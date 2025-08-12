Στην Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης (pics)

Στο αεροδρόμιο Μακεδονία προσγειώθηκε για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Γιώργος Γιακουμάκης, ο οποίος τις επόμενες ώρες αναμένεται να επισημοποιήσει την συμφωνία του με τον Δικέφαλο του Βορρά και αφού περάσει όλα τα απαραίτητα ιατρικά τεστ θα υπογράψει το συμβόλαιό του.

Ο Έλληνας επιθετικός επιστρέφει μετά από μία πενταετία στην Ελλάδα και θα αγωνιστεί και στον δεύτερο Δικέφαλο της χώρας, αφού στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και στην ΑΕΚ.

Ο Γιακουμάκης έδειξε πόσο πολύ ήθελε να πραγματοποιηθεί η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ όλον αυτό τον καιρό, χαρίζοντας μάλιστα και ένα μέρος του συμβολαίου του στην Κρουζ Αζούλ για να τον αφήσει να φύγει. Την περσινή σεζόν με την Κρουζ Αζούλ είχε 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 9 γκολ και μοιράζοντας 7 ασίστ.

Υπενθυμίζεται πως η συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων αφορά δανεισμό του παίκτη με οψιόν αγοράς, με την ελληνική ομάδα να καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του μισθού του ποδοσφαιριστή και να έχει και ρήτρα αγοράς του, η οποία προσεγγίζει τα πέντε εκατομμύρια.

Δείτε φωτογραφίες από την άφιξη του Γιακουμάκη

Παραμένει εκτός ο Τάισον

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βολφσμπέργκερ στο πλαίσιο της ρεβάνς του 0-0 για τα προκριματικά του Europa League. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τον Τάισον να συνεχίζει τη θεραπεία του, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Δύο μέρες πριν από ένα τελικό. Τον πρώτο τελικό της σεζόν που θα κρίνει την πρόκριση στα Play Offs του UEFA Europa League 2025-26. Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να ταξιδέψει για Αυστρία με στόχο να κερδίσει την Βόλφσμπεργκερ και να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δούλεψε με τους παίκτες του την Τρίτη (12.08) πάνω στην επιθετική ανάπτυξη από την πίσω ζώνη, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε με την γραμμή της άμυνας. Στο φινάλε διεξήχθη και οικογενειακό δίτερμα.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έκανε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ ο Τάισον υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Την Τετάρτη (13.08) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 09:30 στη Νέα Μεσημβρία. Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό για 15 λεπτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Στις 13:00 θα διεξαχθεί η συνέντευξη Τύπου του Δικεφάλου, με τον Ράζβαν Λουτσέσκου να πλαισιώνεται από τον Γίρι Παβλένκα. Το απόγευμα η ομάδα θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία με πτήση τσάρτερ για Κλάγκενφουρτ».