«Πρόταση της Καϊσέρισπορ στον ΠΑΟΚ για τον Τσάλοφ»

Ο Φέντρο Τσάλοφ φαίνεται πως έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των Τούρκων και συγκεκριμένα της Καϊσέρισπορ.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο από τη γειτονική χώρα, η ομάδα της Καισάρειας έχει καταθέσει πρόταση στον ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Ρώσου επιθετικού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι επίσημο από τον «δικέφαλο του βορρά», αλλά η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ενδέχεται να συζητήσει πιθανή παραχώρηση του παίκτη μετά την απόκτηση του Γιώργου Γιακουμάκη.

Ο 27χρονος στράικερ αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2024 από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ, με απολογισμό 5 γκολ και 7 ασίστ σε 41 παιχνίδια με του Θεσσαλονικείς.

Δείτε το δημοσίευμα του Τούρκου δημοσιογράφου

🚨 Kayserispor, PAOK forması giyen Fedor Chalov’un kiralık transferi için resmi teklif yaptı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 13, 2025

Εκτός για περίπου ένα μήνα ο Τάισον

Πλήγμα στον ΠΑΟΚ, ενόψει της ρεβάνς της Πέμπτης (14/8, 20:00) απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ, καθώς ο Τάισον δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου στη μάχη της πρόκρισης.

Ο Ρουμάνος τεχνικός, μίλησε για το πρόβλημα του 37χρονου στη συνέντευξη τύπου για το παιχνίδι, και δήλωσε ότι η επιστροφή του Βραζιλιάνου αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά τη διακοπή του Σεπτεμβρίου για τις Εθνικές ομάδες.

Υπενθυμίζουμε ότι Τάισον θα βρίσκεται για τον επόμενο μήνα στα «πιτς», λόγω τραυματισμού στον δικέφαλο, και ενώ ο Βραζιλιάνος προσπαθούσε να προλάβει τη ρεβάνς με τη Βόλφσμπεργκερ, τελικά ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί την ενίσχυσή του για περισσότερα παιχνίδια, μεταξύ αυτών την πρεμιέρα του Πρωταθλήματος αλλά και τα playoffs του Europa ή Conference League, ανάλογα το αποτέλεσμα της Πέμπτης.