ΠΑΟΚ: Με Καμαρά, αλλά χωρίς Τάισον για τη ρεβάνς με την Βόλφσμπεργκερ (pic)

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του επί ελληνικού εδάφους για τη ρεβάνς (14/8 20:00) απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ στο Κλάγκενφουρτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανακοίνωσε την αποστολή από την οποία απουσιάζει, όπως αναμενόταν, ο Τάισον ενώ κανονικά στα πλάνα του Ρουμάνου τεχνικού βρίσκεται ο Μαντί Καμαρά.

Η ενημέρωση του ΠΑΟΚ

«Ήρθε η ώρα για ένα ακόμα ευρωπαϊκό βράδυ. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον επαναληπτικό κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ στην Αυστρία, με μοναδικό στόχο τη νίκη για να πάρει την πρόκριση στα play-offs του UEFA Europa League 2025-26.

Η τελευταία προπόνηση της ομάδας ήταν αφιερωμένη στις τελευταίες τακτικές λεπτομέρειες πριν την μάχη με τους Αυστριακούς, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έκανε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ ο Τάισον υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Βόλφσμπεργκερ αποτελείται από τους:

Παβλένκα , Γκουγκεσασβίλι , Τσιφτσής , Σάστρε , Κένι , Κεντζιόρα , Λόβρεν , Μιχαηλίδης , Μπαταούλας, Μπάμπα , Τέιλορ , Μεϊτέ , Οζντόεφ , Καμαρά , Τσοπούρογλου, Πέλκας , Κωνσταντέλιας , Ιβανούσετς , Α.Ζίβκοβιτς , Χατσίδης, Σορετίρε , Τσάλοφ , Μύθου.»