Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
Τα νεροπίστολα που βαράνε τον Πελετίδη δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι δεν λαμβάνει και δεν δίνει παραδοτέα και ότι είναι κομμουνιστής δήμαρχος που δεν βγάζει προγράμματα διαφήμισης για επικοινωνία. Ντάξει είμαστε;

Με Ριέκα ο ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League – Πότε είναι τα παιχνίδια
Ποδόσφαιρο 14 Αυγούστου 2025 | 22:58

Με Ριέκα ο ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League – Πότε είναι τα παιχνίδια

Οι ημερομηνίες που ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Ριέκα, με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Ο Καμαρά «λύτρωσε» τον ΠΑΟΚ στο 116′ με ένα τρομερό σουτ εκτός περιοχής και απέκλεισε τη Βόλφσμπεργκερ (0-1), στέλνοντας τον «Δικέφαλο» στα playoffs του Europa League.

Αντίπαλος της ομάδας της Θεσσαλονίκης θα είναι η Ριέκα, η οποία προκρίθηκε επί της Σέλμπουρν, μετά τη νίκη της με 3-1, ανατρέποντας το 2-1 του πρώτου παιχνιδιού (5-4 σύνολο).

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στην Κροατία στις 21 Αυγούστου, ενώ η πρόκριση θα κριθεί στην Τούμπα μία εβδομάδα μετά, στις 28 Αυγούστου.

Τα έσοδα του ΠΑΟΚ

Με το αποψινό αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ «κλείδωσε» την παρουσία του σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης για τη φετινή σεζόν. Οι Ασπρόμαυροι έχουν ήδη βάλει ήδη στο λογαριασμό τους 350.000 ευρώ, λόγω της συμμετοχής τους στον τρίτο προκριματικό και στα playoffs.

Έαν προκριθούν στο Europa League τότε θα πάρουν σίγουρα 4.660.000 ευρώ (4.310.000 ευρώ από τη συμμετοχή + 350.000 ευρώ που έχουν ήδη), συν 450.000 ευρώ για κάθε νίκη και 150.000 για κάθε ισοπαλία.

Εάν αποκλειστούν από τη Ριέκα και παίξουν στο Europa Conference League θα πάρουν σίγουρα 3.520.000 ευρώ (3.170.000 ευρώ + 350.000 ευρώ), συν 400.000 ευρώ για κάθε νίκη και 133.000 ευρώ για κάθε ισοπαλία.

Wall Street: Ανθεκτικότητα παρά την έκπληξη στον πληθωρισμό

Wall Street: Ανθεκτικότητα παρά την έκπληξη στον πληθωρισμό

Τραμπ: Το μοντέλο για τους δασμούς θα πετύχει και στην Αλάσκα;

Τραμπ: Το μοντέλο για τους δασμούς θα πετύχει και στην Αλάσκα;

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Ποδόσφαιρο 15.08.25

«Γλυκιά» ήττα για την ΑΕΚ Λάρνακας από την Λέγκια Βαρσοβίας (2-1) – «Δίπλωσε» την Σερβέτ η Ουτρέχτη και πήρε την πρόκριση (2-1)

Την πρόκριση στα playoffs του Europa League πανηγύρισαν η ΑΕΚ Λάρνακας και η Ουτρέχτη, με την κυπριακή ομάδα να περνάει παρά την ήττα με 2-1 από την Λέγκια, ενώ οι Ολλανδοί νίκησαν και πάλι την Σερβέτ. Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα

Europa League 14.08.25

Αρνητής γκολ ο Παναθηναϊκός και πρόκριση στα πέναλτι με ηρωϊκό Ντραγκόβσκι! (4-3)

Με ήρωα τον Ντραγκόβσκι στη διαδικασία των πέναλτι και με εύστοχο χτύπημα του Μαντσίνι, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 4-3 της Σαχτάρ και προκρίθηκε στα Play Off του Europa League.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Europa League 14.08.25

Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ παίζουν απόψε (14/8) τις ρεβάνς τους κόντρα σε Σαχτάρ (21:00), Βολφσμπέργκερ (20:00) και Άρη Λεμεσού (21:00), αντίστοιχα, σε Europa και Conference League.

Λουτσέσκου: «Έχω την αίσθηση ότι η ομάδα είναι συγκεντρωμένη – Πρέπει να αντιδράσουμε»
Europa League 13.08.25

Λουτσέσκου: «Έχω την αίσθηση ότι η ομάδα είναι συγκεντρωμένη – Πρέπει να αντιδράσουμε»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε ενόψει της ρεβάνς (14/8, 20:00) του ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ, αναφέρθηκε στους Τάισον και Καμαρά και παράλληλα τόνισε πως η ομάδα του είναι συγκεντρωμένη.

Παράπονα από τον Τουράν για τον διαιτητή: «Δεν ξέρει τόσο καλά από ποδόσφαιρο»
Europa League 07.08.25

Παράπονα από τον Τουράν για τον διαιτητή: «Δεν ξέρει τόσο καλά από ποδόσφαιρο»

Τα παράπονά του για την διαιτησία εξέφρασε ο Αρντά Τουράν, μετά το 0-0 της Σαχτάρ κόντρα στον Παναθηναϊκό – «Ένας παίκτης μας δέχθηκε σπρώξιμο από πίσω», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ινδία: Τουλάχιστον 56 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις – Σοκαριστικές εικόνες
Δεκάδες νεκροί 15.08.25

Σοκάρουν οι εικόνες από τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ινδία

«Τα νέα είναι τραγικά», δηλώνει ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης στην περιοχή Κίστβαρ της Ινδίας, αναφερόμενος στον απολογισμό της καταιγίδας που άφησε πίσω της τουλάχιστον 56 νεκρούς.

Ποδόσφαιρο 15.08.25

«Γλυκιά» ήττα για την ΑΕΚ Λάρνακας από την Λέγκια Βαρσοβίας (2-1) – «Δίπλωσε» την Σερβέτ η Ουτρέχτη και πήρε την πρόκριση (2-1)

Την πρόκριση στα playoffs του Europa League πανηγύρισαν η ΑΕΚ Λάρνακας και η Ουτρέχτη, με την κυπριακή ομάδα να περνάει παρά την ήττα με 2-1 από την Λέγκια, ενώ οι Ολλανδοί νίκησαν και πάλι την Σερβέτ. Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα

Γυναίκα παραπονέθηκε για παιδί που κλωτσούσε την καρέκλα της σε αεροπλάνο και ξυλοκοπήθηκε [βίντεο]
Σε πτήση! 15.08.25

Παραπονέθηκε για παιδί που κλωτσούσε την καρέκλα της και ξυλοκοπήθηκε

Μια γυναίκα παραπονέθηκε για ένα αγοράκι που κλοτσούσε το κάθισμά της και κατά την προσγείωση η οικογένεια του παιδιού της επιτέθηκε. Βέβαια τα αεροπλάνα ενίοτε αποδεικνύονται σωστά ρινγκ

Μεντιλίμπαρ: «Η ομάδα ήταν ανταγωνιστική με τη Νάπολι – Θα είμαστε έτοιμοι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος»
Ποδόσφαιρο 15.08.25

Μεντιλίμπαρ: «Η ομάδα ήταν ανταγωνιστική με τη Νάπολι – Θα είμαστε έτοιμοι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού τόνισε πως η ομάδα του ήταν ανταγωνιστική απέναντι στους πρωταθλητές Ιταλίας, ενώ αναφέρθηκε και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος

Κασσελάκης στον Φαρμάκη για τις πυρκαγιές: Είστε σίγουρα Περιφερειάρχης;
Πολιτική Γραμματεία 15.08.25

Κασσελάκης στον Φαρμάκη για τις πυρκαγιές: Είστε σίγουρα Περιφερειάρχης;

Την ανάρτηση του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, ο οποίος εύχεται μετά τις φωτιές που κατέκαψαν την περιοχή του «η Παναγία να στέκει στο πλευρό όλων», σχολιάζει δηκτικά ο Στέφανος Κασσελάκης

Σαχτάρ Ντόνετσκ-Παναθηναϊκός 3-4 πεν. (0-0 κ.α.): Αρνητής γκολ και πρόκριση στα πέναλτι!
Europa League 14.08.25

Αρνητής γκολ ο Παναθηναϊκός και πρόκριση στα πέναλτι με ηρωϊκό Ντραγκόβσκι! (4-3)

Με ήρωα τον Ντραγκόβσκι στη διαδικασία των πέναλτι και με εύστοχο χτύπημα του Μαντσίνι, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 4-3 της Σαχτάρ και προκρίθηκε στα Play Off του Europa League.

ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 3-1: Αγκομάχησε, αλλά προκρίθηκε στην παράταση (vid)
Conference League 14.08.25

ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 3-1: Αγκομάχησε, αλλά προκρίθηκε στην παράταση (vid)

Με τον Κουτέσα να μπαίνει αλλαγή και να έχει γκολ και ασίστ στην παράταση (1-1 κ.δ.), η ΑΕΚ επικράτησε με 3-1 του Άρη Λεμεσού και προκρίθηκε στα πλέι οφ του Conference League όπου την περιμεένει η Άντερλεχτ. Ντεμπούτο με γκολ για τον Γιόβιτς.

Η Πρέμιερ Λιγκ… μένει Αγγλία
On Field 14.08.25

Η Πρέμιερ Λιγκ… μένει Αγγλία

Ο διευθύνων σύμβουλος του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμιά σκέψη για διεξαγωγή αγώνων εκτός Αγγλίας

«Πυρ ομαδόν» κατά της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση για τις φωτιές: «Κρυπτόμενη κυβέρνηση με τεράστιες ευθύνες»
«Επιτελικό» χάος 14.08.25

«Πυρ ομαδόν» κατά της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση για τις φωτιές: «Κρυπτόμενη κυβέρνηση με τεράστιες ευθύνες»

Οι μεγάλες φωτιές που έπληξαν και συνεχίζουν να πλήττουν περιοχές της χώρας, αλλά και οι προκλητικές δηλώσεις ορισμένων «γαλάζιων» στελεχών έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση σύσσωμης της αντιπολίτευσης

Summer in the city: Πέντε μπαρ της Αθήνας που δεν κλείνουν ούτε τον Δεκαπενταύγουστο
Ξέμεινες στην Αθήνα; 14.08.25

Summer in the city: Πέντε μπαρ της Αθήνας που δεν κλείνουν ούτε τον Δεκαπενταύγουστο

Για τους περισσότερους από εμάς η Αθήνα είναι «νεκρή πόλη» τον Δεκαπενταύγουστο. Ωστόσο υπάρχουν κάποια μπαρ που δεν κλείνουν τις πόρτες του ούτε αυτή τη μέρα.

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

