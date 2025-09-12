Αγγλικά σενάρια για το μέλλον του Μουρίνιο

Αρχισαν τα σενάρια επιστροφής του Ζοσέ Μουρίνιο στην Αγγλία. Σύμφωνα με το Football Insider, ο αυτοαποκαλούμενος «Special One» ακούγεται ότι θέλει να αναλάβει ομάδα της Αγγλίας εδώ και αρκετό καιρό. Έχει συνδεθεί διστακτικά με τη Νιούκαστλ, τη Ρέιντζερς και τη Λιντς. Τελευταίο σενάριο έχει να κάνει με την τεχνική ηγεσία της Γουέστ Χαμ.

Ο προπονητής των «σφυριών» Γκράχαμ Πότερ βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση. Ετσι προέκυψε το όνομα του Μουρίνιο στο κάδρο. Ο Πότερ προσλήφθηκε με την ελπίδα να σταθεροποιήσει την ομάδα και να χτίσει μια νέα ταυτότητα, αλλά επτά μήνες μετά, άρχισε να αμφισβητείται. Μεγάλη μερίδα των οπαδών έχει στραφεί εναντίον του, αμφιβάλλοντας για την ικανότητά του να φέρει αποτελέσματα ή να εμπνεύσει μια ομάδα που έχει ήδη υποστεί ταπεινωτικές ήττες, με 3-0 από τη Σάντερλαντ και 5-1 εντός έδρας από την Τσέλσι. Μπορεί να πήρε παράταση με τη νίκη (3-0) σε βάρος της Νότιγχαμ Φόρεστ, όμως η καρέκλα του εξακολουθεί να τρίζει.

Ο πρώην σκάουτερ της Γουέστ Χαμ, Μικ Μπράουν, επιμένει ότι ο Μουρίνιο, ο οποίος απολύθηκε από τη Φενερμπαχτσέ, εξακολουθεί να «αγαπά» τη ζωή στην πρωτεύουσα και ήδη κατέχει ένα σπίτι εκεί. Αυτά τα ξέρουν καλά οι παράγοντες της Γουέστ Χαμ.

«Θέλει να επιστρέψει στο Λονδίνο, ξέρω ότι έχει ακόμα σπίτι εκεί και λατρεύει να ζει στην πόλη, οπότε αν προκύψει μια δουλειά που θα του επιτρέψει να επιστρέψει, φυσικά και θα ενδιαφερθεί. Κοιτάζοντας τους συλλόγους του Λονδίνου, δεν έχει ακριβώς ένα εκατομμύριο επιλογές. Τσέλσι, όχι, Τότεναμ, όχι, Άρσεναλ, όχι. Γουέστ Χαμ, ναι, πιθανώς. Φούλαμ και Πάλας ίσως. Νομίζω ότι η Γουέστ Χαμ είναι η ομάδα που ξεχωρίζει σε αυτή τη λίστα και είναι κάτι που μπορεί να προκύψει», δήλωσε ο Μικ Μπράουν.

Και πρόσθεσε: «Δεν πιστεύω ότι ο Πότερ θα απολυθεί αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και να έχουν πιθανούς υποψηφίους για να τον αντικαταστήσουν αν πάρουν αυτή την απόφαση. Η Γουέστ Χαμ θα γνωρίζει ότι σε κάποιο στάδιο, μπορεί να χρειαστεί να ψάξει για νέο προπονητή αν τα πράγματα επιστρέψουν στον τρόπο που ξεκίνησαν τη σεζόν. Θα υπάρχουν μερικοί υποψήφιοι για αυτή τη δουλειά, είμαι σίγουρος, και ο Μουρίνιο θα θέλει να είναι ανάμεσά τους».