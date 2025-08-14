Με Ριέκα ο ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League – Πότε είναι τα παιχνίδια

Ο Καμαρά «λύτρωσε» τον ΠΑΟΚ στο 116′ με ένα τρομερό σουτ εκτός περιοχής και απέκλεισε τη Βόλφσμπεργκερ (0-1), στέλνοντας τον «Δικέφαλο» στα playoffs του Europa League.

Αντίπαλος της ομάδας της Θεσσαλονίκης θα είναι η Ριέκα, η οποία προκρίθηκε επί της Σέλμπουρν, μετά τη νίκη της με 3-1, ανατρέποντας το 2-1 του πρώτου παιχνιδιού (5-4 σύνολο).

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στην Κροατία στις 21 Αυγούστου, ενώ η πρόκριση θα κριθεί στην Τούμπα μία εβδομάδα μετά, στις 28 Αυγούστου.

Τα έσοδα του ΠΑΟΚ

Με το αποψινό αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ «κλείδωσε» την παρουσία του σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης για τη φετινή σεζόν. Οι Ασπρόμαυροι έχουν ήδη βάλει ήδη στο λογαριασμό τους 350.000 ευρώ, λόγω της συμμετοχής τους στον τρίτο προκριματικό και στα playoffs.

Έαν προκριθούν στο Europa League τότε θα πάρουν σίγουρα 4.660.000 ευρώ (4.310.000 ευρώ από τη συμμετοχή + 350.000 ευρώ που έχουν ήδη), συν 450.000 ευρώ για κάθε νίκη και 150.000 για κάθε ισοπαλία.

Εάν αποκλειστούν από τη Ριέκα και παίξουν στο Europa Conference League θα πάρουν σίγουρα 3.520.000 ευρώ (3.170.000 ευρώ + 350.000 ευρώ), συν 400.000 ευρώ για κάθε νίκη και 133.000 ευρώ για κάθε ισοπαλία.