«Ο ΠΑΟΚ στο κόλπο ξανά για τον Ζιγκό»

Ο Σαμουέλ Ζιγκό είναι ξανά στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ, όπως αναφέρουν ρεπορτάζ από την Ιταλία.

Ο Γάλλος στόπερ δεν αναμένεται να συνεχίσει στη Λάτσιο, καθώς είναι εκτός των πλάνων του Μαουρίτσιο Σάρι και δημοσιεύματα έχουν συνδέσει το όνομά του με τον «Δικέφαλο του Βορρά». Σύμφωνα με την Corriere Dello Sport, το μέλλον του Ζιγκό είναι ανοιχτό και δεν αποκλείεται η επιστροφή του και στην Γαλλία.

Άλλωστε, ο 31χρονος Γάλλος υπήρξε παίκτης της Μαρσέιγ υπογράφοντας στον σύλλογο το 2022, ενώ αγωνίστηκε στο μεσοδιάστημα ως δανεικός στην Σπαρτάκ Μόσχας και στην Λάτσιο. Ακόμη, ενδιαφέρον για την απόκτηση του Ζιγκό έχουν εκφράσει και ομάδες από το Κατάρ και το Ντουμπάι.

Ο Ζιγκό έχει συμβόλαιο μέχρι και το καλοκαίρι του 2027, ενώ αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Μαρσέιγ αντί 500 χιλιάδων ευρώ. Την περσινή σεζόν έπαιξε 23 φορές σε όλες τις διοργανώσεις και πέτυχε δύο γκολ.

Aναλυτικά το δημοσίευμα για Ζιγκό και ΠΑΟΚ:

«Εμπλεκόμενη στη μεταγραφική αγορά, η Λάτσιο εργάζεται επίσης στο μέτωπο της «λίστας» και μία από τις αναμενόμενες αποχωρήσεις είναι ο Ζιγκό. Ο Γάλλος, ο οποίος αγοράστηκε αναγκαστικά από τη Λάτσιο πριν από μερικές εβδομάδες, θα γίνει 32 ετών τον επόμενο Οκτώβριο. Συνολικά, μια καλή απόκτηση όσον αφορά την απόδοση και τα γκολ. 15 συμμετοχές, 2 γκολ και 1 ασίστ πέρυσι. Ωστόσο, ο Γάλλος θα θυσιαστεί για να δημιουργηθεί χώρος στη λίστα των άνω των 22.

Η μεταγραφική αγορά έχει αποκαλύψει δειλό ενδιαφέρον από δύο ομάδες στο Ντουμπάι και το Κατάρ, οι οποίες θα εγγυόταν στον ποδοσφαιριστή έναν σημαντικό μισθό. Αλλά τώρα, ο ΠΑΟΚ της Θεσσαλονίκης έχει εμφανιστεί. Οι Μπιανκονέρι, με τους οποίους η Λάτσιο συμφώνησε να δανείσει τον Μάρκος Αντόνιο, φαίνεται να ενδιαφέρονται για τον Γάλλο, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκτός λόγω πόνου στην πλάτη. Ο σύλλογος από το Φορμέλο έχει ορίσει την τιμή πώλησης για τον παίκτη σε περίπου 3-4 εκατομμύρια ευρώ. Η Λάτσιο σκοπεύει να εκμεταλλευτεί αυτή την εξερχόμενη μεταγραφή και σίγουρα δεν θα δεχτεί δανεισμούς με σταθερή οψιόν ή ακόμα και με σταθερό αντίτιμο.

Η Λάτσιο περιμένει μια επίσημη προσφορά για να κλείσει μια ακόμη έξοδο σε αυτή την ασυνήθιστη μεταγραφική αγορά. Σε εκείνο το σημείο, με τον Ρουγκέρι επίσημα εκτός και τον Πάτρικ τραυματία, θα υπάρχουν μόνο δύο κεντρικοί αμυντικοί για τον αγώνα με την Κόμο, ο Χίλα και ο Πρόβστγκαρντ, καθώς ο Ρομανιόλι είναι τιμωρημένος».