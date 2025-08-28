sports betsson
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Champions League: Στη League Phase η Μπενφίκα του Παυλίδη, η Μπριζ του Τζόλη και η Κοπεγχάγη του Χατζηδιάκου
Champions League 28 Αυγούστου 2025 | 00:06

Champions League: Στη League Phase η Μπενφίκα του Παυλίδη, η Μπριζ του Τζόλη και η Κοπεγχάγη του Χατζηδιάκου

Στη League Phase του Champions League θα αγωνίζεται ο Βαγγέλης Παυλίδης με την Μπενφίκα, ο Χρήστος Τζόλης με την Μπριζ και ο Παντελής Χατζηδιάκος με την Κοπεγχάγη.

Σύνταξη
Γαλανόλευκες «βάφτηκαν» οι ρεβάνς των πλέι οφ του Champions League! Ο Βαγγέλης Παυλίδης με την Μπενφίκα, ο Χρήστος Τζόλης με την Μπριζ και ο Παντελής Χατζηδιάκος με την Κοπεγχάγη έκλεισαν θέση στη League Phase όπου το ελληνικό στοιχείο θα είναι πολύ έντονο αφού θα υπάρχει και ο Ολυμπιακός.

«Χρυσό» γκολ από τον Τούρκο Ακτούρκογλου

Η Μπενφίκα είδε να της ακυρώνονται δύο γκολ με Παυλίδη (11′) και Μπαρέιρο (23′), πριν ο Ακτούρκογλου με δυνατό σουτ κάνει το 1-0 στο 35′. Αυτό το γκολ ήταν αρκετό όπως αποδείχθηκε για να δώσει την πρόκριση στους Πορτογάλους και να στείλει στο Europa League τη Φενέρμπαχτσε του Ζοσέ Μουρίνιο.

Οι Τούρκοι το πάλεψαν πάντως στο δεύτερο μέρος όπου είχαν δοκάρι στο 72′ με κεφαλιά του Εν Νεσίρι, αλλά όλα τελείωσαν στο 82′ όταν ο Ταλίσκα αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Μπενφίκα: Τρουμπίν, Αντόνιο Σίλβα, Οταμέντι, Νταλ, Ντέντιτς, Μπαρέιρο, Μπαρενετσέα, Όρνες, Ακτούρκογλου (77’ Σιέλντερουπ), Ρίος, Παυλίδης (76’ Ιβάνοβιτς)

Φενέρμπαχτσε: Λιβάκοβιτς, Οουστεβόλντε, Μίλντερ (65’ Αϊντίν), Σκρίνιαρ, Φρεντ, Μπράουν (65’ Ντουράν), Σιμάνσκι, Άμραμπατ (46’ Γιουκσέκ), Σεμέδο (17’ Σογιουντσού), Ταλίσκα, Εν Νεσιρί.

Σαρωτική η Μπριζ, εξαιρετικός ο Χρήστος Τζόλης

Μόλις στο 5′ ο Τρεσόλντι με κεφαλιά ψαράκι έγραψε το 1-0 ενώ στο 8′ ο Άαρονς «γκρέμισε» τον Τζόλη και αντίκρισε την κόκκινη κάρτα. Από εκεί και μετά το ματς εξελίχθηκε σε μονόλογο για την Μπριζ κόντρα στη Ρέιντζερς που τη διέσυρε με 6-0.

Στο 31′ ο Φανάκεν με κεφαλιά έκανε το 2-0 ενώ νωρίτερα είχε δοκάρι ο Τζόλης. Δοκάρι είχε και ο Φανάκεν στη συνέχεια, με τον Σέις να κάνει το 3-0 στο 41′. Ο ίδιος έκανε το 4-0 στο 45′ και ένα λεπτό μετά ο Στάνκοβιτς έγραψε και το 5-0. Το τελικό 6-0 διαμόρφωσε με ωραίο τελείωμα ο Τζόλης στο 60′.

Μπριζ: Μινιολέ, Μέχελε, Σπίλερς, Σέις (58’ Νίλσον), Σαμπέ (71’ Αουντόρ), Ονιεντικά, Στάνκοβιτς, Φορμπς (46’ Ντιακόν), Φανάκεν, Τζόλης (58’ Σικέ), Τρεσόλντι

Ρέιντζερς: Μπάτλαντ, Ντζιγκά, Άαρονς, Μεγκόμα, Σουτάρ, Άασγκαρντ (46’ Ντιομαντέ), Ρόθγουελ (46’ Ράσκιν), Κάμερον, Γκασαμά (46’ Κέρτις), Ντανίλο (59’ Μπαρόν), Άντμαν (12’ Ταβερνιέ).

«Όρθια» η Κοπεγχάγη με Κοτάρσκι

Δύο τρομερές αποκρούσεις του Κοτάρσκι κράτησαν «όρθια» την Κοπεγχάγη στο «Πάρκεν», που με τα γκολ των Κορνέλιους και Μοκοκό επικράτησε 2-0 της Βασιλείας και πήρε το «εισιτήριο» για τους ομίλους μπροστά στο κοινό της. Βασικός κι αναντικατάστατος ο Παντελής Χατζηδιάκος στην ενδεκάδα των πρωταθλητών Δανίας.

Κοπεγχάγη: Κοτάρσκι, Ουέσκας, Γκάμπριελ, Χατζηδιάκος, Λόπεθ, Ασουρί (61’ Μουκοκό), Λάρσον (80’ Ρόμπερτ), Μάτσον (64’ Κλεμ), Λεραγκέρ, Ελιουνούσι, Κορνέλιους (80’ Κλάεσον)

Βασιλεία: Χιτς, Σμιντ, Βουϊγιόθ, Μπάρισιτς, Τσουνεμότο, Μετίνιο, Σατσίρι (87’ Εδουάρδο), Οτέλε, Λερουά (70’ Κοϊντρεντί), Σότιτσεκ (79’ Ζε), Μπροσίνσκι (68’ Αγέτι).

Τα αποτελέσματα των ρεβάνς των πλέι οφ του Champions League: 

Τρίτη (26/08)

Καϊράτ-Σέλτικ 0-0, 3-2 πέν. (0-0)
Στουρμ Γκρατς-Μπόντο/Γκλιμτ 2-1 (2-6)
Πάφος-Ερυθρός Αστέρας 1-1 (3-2)

Τετάρτη (27/08)

Καραμπάγκ-Φερεντσβάρος 2-3 (5-4)
Κλαμπ Μπριζ-Ρέιντζερς 6-0 (9-1)
Κοπεγχάγη-Βασιλεία 2-0 (3-1)
Μπενφίκα-Φενέρμπαχτσε 1-0 (1-0)

Φυσικό αέριο
LNG: Το καναδικό φυσικό αέριο θα φτάσει στην Ευρώπη έως το 2032

LNG: Το καναδικό φυσικό αέριο θα φτάσει στην Ευρώπη έως το 2032

Business
Motor Oil: Ανθεκτικές επιδόσεις για το α΄ εξάμηνο – Σε επαναλειτουργία η μονάδα CDU

Motor Oil: Ανθεκτικές επιδόσεις για το α΄ εξάμηνο – Σε επαναλειτουργία η μονάδα CDU

inWellness
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
inTown
Γάμος στο Καζακστάν διεκόπη προκειμένου να παρακολουθήσουν την ιστορική πρόκριση της Καϊράτ επί της Σέλτικ!
Ο γάμος... σχόλασε 27.08.25

Γάμος στο Καζακστάν διεκόπη προκειμένου να παρακολουθήσουν την ιστορική πρόκριση της Καϊράτ επί της Σέλτικ!

Επικό βίντεο δείχνει μία γαμήλια εκδήλωση στο Καζακστάν να έχει σταματήσει για να παρακολουθήσουν ο παρευρισκόμενοι τη διαδικασία των πέναλτι που έστειλε την Καϊρατ Αλμάτι στο Champions League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η Μπριζ, η… Βίκινγκ και η «σίγουρη» αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase… ως τον Νοέμβρη
On Field 27.08.25

Η Μπριζ, η… Βίκινγκ και η «σίγουρη» αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase… ως τον Νοέμβρη

Τι περιμένει ο Ολυμπιακός από το φινάλε των play-offs του Champions League και πώς μπορεί να αρχίσει να... υπολογίζει το μέλλον του στην διοργάνωση της επόμενης χρονιάς από τα τέλη Νοέμβρη!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μαθαίνει τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους ο Ολυμπιακός – Φινάλε με ματσάρα στα play-offs
Champions League 27.08.25

Μαθαίνει τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους ο Ολυμπιακός – Φινάλε με ματσάρα στα play-offs

Τελευταία στροφή στα play-offs του Champions League την Τετάρτη, όταν ο Ολυμπιακός θα μάθει τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους του στη League Phase. Σούπερ ματς στη Λισαβόνα για τη Μπενφίκα του Παυλίδη κόντρα στη Φενέρ, με μετάδοση από το MEGA.

Σύνταξη
Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ 0-0, 3-2 πεν.: Ιστορική πρόκριση για την ομάδα του Καζακστάν (vids)
Champions League 26.08.25

Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ 0-0, 3-2 πεν.: Ιστορική πρόκριση για την ομάδα του Καζακστάν (vids)

Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Καϊράτ Αλμάτι θα… κουνήσει σεντόνι καθώς επικράτησε με 3-2 της Σέλτικ στα πέναλτι (0-0 κ.δ. και παρ.) και προκρίθηκε στη League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ
Champions League 26.08.25

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
