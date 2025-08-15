sports betsson
Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
Η λίστα του ΠΑΟΚ για τα παιχνίδια με τη Ριέκα
Europa League 15 Αυγούστου 2025 | 23:29

Η λίστα του ΠΑΟΚ για τα παιχνίδια με τη Ριέκα

Με Γιώργο Γιακουμάκη και Κίριλ Ντεσπόντοφ η λίστα του ΠΑΟΚ για τα δύο παιχνίδια με τη Ριέκα.

Σύνταξη
Spotlight

Γνωστή έγινε η λίστα του ΠΑΟΚ για τα δύο παιχνίδια με τη Ριέκα στα πλέι οφ του Europa League. Γιώργος Γιακουμάκης και Κίριλ Ντεσπόντοφ είναι μέσα, όπως και ο Τάισον, παρά τις ενοχλήσεις στον δικέφαλο τις τελευταίες μέρες.

Η ενημέρωση του ΠΑΟΚ:

«Τους παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες κόντρα στη Ριέκα δήλωσε στην UEFA η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Ράζβαν Λουτσέσκου μετά την απουσία του λόγω τραυματισμού από τα ματς με την Βόλφσμπεργκερ.

Μέσα στη λίστα και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Αναλυτικά οι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Ράζβαν Λουτσέσκου είναι οι:

Λίστα Α

Μπάμπα , Τάισον , Ντεσπόντοφ , Μπαταούλας, Καμαρά , Τσάλοφ , Γκουγκεσασβίλι , Ιβανούσετς , Κεντζιόρα , Κένι , Κωνσταντέλιας , Λόβρεν , Μεϊτέ , Μιχαηλίδης , Μύθου, Οζντόεφ , Παβλένκα , Πέλκας , Σάστρε , Σορετίρε , Τέιλορ , Τσιφτσής , Τσοπούρογλου, Α.Ζίβκοβιτς , Γιακουμάκης.

Λίστα Β

Χατσίδης, Γκιτέρσος, Μοναστηρλής , Κωττάς, Σνάουτσνερ, Πολυκράτης».

«Περίεργο ματς αλλά η πρόκριση έχει σημασία»

«Αισθάνομαι υπέροχα ήταν από τα πιο περίπλοκα παιχνίδια της καριέρας μου. Δεν ήταν καθόλου εύκολα ματς, κρίθηκαν στις λεπτομέρειες απέναντι σε μια πολύ καλά οργανωμένη ομάδα. Μας περίμενε για να κάνουμε το λάθος και να φύγουν στην αντεπίθεση για να μας χτυπήσουν εκεί. Δείξαμε σπουδαία νοοτροπία, πνευματική ετοιμότητα, αλλά και ότι από πλευράς φυσικής κατάστασης είμαστε καλά γιατί προκριθήκαμε απέναντι σε μια ομάδα που είχε ήδη επίσημα παιχνίδια στα πόδια της. Βρισκόμαστε σε καλό σημείο πέρα από την πρόκριση που μας κάνει χαρούμενους γιατί και η τύχη ήταν με το μέρος μας».

Για το αν έχει η πρόκριση ονοματεπώνυμο μιας και ο Παβλένκα κάνει σπουδαίες επεμβάσεις: «Ναι η πρόκριση έχει αρκετά το όνομα του Παβλένκα. Έκανε φανταστικά πράγματα, είναι φανταστικός τερματοφύλακας και το ξέρει. Μας δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση, σε κρίσιμες στιγμές είναι εκεί. Η δουλειά μας γίνεται σε πολύ καλό κλίμα, είμαστε τυχεροί γι’ αυτό. Όλοι έδειξαν την απαιτούμενη αντίδραση και να τα δώσουν όλα σε κάθε στιγμή του παιχνιδιού, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές».

Κλείνοντας ο Λουτσέσκου δήλωσε: «Το πιο σημαντικό είναι η πρόκριση στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Όλοι ξέρουν ακριβώς τι χρειαζόμαστε και δουλεύουν προς την κατεύθυνση αυτή. Η πρόκριση αυτή σίγουρα δίνει αυτοπεποίθηση προκειμένου τα πράγματα να “τρέξουν” διαφορετικά. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς την περιπλοκότητα που αντιμετωπίζει μια ομάδα σε τέτοιου είδους παιχνίδια, αλλά μέσα από αυτά έρχεται η αυτοπεποίθηση», ανέφερε ο Λουτσέσκου για την πρόκριση του ΠΑΟΚ.

World
Σύνοδος της Αλάσκας: Ειρήνη αναζητά ο Τραμπ στη συνάντηση με Πούτιν

Σύνοδος της Αλάσκας: Ειρήνη αναζητά ο Τραμπ στη συνάντηση με Πούτιν

Wall Street
Wall Street: Εβδομάδα ανόδου παρά τις πιέσεις για τους αμερικανικούς δείκτες

Wall Street: Εβδομάδα ανόδου παρά τις πιέσεις για τους αμερικανικούς δείκτες

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ 4-2: «Καθάρισαν» Κιέζα και Σαλάχ
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ 4-2: «Καθάρισαν» Κιέζα και Σαλάχ

Η Λίβερπουλ… τα χρειάστηκε, το 2-0 έγινε 2-2 από τη σκληροτράχηλη Μπόρνμουθ, αλλά ο Κιέζα έδωσε τη λύση στο 88′, ο Σαλάχ έβαλε το… κερασάκι στην τούρτα (4-2) και έτσι η πρωταθλήτρια ξεκίνησε με το «δεξί» τη φετινή Premier League

Σύνταξη
Διαμορφώνεται ο «χάρτης» του Europa League – Σε ποια γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός (pic)
Europa League 15.08.25

Διαμορφώνεται ο «χάρτης» του Europa League – Σε ποια γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός (pic)

Το Football Meets Data έβγαλε με βάση το υπολογιστικό του μοντέλο τα γκρουπ δυναμικότητας του Europa League. Πού βρίσκονται ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ εφόσον προκριθούν…

Σύνταξη
Βοηθός προπονητή Σαχτάρ: «Ήμασταν καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό και στα δύο παιχνίδια – Οι διαιτητές πρέπει να προσέχουν περισσότερο»
Europa League 15.08.25

Βοηθός προπονητή Σαχτάρ: «Ήμασταν καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό και στα δύο παιχνίδια – Οι διαιτητές πρέπει να προσέχουν περισσότερο»

Ο βοηθός προπονητή της Σαχτάρ Ντόνετσκ Κερέμ Γιαβάς, στάθηκε στην ανωτερότητα των Ουκρανών και στα δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό αλλά και την απόφαση της αποβολής.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο «αναγεννημένος» Ντραγκόφσκι και oι 2/3 προκρίσεις στα πέναλτι (vids)
Europa League 15.08.25

Παναθηναϊκός: Ο «αναγεννημένος» Ντραγκόφσκι και oι 2/3 προκρίσεις στα πέναλτι (vids)

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της πρόκρισης του Παναθηναϊκού απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, Το 67% του «Ντράγκο» που άνοιξε τον δρόμο στους πράσινους…

Σύνταξη
Ο Ρούι Βιτόρια χοροπηδούσε μπροστά στην εξέδρα με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού (vid)
Europa League 15.08.25

Ο Ρούι Βιτόρια χοροπηδούσε μπροστά στην εξέδρα με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού (vid)

Άπαντες στον Παναθηναϊκό πανηγύρισαν την πρόκριση επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ στην Κρακοβία, με τον Ρουί Βιτόρια να γίνεται ένα με τους παίκτες και τους οπαδούς των «πρασίνων» μετά τη λήξη του αγώνα.

Σύνταξη
Ντραγκόφσκι: «Ομαδική δουλειά η πρόκριση – Ευχαριστώ πολύ τους προπονητές τερματοφυλάκων»
Παναθηναϊκός 15.08.25

Ντραγκόφσκι: «Ομαδική δουλειά η πρόκριση – Ευχαριστώ πολύ τους προπονητές τερματοφυλάκων»

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι μίλησε μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ και στάθηκε στους προπονητές τερματοφυλάκων των πράσινων.

Σύνταξη
Σαχτάρ Ντόνετσκ-Παναθηναϊκός 3-4 πεν. (0-0 κ.α.): Αρνητής γκολ και πρόκριση στα πέναλτι!
Europa League 14.08.25

Αρνητής γκολ ο Παναθηναϊκός και πρόκριση στα πέναλτι με ηρωϊκό Ντραγκόβσκι! (4-3)

Με ήρωα τον Ντραγκόβσκι στη διαδικασία των πέναλτι και με εύστοχο χτύπημα του Μαντσίνι, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 4-3 της Σαχτάρ και προκρίθηκε στα Play Off του Europa League.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Europa League 14.08.25

Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ παίζουν απόψε (14/8) τις ρεβάνς τους κόντρα σε Σαχτάρ (21:00), Βολφσμπέργκερ (20:00) και Άρη Λεμεσού (21:00), αντίστοιχα, σε Europa και Conference League.

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ 4-2: «Καθάρισαν» Κιέζα και Σαλάχ
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ 4-2: «Καθάρισαν» Κιέζα και Σαλάχ

Η Λίβερπουλ… τα χρειάστηκε, το 2-0 έγινε 2-2 από τη σκληροτράχηλη Μπόρνμουθ, αλλά ο Κιέζα έδωσε τη λύση στο 88′, ο Σαλάχ έβαλε το… κερασάκι στην τούρτα (4-2) και έτσι η πρωταθλήτρια ξεκίνησε με το «δεξί» τη φετινή Premier League

Σύνταξη
Reuters: Το Ισραήλ συνομιλεί με το Νότιο Σουδάν για «μετεγκατάσταση» των Παλαιστινίων της Γάζας
Σχέδιο εκτοπισμού 15.08.25

Reuters: Το Ισραήλ συνομιλεί με το Νότιο Σουδάν για «μετεγκατάσταση» των Παλαιστινίων της Γάζας

Το Νότιο Σουδάν είναι χώρα που αντιμετωπίζει πολυετή πολιτική κρίση και ένοπλη βία. Οι Παλαιστίνιοι έχουν απορρίψει το σχέδιο του Ισραήλ, όπως και κάθε σχέδιο για εκτοπισμό των κατοίκων της Γάζας.

Σύνταξη
Πορτογαλία: Ο πρόεδρος ντε Σόουζα ανακοινώνει τον πρώτο νεκρό από τις πυρκαγιές – Ήταν πρώην δήμαρχος που βοηθούσε στην κατάσβεση
Κόσμος 15.08.25

Πορτογαλία: Ο πρόεδρος ντε Σόουζα ανακοινώνει τον πρώτο νεκρό από τις πυρκαγιές – Ήταν πρώην δήμαρχος που βοηθούσε στην κατάσβεση

Η Πορτογαλία έχει ενεργοποιήσει, όπως και η γειτονική της Ισπανία, τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζήτησε την αποστολή τεσσάρων αεροσκαφών Canadair

Σύνταξη
Από το «απεχθής» στο «τιμή μας»: H απάντηση των Kiss στην βράβευση από τον Τραμπ στα Kennedy Center Honors
Είπα ξείπα 15.08.25

Από το «απεχθής» στο «τιμή μας»: H απάντηση των Kiss στην βράβευση από τον Τραμπ στα Kennedy Center Honors

Πριν λίγα χρόνια oι Kiss χαρακτήριζαν τον Ντόναλντ Τραμπ ως «απεχθή» και επικίνδυνο. Τώρα, δηλώνουν «βαθιά τιμημένοι» για τη βράβευσή τους από τον ίδιο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τουρκία: Μια «γοργόνα» βουτάει στην Αττάλεια με φόντο αεροπλάνο του Β’ ΠΠ [βίντεο]
Viral 15.08.25

Μια «γοργόνα» βουτάει στην Αττάλεια με φόντο αεροπλάνο του Β' ΠΠ

Στην Αττάλεια και συγκεκριμένη στην περιοχή Κας στην Τουρκία, μια ελεύθερη δύτρια - «γοργόνα» κράτησε την αναπνοή της για 6 ολόκληρα λεπτά χαρίζοντας ταυτόχρονα ένα μαγευτικό βίντεο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τι σημαίνει για τις παγκόσμιες αγορές μια συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας
Διεθνής Οικονομία 15.08.25

Τι σημαίνει για τις παγκόσμιες αγορές μια συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Οι λεπτομέρειες και η διάρκεια οποιασδήποτε συμφωνίας θα είναι καθοριστικής σημασίας, και προς το παρόν οι αγορές βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Φωτιά ξέσπασε στη δυτική Λέσβο
Ελλάδα 15.08.25

Φωτιά ξέσπασε στη δυτική Λέσβο

Να σημειωθεί ότι είναι η τρίτη φωτιά που ξεσπά σήμερα, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, στην ευρύτερη περιοχή της Φίλιας στην Λέσβο

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 15.08.25

LIVE: Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ

LIVE: Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ, για την 1η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Όλα τα λεφτά δεν είναι καλά λεφτά» – Η αλήθεια πίσω από τις επιλογές του
«Μη χαρίζεστε» 15.08.25

Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Όλα τα λεφτά δεν είναι καλά λεφτά» – Η αλήθεια πίσω από τις επιλογές του

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, ο Ντένζελ Ουάσινγκτον αποκαλύπτει πώς οι οικονομικές ανάγκες επηρέασαν την καριέρα του, εξηγώντας γιατί μερικές φορές «πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει» πριν ακολουθήσεις το πάθος σου.

Σύνταξη
LIVE: Ρεν – Μαρσέιγ
Ποδόσφαιρο 15.08.25

LIVE: Ρεν – Μαρσέιγ

LIVE: Ρεν – Μαρσέιγ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ρεν – Μαρσέιγ, για την 1η αγωνιστική της Ligue 1.

Σύνταξη
Αλάσκα: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και σενάρια κατασκοπείας
Πλήρης εγρήγορση 15.08.25

Αλάσκα: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και σενάρια κατασκοπείας

Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας, «προσωρινά» τηλέφωνα και υπολογιστές που θα καταστραφούν μετά και άλλα μέτρα έχουν ληφθεί για να διασφαλιστεί ότι τίποτα δεν θα πάει στραβά στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Σπουδαία πρωτοβουλία: Με εντολή του Βαγγέλη Μαρινάκη η Νότιγχαμ Φόρεστ θα δίνει εισιτήρια σε παιδιά και νέους που τα έχουν ανάγκη
Ποδόσφαιρο 15.08.25

Σπουδαία πρωτοβουλία: Με εντολή του Βαγγέλη Μαρινάκη η Νότιγχαμ Φόρεστ θα δίνει εισιτήρια σε παιδιά και νέους που τα έχουν ανάγκη

Η Νότιγχαμ Φόρεστ, μετά από εντολή του ηγέτη της ομάδας, Βαγγέλη Μαρινάκη, ανακοίνωσε την υλοποίηση του προγράμματος «Magic Moments».

Σύνταξη
Economist: Η συμπαιγνία μεταξύ Τραμπ-Πούτιν ίσως είναι πιο τρομακτική από ό,τι υποψιάζονται οι επικριτές τους
Μάθημα διακυβέρνησης; 15.08.25

Economist: Η συμπαιγνία μεταξύ Τραμπ-Πούτιν ίσως είναι πιο τρομακτική από ό,τι υποψιάζονται οι επικριτές τους

Ο Πούτιν είναι μια μυστηριώδης εξαίρεση στη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου. Όλοι όσοι αντιτάχθηκαν στον Τραμπ βρέθηκαν αντιμέτωποι με σκληρά αντίποινα, ο Ρώσος ομόλογός του απολαμβάνει ασυλία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Εκείνη έκανε κάτι γενναίο. Εγώ απλώς ξυρίζω το κεφάλι μου»: Γιατί η Έμα Στόουν έκλαψε στα γυρίσματα του Bugonia;
Συγκινητικό 15.08.25

«Εκείνη έκανε κάτι γενναίο. Εγώ απλώς ξυρίζω το κεφάλι μου»: Γιατί η Έμα Στόουν έκλαψε στα γυρίσματα του Bugonia;

Η Έμα Στόουν, σε πρόσφατη συνέντευξή της, αποκάλυψε ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος για τον οποίο έβαλε τα κλάματα πριν ξυρίσει το κεφάλι της στα γυρίσματα της ταινίας

Σύνταξη
