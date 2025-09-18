Νέος προπονητής του Παυλίδη ο Μουρίνιο: Συμφώνησε με τη Μπενφίκα

Όλα είναι έτοιμα πλέον προκειμένου ο Ζοζέ Μουρίνιο να επιστρέψει στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Μπενφίκα, όπως αποκάλυψε στο τελευταίο ρεπορτάζ του ο διάσημος Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Όπως τονίζεται στην τελευταία ανάρτησή του στα social media, Πορτογάλος τεχνικός είπε το «ναι» στους «Αετούς» και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο δύο ετών, προκειμένου να γίνει έτσι ο νέος προπονητής του Βαγγέλη Παυλίδη.

Η ανάρτηση του Ρομάνο για Μουρίνιο – Μπενφίκα

🚨🦅 BREAKING: José Mourinho to Benfica, here we go! Verbal agreement until June 2027. Mourinho has accepted Benfica proposal and the formal steps will follow in next 24h. Two year contract ready for the Special One as Benfica coach. ❤🤍 pic.twitter.com/7ZUadcEr5e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2025

«Ο Ζοζέ Μουρίνιο στη Μπενφίκα! Προφορική συμφωνία μέχρι τον Ιούνιο του 2027. Ο Μουρίνιο αποδέχτηκε την πρόταση της Μπενφίκα και τα επίσημα βήματα θα ακολουθήσουν τις επόμενες 24 ώρες. Έτοιμο το διετές συμβόλαιο για τον Special One ως προπονητή της Μπενφίκα» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ρομάνο.

Τι είπε ο Μουρίνιο για τις επαφές του με τη Μπενφίκα

«Η Μπενφίκα με ρώτησε επίσημα αν ενδιαφέρομαι. Ποιος προπονητής λέει όχι στη Μπενφίκα; Όχι εγώ», δήλωσε ο 62χρονος τεχνικός που απολύθηκε στα τέλη Αυγούστου από την τουρκική Φενέρμπαχτσε μετά τον αποκλεισμό της στα προκριματικά του Champions League… από τη Μπενφίκα!

«Όταν βρέθηκα μπροστά στην πιθανότητα να προπονήσω τη Μπενφίκα, δεν δίστασα να πω ότι με ενδιαφέρει, ότι θα το ήθελα πολύ», πρόσθεσε, μιλώντας στα ΜΜΕ που τον περίμεναν κατά την άφιξή του στη Λισαβόνα, μετά από παραμονή του στη Βαρκελώνη.

Υπενθυμίζεται ότι ο σύλλογος της Λισαβόνας είχε απολύσει τον Μπρούνο Λάζε, ύστερα από το κάζο της πρεμιέρας του Champions League και την εντός έδρας ήττα από την Καραμπάχ (2-3, 16/9).