Διαμορφώνεται ο «χάρτης» του Europa League – Σε ποια γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός (pic)

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ προκρίθηκαν στα playoffs του Europa League και πλέον έχουν ένα ακόμα ματς από το να μπουν στην League Phase της διοργάνωσης, έχοντας ωστόσο «κλειδώσει» την παρουσία τους στο Conference League.

Για να γίνει ωστόσο αυτό, ο «Δικέφαλος του Βορρά» καλείται να περάσει το εμπόδιο της κροατικής Ριέκα, ενώ οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν την τουρκική Σαμσουνσπόρ.

Το Football Meets Data έβγαλε σύμφωνα με το υπολογιστικό του μοντέλο, έστω και πρώιμα τα γκρουπ δυναμικότητας του Europa League με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας.

Με βάση όσα γνωρίζουμε προς ώρας, ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί στο 2ο γκρουπ, έχοντας 42.250 βαθμούς, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει τοποθετηθεί στο 4ο γκρουπ, με 16.000. Βέβαια, με νέα μορφή των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, οι δύο ελληνικές ομάδες θα κληρωθούν με δύο συλλόγους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας.

Τα γκρουπ δυναμικότητας αν προκριθούν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

[Projected 🟠 UEL league stage] 🚨 UPDATE AFTER MATCHES ON 14 AUG ✅ IN:

▪ 🇬🇷 Panathinaikos

▪ 🇬🇷 PAOK ❌ OUT:

▪ 🇦🇹 WAC

▪ 🇺🇦 Shakhtar 🔃 Changes in pots:

▪ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa climbs to Pot 1 📊 Full projections and % for all teams in 🔵 UCL 🟠 UEL 🟢 UECL available on our… pic.twitter.com/tDqV5YNkba — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 15, 2025



Βέβαια ο «χάρτης» αυτός ενδέχεται να διαφοροποιηθεί, καθώς μετά τα ματς των playoffs θα μπουν στο Europa League και οι ομάδες που θα έχουν αποκλειστεί από το Champions League

O Παναθηναϊκός μπορεί να βρεθεί στο 3ο γκρουπ, καθώς χρειάζεται δύο αποκλεισμούς ομάδων όπως οι Στεάουα, Λουντογκόρετς και Μίντιλαντ.

To μόνο βέβαιο ωστόσο είναι πως και οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή τους παρουσία, καθώς μετά τις χθεσινές (14/8) τους προκρίσεις έχουν «καπαρώσει» τον μίνιμουμ στόχο που ήταν η πρόκριση στην League Phase του Conference League.