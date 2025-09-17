«Ο Μουρίνιο είναι έτοιμος να αναλάβει την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη»

Ραγδαίες εξελίξεις στην Μπενφικά μετά την εντός έδρας ήττα από την Καραμπακ στην πρεμιέρα του Champions League, με την ομάδα να ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή, Μπρούνο Λαζ. Φαβορί για την αντικατάσταση του σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα φαίνεται να είναι ο Ζοζέ Μουρίνιο.

Με τον Βαγγέλη Παυλίδη να ξεκινά βασικός και να ανοίγει το σκορ, η Μπενφίκα φαινόταν να έχει τον έλεγχο της αναμέτρησης απέναντι στην Καραμπάγκ, προηγούμενη 2-0 ήδη από το 16ο λεπτό στο «Ντα Λουζ». Ωστόσο, οι Αζέροι απέδειξαν ότι δεν ήταν διατεθειμένοι να παραδώσουν το ματς, κάνοντας μια εντυπωσιακή ανατροπή και επικρατώντας με 3-2, πανηγυρίζοντας μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη.

Το αποτέλεσμα προκάλεσε άμεσες εξελίξεις στη Μπενφίκα, καθώς ο Ρουί Κόστα αποφάσισε την απομάκρυνση του Μπρούνο Λαζ από τον πάγκο, μετά και τις έντονες αντιδράσεις των φιλάθλων, που απαίτησαν αλλαγές μετά την ήττα στην πρεμιέρα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το δημοσίευμα του «CNN Portugal» για τον Μουρίνιο:

🚨🚨 Benfica está em NEGOCIAÇÕES com José Mourinho, avança a @cnnportugal. pic.twitter.com/7qVZmXP5N8 — Diário de Transferências (@DTransferencias) September 17, 2025



Σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα, ο Ρουί Κόστα έχει ήδη έρθει σε επαφή με τον Ζοζέ Μουρίνιο, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και πιθανή συμφωνία να αναμένεται μέσα στην ημέρα. Ο Πορτογάλος προπονητής θα μπορούσε να αναλάβει την ομάδα ήδη στο ματς πρωταθλήματος με τη Βίλα ντας Άβες, το προσεχές Σάββατο (20/7).

Η προοπτική επιστροφής του «Special One» στη Μπενφίκα φαίνεται θετική, καθώς έχει συνεργαστεί ξανά με τον Μάριο Μπράνκο, σημερινό γενικό διευθυντή των «Αετών», κατά την θητεία του στη Φενέρμπαχτσε. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μουρίνιο ξεκίνησε την καριέρα του ως πρώτος προπονητής ακριβώς στη Μπενφίκα πριν από 25 χρόνια, πριν γίνει γνωστός στην Premier League.

Πρόσφατα, ο Μουρίνιο αποχώρησε από την τουρκική ομάδα μετά από 62 αγώνες, με απολογισμό 37 νίκες, 14 ισοπαλίες και 11 ήττες. Ο Πορτογάλος τεχνικός, πρώην προπονητής των Τσέλσι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ, είχε αναλάβει τη Φενέρμπαχτσε το καλοκαίρι του 2024, έξι μήνες μετά την αποχώρησή του από τη Ρόμα.