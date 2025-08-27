Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος 2-3: «Ανώδυνη» ήττα και πρόκριση στη League Phase για τους Αζέρους (vid)
Η Φερεντσβάρος το πάλεψε, επικράτησε με 3-2 στην έδρα της Καραμπάγκ, αλλά οι Αζέροι πήραν την πρόκριση για τη League Phase του Champions League χάρη στη νίκη τους με 3-1 στην Ουγγαρία.
Στη League Phase του Champions League η Καραμπάγκ! Η Φερεντσβάρος επικράτησε με 3-2 στη ρεβάνς, αλλά οι Αζέροι πανηγύρισαν καθώς πήραν την πρόκριση χάρη στη νίκη τους με 3-1 στο πρώτο παιχνίδι.
Στο 12′ οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με γύρισμα του Βάργκα και πλασέ του Γιόσεφ ενώ δέκα λεπτά μετά ο Βάργκα έχασε μεγάλη ευκαιρία για δεύτερο γκολ. Γενικά μέχρι το 25′ η Φερεντσβάρος κυριάρχησε και η Καραμπάγκ σώθηκε από τον τερματοφύλακά της.
Μάλιστα στο 25′ οι γηπεδούχοι έφτασαν στο 1-1 όταν από τρομερή ενέργεια του Αχνουντζάντε ο Αντράντε κοντρόλαρε και πλάσαρε εύστοχα. Με τη συμπλήρωση 45 λεπτών ήρθε και το 2-1 με πλασέ του Ζουμπίρ από κοντά και φάνηκε να έχουν τελειώσει όλα.
Στο 54′ όμως ο Βάργκα ισοφάρισε σε 2-2 με πέναλτι και στο 82′ με τρομερή εκτέλεση φάουλ ο Τοθ έκανε το 2-3 «βάζοντας» φωτιά στο παιχνίδι. Η φάση του ματς έγινε στο 87′ όταν ο Κοχάλσκι νίκησε με απίθανη επέμβαση τον Βάργκα που στην επαναφορά αστόχησε από κοντά για το 2-4 που δεν ήρθε ποτέ.
Καραμπάγκ: Κοχάλσκι, Σίλβα, Μουσταφαζάντε, Μεδίνα, Τζαφαργκουλίγεβ (84’ Κουακού), Μπιάλιο, Γιάνκοβιτς, Αντράντε (69’ Αντάι), Κάντι (90+3′ Κάστσουκ), Ζουμπίρ (84’Μπαϊράμοβ) , Αχνουντζάντε (90+4′ Γκουρμπανλί).
Φερεντσβάρος: Ντιμπούς, Ο’Ντάουντα (69’ Νάγκι), Σισέ, Μακρέτσκις, Ραμάκερς, Κεϊτά (73’ Τοθ), Ότβος (46’ Πέσιτς), Λεβί (46’ Καντού), Κανιτσόβσκι, Γιόσεφ (73’ Γκρούμπερ), Βάργκα.
