Τέλος ο Μουρίνιο από τη Φενέρμπαχτσε

Φενέρμπαχτσε και Ζοζέ Μουρίνιο δεν θα συνεχίσουν μαζί! Μετά την αποτυχία του τουρκικού συλλόγου να προκριθεί επί της Μπενφίκα, στη League Phase του Champions League, ο Πορτογάλος τεχνικός αποχωρεί από τον πάγκο της μετά από έναν χρόνο.

«Ο προπονητής της Πρώτης Ομάδας μας, Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος εκτελούσε τα καθήκοντά του από την αγωνιστική περίοδο 2024-2025, αποχώρησε από την ομάδα μας. Τον ευχαριστούμε για τις προσπάθειές του για την ομάδα μας μέχρι σήμερα και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη μελλοντική του καριέρα», αναφέρει η ανακοίνωση του συλλόγου της Πόλης.

Η σχετική ανάρτηση για τον Μουρίνιο

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.… pic.twitter.com/7MpkzNhEN4 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2025

Σε 62 επίσημα ματς στον πάγκο της Φενέρ, ο Μουρίνιο κατέγραψε 37 νίκες, 14 ισοπαλίες και 11 ήττες, με 2,02 κερδισμένους πόντους, ανά ματς και πλέον αποχωρεί μετά από 424 μέρες στη γειτονική χώρα. Σύμφωνα με τα τούρκικα Μέσα, ο Ισμαΐλ Καρτάλ είναι ο επικρατέστερος διάδοχος του «Special One» στον πάγκο της Φενέρ.

Το μέλλον του Πορτογάλου προπονητή παραμένει άγνωστο, με τις φήμες για την επόμενη του ομάδα να… ακούγονται πριν ακόμα αποχωρήσει από την Φενέρμπαχτσε. Μάλιστα, υπάρχουν «σενάρια» τις τελευταίες ημέρες που τον εμφανίζουν υποψήφιο για τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ.