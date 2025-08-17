sports betsson
Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
Ο καλύτερος παίκτης της Ριέκα πάει στη Φενέρμπαχτσε
Σπορ 17 Αυγούστου 2025 | 22:20

Ο καλύτερος παίκτης της Ριέκα πάει στη Φενέρμπαχτσε

Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ αποδέχθηκε την πρόταση των Τούρκων για τον Νίκο Γιάνκοβιτς, αλλά η ολοκλήρωση του deal εξαρτάται από αποχώρηση παίκτη της Φενερμπαχτσέ.

Γιώργος Μαζιάς
Η υπόθεση της μεταγραφής του Νίκο Γιάνκοβιτς στη Φενερμπαχτσέ μοιάζει με σίριαλ που συνεχίζει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον. Σύμφωνα με το κροατικό μέσο Novi list, η Ριέκα έχει ήδη αποδεχθεί την επίσημη πρόταση του τουρκικού συλλόγου για τον 22χρονο μέσο, ωστόσο η ολοκλήρωση της μετακίνησης παραμένει υπό αίρεση.

Συγκεκριμένα, στην πρόταση της Φενερμπαχτσέ περιλαμβάνεται όρος σύμφωνα με τον οποίο η μεταγραφή θα επισημοποιηθεί μόνο εφόσον ολοκληρωθεί πρώτα μία αποχώρηση ποδοσφαιριστή από το υπάρχον ρόστερ. Έτσι, όλα δείχνουν πως οι επόμενες δύο με τρεις ημέρες θα είναι καθοριστικές για να ξεκαθαρίσει το μέλλον του ταλαντούχου Κροάτη.

Η συζήτηση γύρω από τον Γιάνκοβιτς έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και διάφοροι «insiders» μετέδιδαν την προηγούμενη εβδομάδα ότι η συμφωνία ήταν ουσιαστικά κλεισμένη, με τον παίκτη να ετοιμάζει βαλίτσες για την Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε πιο περίπλοκη.

Την Κυριακή, ο γνωστός Τούρκος δημοσιογράφος Γιαγίζ Σαμπουντσογλού, που διαθέτει σχεδόν δύο εκατομμύρια ακόλουθους στα social media και θεωρείται έγκυρη πηγή σε μεταγραφικά θέματα, αποκάλυψε ότι το deal έχει «παγώσει» προσωρινά. Όπως ανέφερε, η Φενερμπαχτσέ δεν μπορεί να προχωρήσει στην επισημοποίηση της συμφωνίας χωρίς πρώτα να ολοκληρώσει μία πώληση ή παραχώρηση παίκτη της.

Ο καλύτερος των Δαλματών

Ο Γιάνκοβιτς, που έχει ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του στη Ριέκα, θεωρείται ένας από τους πιο υποσχόμενους μέσους της νέας γενιάς στο κροατικό ποδόσφαιρο. Η προοπτική ένταξής του σε έναν μεγάλο τουρκικό σύλλογο όπως η Φενερμπαχτσέ θα αποτελούσε σημαντικό βήμα στην καριέρα του, τόσο αγωνιστικά όσο και οικονομικά.

Προς το παρόν, πάντως, το μέλλον του παραμένει αβέβαιο. Οι εξελίξεις των επόμενων ημερών θα κρίνουν αν ο 22χρονος χαφ θα φορέσει τελικά τη φανέλα της Φενερμπαχτσέ ή αν θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη Ριέκα μέχρι νεωτέρας.

Το αν θα αγωνιστεί κόντρα στον ΠΑΟΚ παραμένει άγνωστο…

Σύνταξη
