Η Φενέρμπαχτσε ψάχνει τον αντικαταστάτη του Μουρίνιο – Ποστέκογλου και Σπαλέτι στην κορυφή της λίστας (pic)
Ο Άγγελος Ποστέκογλου και ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι τα δύο φαβορί για να αναλάβουν τη Φενέρμπαχτσε μετά την απόλυση του Ζοσέ Μουρίνιο, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Τουρκία.
- Τουλάχιστον 21.000 παιδιά έχουν καταστεί ανάπηρα στη Γάζα - Έκκληση από τον ΟΗΕ
- Μονή Σινά: Άκαρπες οι προσπάθειες εξεύρεσης λύσης – Τα επόμενα βήματα
- Τέλος στη ζωή της έβαλε διευθύντρια σχολείου μετά από συνεχές ομοφοβικό bullying
- Προς απαγόρευση τα ενεργειακά ποτά στη Βρετανία για τους κάτω των 16 ετών
Η Φενέρμπαχτσε συνεχίζει την αναζήτηση νέου προπονητή μετά το «διαζύγιο» με τον Ζοσέ Μουρίνιο και ήδη τα πρώτα μεγάλα ονόματα βρίσκονται στο τραπέζι. Οι Τούρκοι μετά την απόλυση του Πορτογάλου τεχνικού «χτενίζουν» την αγορά για τον αντικαταστάτη του, όμως φαίνεται πως έχουν ήδη ξεχωρίσει δύο περιπτώσεις.
Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, οι δύο προπονητές που είναι στην κορυφή της λίστας της Φενέρμπαχτσε είναι ο Άγγελος Ποστέκογλου και ο Λουτσιάνο Σπαλέτι.
Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός, που έμεινε ελεύθερος το καλοκαίρι μετά τη θητεία του στην Τότεναμ, όπου και πανηγύρισε την κατάκτηση του Europa League τον περασμένο Μάιο, θεωρείται η πρώτη επιλογή που τσεκάρουν οι Τούρκοι για αντί-Μουρίνιο, όμως όχι η μοναδική.
Όπως αναφέρει ο Σαμπουντσούογλου που ασχολείται και με το ρεπορτάζ της Φενέρ, η δεύτερη επιλογή είναι ο Σπαλέτι, ο οποίος είναι επίσης διαθέσιμος, έχοντας αποχωρήσει από την Εθνική Ιταλίας.
Η ανάρτηση του Τούρκου δημοσιογράφου για Φενέρμπαχτσε, Ποστέκογλου και Σπαλέτι:
🚨 Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Luciano Spalletti ve Ange Postecoglou ile temas kurdu ve iki teknik adamın şartlarını sordu!
— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) September 3, 2025
Αξίζει να σημειωθεί πως η διοίκηση της Φενέρ θέλει να κλείσει άμεσα το κεφάλαιο του νέου προπονητή, ώστε η ομάδα να μπει με σταθερότητα στη νέα σεζόν, και οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι καθοριστικές.
- Η Φενέρμπαχτσε ψάχνει τον αντικαταστάτη του Μουρίνιο – Ποστέκογλου και Σπαλέτι στην κορυφή της λίστας (pic)
- Η Μεγάλη Βρετανία «σόκαρε» το Μαυροβούνιο και… έστειλε τη Σουηδία στους «16» (89-83)
- Ferrari και Αντονέλι φέρνουν πανζουρλισμό στους Ιταλούς ενόψει του Gran Prix της Μόντσα
- Συμπαίκτες στην Εθνική, αντίπαλοι στην Premier League: O Γκιόκερες συνεχάρη τον Ίσακ για τη μεταγραφή-ρεκόρ (vid)
- Η απίθανη μεταγραφή των… 30 δευτερολέπτων: Πώς η Νιούκαστλ έκλεισε οριακά τον αντικαταστάτη του Ίσακ (pics)
- Premier League: Έσπασε το ιστορικό ρεκόρ μεταγραφών – Ξοδεύτηκαν 4 δισ. αυτό το καλοκαίρι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις