Μουρίνιο – Παυλίδης: Ο δεύτερος Έλληνας του «Special One» – Ποιος ήταν ο πρώτος (pics)

Ο Ζοζέ Μουρίνιο είναι ο νέος προπονητής της Μπενφίκα και εκεί θα συναντήσει τον «δικό μας» Βαγγέλη Παυλίδη. Ο Έλληνας διεθνής φορ μπαίνει έτσι σε ένα πολύ κλειστό «κλαμπ» Ελλήνων ποδοσφαιριστών που είχαν την τύχη να τεθούν υπό τις οδηγίες του εμβληματικού τεχνικού.

Συγκεκριμένα, ο επιθετικός των «Αετών» γίνεται μόλις ο δεύτερος Έλληνας που θα συνεργαστεί με τον «Special One», ο οποίος παρεμπιπτόντως είχε περάσει και το 2000 από τον πάγκο της Μπενφίκα, αλλά για μόλις δέκα παιχνίδια πριν φύγει με προορισμό την Λεϊσόες. Από εκεί πια, είχε ξεκινήσει η ανοδική του πορεία, που έφτασε στην κορύφωσή της με την κατάκτηση του Κυπέλλου UEFA και του Champions League το 2003 και το 2004, ως προπονητής της Πόρτο.

Ποιος ήταν ο πρώτος που συνεργάστηκε με τoν Μουρίνιο

Ο Δημήτρης Κεραμίτσης έκανε το ντεμπούτο του στη Serie A σε ηλικία 17 ετών, όταν ο Ζοζέ Μουρίνιο τον πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με την Έμπολι, στο γήπεδο όπου είχε αγωνιστεί μικρότερος πριν φορέσει τη φανέλα της Ρόμα. Ο νεαρός αμυντικός έχει χαρακτηρίσει εκείνη τη στιγμή ως «θρυλική» για την πορεία του.

Ο Μουρίνιο φρόντισε να δείξει την εκτίμησή του, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Κεραμίτση στο Instagram με τρία χειροκροτήματα-emoji. Μια κίνηση που φανέρωσε τη στήριξή του στον νεαρό Έλληνα στόπερ, τον οποίο στην Ιταλία δεν δίσταζαν να τον συγκρίνουν με τον Κώστα Μανωλά. Σήμερα αγωνίζεται στην Πολωνία με τη φανέλα της Πογκόν.

Η σύνδεση Μουρίνιο – Παυλίδη

Ο Ζοσέ Μουρίνιο θα συνεργαστεί για πρώτη φορά με τον Βαγγέλη Παυλίδη στη Μπενφίκα, όμως η ιστορία τους ξεκινά νωρίτερα. Σύμφωνα με την «A Bola, ο Πορτογάλος είχε προσπαθήσει να τον πάρει στη Ρόμα το καλοκαίρι του 2023, όταν ο Τάμι Έιμπραχαμ τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο Παυλίδης, προερχόμενος από εξαιρετική σεζόν με την Άλκμααρ, ήταν στην κορυφή της λίστας του, αλλά οι Ολλανδοί απέρριψαν την πρόταση δανεισμού με οψιόν αγοράς, ζητώντας κανονική μεταγραφή. Η συμφωνία χάλασε και ο Έλληνας φορ έμεινε στην Ερεντιβίζιε, μέχρι να τον αποκτήσει η Μπενφίκα έναν χρόνο αργότερα με 18 εκατ. ευρώ. Τώρα, η συνεργασία με τον Μουρίνιο γίνεται πραγματικότητα.