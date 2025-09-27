Ανατροπή με σούπερ Παυλίδη η Μπενφίκα – Δύο γκολ σε οκτώ λεπτά! (vids)

Η Ζιλ Βιθέντε προηγήθηκε στο «Ντα Λουζ» και έφερε σε δύσκολη θέση την Μπενφίκα, ωστόσο η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο έκανε ανατροπή πριν βγει το ημίχρονο. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Βαγγέλης Παυλίδης που πέτυχε δύο γκολ μέσα σε οκτώ λεπτά και μετέτρεψε το 0-1 σε 2-1 για τους «Αετούς», στο ματς που άνοιξε το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής στην Primeira Liga.

Συγκεκριμένα η αρχή για τον Έλληνα επιθετικό έγινε στο 18′ όταν σε φάση που ξεκίνησε ο ίδιος η μπάλα στρώθηκε μπροστά του και με τελείωμα μέσα από την περιοχή έκανε το 1-1.

Στο 26′ είχε πιο εύκολο έργο καθώς σκόραρε από την άσπρη βούλα για το 2-1, ανακουφίζοντας τον νέο προπονητή της Ζοσέ Μουρίνιο που αντιμετωπίζει δυσκολίες στο ξεκίνημά του στην Μπενφίκα.

Έτσι ο Έλληνας φορ «λύτρωσε» τον «Special One», ενώ με τη νίκη αυτή η ομάδα τους 17 βαθμούς σε επτά παιχνίδια και είναι 2η στη βαθμολογία, την ώρα που πρώτη Πόρτο έχει 18 αλλά με ματς λιγότερο, ενώ η 3η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας του Φώτη Ιωαννίδη έχει 15 επίσης όμως σε έξι ματς.

Η Ζιλ Βιθέντε τελείωσε το παιχνίδι με παίκτη λιγότερο, λόγω της αποβολής του Σάντος με δύο κίτρινες στις καθυστερήσεις που ήταν 10 λεπτά.

Θυμίζουμε πως την προηγούμενη αγωνιστική η Μπενφίκα είχε μείνει στο 1-1 εντός έδρας με την Ρίο Άβε του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου και της… ελληνικής παροικίας.