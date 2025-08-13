ΠΑΟΚ: Με Καμαρά, αλλά χωρίς Τάισον για τη ρεβάνς με την Βόλφσμπεργκερ (pic)
Ο Μαντί Καμαρά είναι στην αποστολή που θα ταξιδέψει για την Αυστρία, αντίθετα εκτός για τον ΠΑΟΚ είναι ο Τάισον.
Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του επί ελληνικού εδάφους για τη ρεβάνς (14/8 20:00) απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ στο Κλάγκενφουρτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανακοίνωσε την αποστολή από την οποία απουσιάζει, όπως αναμενόταν, ο Τάισον ενώ κανονικά στα πλάνα του Ρουμάνου τεχνικού βρίσκεται ο Μαντί Καμαρά.
Η ενημέρωση του ΠΑΟΚ
«Ήρθε η ώρα για ένα ακόμα ευρωπαϊκό βράδυ. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον επαναληπτικό κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ στην Αυστρία, με μοναδικό στόχο τη νίκη για να πάρει την πρόκριση στα play-offs του UEFA Europa League 2025-26.
Η τελευταία προπόνηση της ομάδας ήταν αφιερωμένη στις τελευταίες τακτικές λεπτομέρειες πριν την μάχη με τους Αυστριακούς, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.
Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έκανε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ ο Τάισον υποβλήθηκε σε θεραπεία.
Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Βόλφσμπεργκερ αποτελείται από τους:
Παβλένκα , Γκουγκεσασβίλι , Τσιφτσής , Σάστρε , Κένι , Κεντζιόρα , Λόβρεν , Μιχαηλίδης , Μπαταούλας, Μπάμπα , Τέιλορ , Μεϊτέ , Οζντόεφ , Καμαρά , Τσοπούρογλου, Πέλκας , Κωνσταντέλιας , Ιβανούσετς , Α.Ζίβκοβιτς , Χατσίδης, Σορετίρε , Τσάλοφ , Μύθου.»
📋#SquadList Η αποστολή της ομάδας μας για το παιχνίδι κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ στην Αυστρία. #WACPAOK #UEL #PAOK #OurWay
📝#TrainingReport – https://t.co/B0059N75px #training #news pic.twitter.com/j3lcvcOVVl
— PAOK FC (@PAOK_FC) August 13, 2025
