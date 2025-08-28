Γαλανόλευκες «βάφτηκαν» οι ρεβάνς των πλέι οφ του Champions League! Ο Βαγγέλης Παυλίδης με την Μπενφίκα, ο Χρήστος Τζόλης με την Μπριζ και ο Παντελής Χατζηδιάκος με την Κοπεγχάγη έκλεισαν θέση στη League Phase όπου το ελληνικό στοιχείο θα είναι πολύ έντονο αφού θα υπάρχει και ο Ολυμπιακός.

«Χρυσό» γκολ από τον Τούρκο Ακτούρκογλου

Η Μπενφίκα είδε να της ακυρώνονται δύο γκολ με Παυλίδη (11′) και Μπαρέιρο (23′), πριν ο Ακτούρκογλου με δυνατό σουτ κάνει το 1-0 στο 35′. Αυτό το γκολ ήταν αρκετό όπως αποδείχθηκε για να δώσει την πρόκριση στους Πορτογάλους και να στείλει στο Europa League τη Φενέρμπαχτσε του Ζοσέ Μουρίνιο.

Οι Τούρκοι το πάλεψαν πάντως στο δεύτερο μέρος όπου είχαν δοκάρι στο 72′ με κεφαλιά του Εν Νεσίρι, αλλά όλα τελείωσαν στο 82′ όταν ο Ταλίσκα αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Μπενφίκα: Τρουμπίν, Αντόνιο Σίλβα, Οταμέντι, Νταλ, Ντέντιτς, Μπαρέιρο, Μπαρενετσέα, Όρνες, Ακτούρκογλου (77’ Σιέλντερουπ), Ρίος, Παυλίδης (76’ Ιβάνοβιτς)

Φενέρμπαχτσε: Λιβάκοβιτς, Οουστεβόλντε, Μίλντερ (65’ Αϊντίν), Σκρίνιαρ, Φρεντ, Μπράουν (65’ Ντουράν), Σιμάνσκι, Άμραμπατ (46’ Γιουκσέκ), Σεμέδο (17’ Σογιουντσού), Ταλίσκα, Εν Νεσιρί.

Σαρωτική η Μπριζ, εξαιρετικός ο Χρήστος Τζόλης

Μόλις στο 5′ ο Τρεσόλντι με κεφαλιά ψαράκι έγραψε το 1-0 ενώ στο 8′ ο Άαρονς «γκρέμισε» τον Τζόλη και αντίκρισε την κόκκινη κάρτα. Από εκεί και μετά το ματς εξελίχθηκε σε μονόλογο για την Μπριζ κόντρα στη Ρέιντζερς που τη διέσυρε με 6-0.

Στο 31′ ο Φανάκεν με κεφαλιά έκανε το 2-0 ενώ νωρίτερα είχε δοκάρι ο Τζόλης. Δοκάρι είχε και ο Φανάκεν στη συνέχεια, με τον Σέις να κάνει το 3-0 στο 41′. Ο ίδιος έκανε το 4-0 στο 45′ και ένα λεπτό μετά ο Στάνκοβιτς έγραψε και το 5-0. Το τελικό 6-0 διαμόρφωσε με ωραίο τελείωμα ο Τζόλης στο 60′.

Μπριζ: Μινιολέ, Μέχελε, Σπίλερς, Σέις (58’ Νίλσον), Σαμπέ (71’ Αουντόρ), Ονιεντικά, Στάνκοβιτς, Φορμπς (46’ Ντιακόν), Φανάκεν, Τζόλης (58’ Σικέ), Τρεσόλντι

Ρέιντζερς: Μπάτλαντ, Ντζιγκά, Άαρονς, Μεγκόμα, Σουτάρ, Άασγκαρντ (46’ Ντιομαντέ), Ρόθγουελ (46’ Ράσκιν), Κάμερον, Γκασαμά (46’ Κέρτις), Ντανίλο (59’ Μπαρόν), Άντμαν (12’ Ταβερνιέ).

«Όρθια» η Κοπεγχάγη με Κοτάρσκι

Δύο τρομερές αποκρούσεις του Κοτάρσκι κράτησαν «όρθια» την Κοπεγχάγη στο «Πάρκεν», που με τα γκολ των Κορνέλιους και Μοκοκό επικράτησε 2-0 της Βασιλείας και πήρε το «εισιτήριο» για τους ομίλους μπροστά στο κοινό της. Βασικός κι αναντικατάστατος ο Παντελής Χατζηδιάκος στην ενδεκάδα των πρωταθλητών Δανίας.

Κοπεγχάγη: Κοτάρσκι, Ουέσκας, Γκάμπριελ, Χατζηδιάκος, Λόπεθ, Ασουρί (61’ Μουκοκό), Λάρσον (80’ Ρόμπερτ), Μάτσον (64’ Κλεμ), Λεραγκέρ, Ελιουνούσι, Κορνέλιους (80’ Κλάεσον)

Βασιλεία: Χιτς, Σμιντ, Βουϊγιόθ, Μπάρισιτς, Τσουνεμότο, Μετίνιο, Σατσίρι (87’ Εδουάρδο), Οτέλε, Λερουά (70’ Κοϊντρεντί), Σότιτσεκ (79’ Ζε), Μπροσίνσκι (68’ Αγέτι).

Τα αποτελέσματα των ρεβάνς των πλέι οφ του Champions League:

Τρίτη (26/08)

Καϊράτ-Σέλτικ 0-0, 3-2 πέν. (0-0)

Στουρμ Γκρατς-Μπόντο/Γκλιμτ 2-1 (2-6)

Πάφος-Ερυθρός Αστέρας 1-1 (3-2)

Τετάρτη (27/08)

Καραμπάγκ-Φερεντσβάρος 2-3 (5-4)

Κλαμπ Μπριζ-Ρέιντζερς 6-0 (9-1)

Κοπεγχάγη-Βασιλεία 2-0 (3-1)

Μπενφίκα-Φενέρμπαχτσε 1-0 (1-0)