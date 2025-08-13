Κιουμπάουερ για ΠΑΟΚ: «Θα είναι ένα καυτό παιχνίδι, δεν είμαστε φαβορί»

Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για την κρίσιμη αυριανή (14/8, 20:00) στην Αυστρία με αντίπαλο τη Βόλφσμπεργκερ, στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League. Ο προπονητής του αυστριακού συλλόγου, Ντίτμαν Κιουμπάουερ, μίλησε εν όψει του αγώνα και τόνισε πως το αυριανό θα είναι ένα… καυτό παιχνίδι.

Δείτε αναλυτικά όσα ανέφερε ο Κιουμπάουερ:

«Σίγουρα δεν είναι μειονέκτημα ότι έχουμε κάνει δύο καλές εμφανίσεις. Μπαίνουμε σε αυτό το παιχνίδι με θετική διάθεση», είπε ο προπονητής Κιούμπαουερ. Παράλληλα, «προειδοποίησε» ότι κάθε αγώνας ξεκινά από το «μηδέν». «Θα είναι ένα καυτό παιχνίδι. Αλλά δεν σημαίνει ότι είμαστε φαβορί. Δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να νομίζουμε ότι με ένα καλό πρώτο παιχνίδι έχουμε ήδη περάσει».

Όσον αφορά την ατμόσφαιρα που περιμένει αύριο στο γήπεδο, ο Κιουμπάουερ είπε: «Οι συνθήκες ήταν εντελώς διαφορετικές, γιατί τότε υπήρχε πολύς κόσμος. Πρέπει να αποδεχτούμε την κατάσταση. Φυσικά, θα ήθελα να έρθουν πολλοί φίλαθλοι και να δημιουργήσουν καλή ατμόσφαιρα. Αν δεν συμβεί, η αποστολή παραμένει η ίδια», κατέληξε ο τεχνικός της αυστριακής ομάδας.

Οι Αυστριακοί παρότι θα αγωνιστούν στο ουδέτερο Κλάγκενφουρτ περιμένουν οι φίλοι της ομάδας να κάνουν το κοντινό ταξίδι για να δώσουν το «παρών» στο Wörthersee Stadion. Εκεί αναμένεται να βρεθούν περίπου 1.000 Έλληνες για να στηρίξουν τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών του Ραζβάν Λουτσέσκου.