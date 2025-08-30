Δεν ήταν μόνο ο αποκλεισμός της Φενέρ – Υπήρχαν κι άλλα προβλήματα που οδήγησαν στο «διαζύγιο» με Μουρίνιο

Η Φενέρ δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπενφίκα καθώς οι «αετοί» της Λισαβόνας πήραν το εισιτήριο για την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και ο Μουρίνιο «πλήρωσε» ακριβά τον αποκλεισμό.

Θα πρέπει όμως εδώ να σημειωθεί ότι αυτός δεν ήταν ο μοναδικός λόγος για το «διαζύγιο» μεταξύ των δύο πλευρών, καθώς υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι οι σχέσεις του έμπειρου τεχνικού με την διοίκηση του συλλόγου δεν ήταν καλές ή για την ακρίβεια ήταν… κάκιστες.

Αρκετά ρεπορτάζ μάλιστα επισημαίνουν πως ο αποκλεισμός από την Μπενφίκα δεν ήταν ο κύριος λόγος για την απόλυση του Μουρίνιο, καθώς γίνεται λόγος για μια δήλωση του Πορτογάλου προπονητή που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μουρίνιο ρωτήθηκε από εκπροσώπους του Τύπου παραμονή του αγώνα για τον αντιπρόεδρο της Φενέρ, Χαμντί Ακίν και την δήλωση που είχε κάνει ο τελευταίος για τις δύο κόντρες με την Μπενφίκα.

«Μια πρόκριση επί της Μπενφίκα, κανονικά θα έπρεπε να είναι εύκολη υπόθεση για την Φενέρ», είχε τονίσει ο Ακίν κι όταν ο Μουρίνιο κλήθηκε να σχολιάσει την συγκεκριμένη τοποθέτηση, απάντησε.

«Δεν τον ξέρω τον κύριο, δεν τον γνωρίζω. Ίσως έκανε αυτή την δήλωση για να ισχυροποιήσει την θέση του στο εσωτερικό της ομάδας».

Η απάντηση του Πορτογάλου προπονητή, σε συνδυασμό με τα επικριτικά ρεπορτάζ του τουρκικού Τύπου για παραγκωνισμό νεαρών Τούρκων παικτών, προκάλεσαν ένα εκρηκτικό κλίμα στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης.

Και δεν πρέπει επίσης να ξεχνά κάποιος, την τοποθέτηση που είχε κάνει πριν από λίγο καιρό ο Μουρίνιο, αναφορικά με την μεταγραφική πολιτική της τουρκικής ομάδας, με τον Πορτογάλο τεχνικό ν’ αναρωτιέται «έχει μεταγραφική λίστα η Φενέρ»;

Ήταν μια δήλωση του Πορτογάλου τεχνικού που είχε κάνει μεγάλο ντόρο στην Τουρκία, αλλά οι ιθύνοντες της ομάδας προσπάθησαν τότε να δικαιολογήσουν τον προπονητή της Φενέρ.

Αν σ’ όλα όσα προαναφέραμε προσθέσει κάποιος και τον αποκλεισμό από την Μπενφίκα, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως ήταν απίθανο να συνεχίσει ο Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία της τουρκικής ομάδας.