«Νέα πρόταση του ΠΑΟΚ για Ζαφείρη»

Νέα πρόταση του ΠΑΟΚ, στη Σλάβια Πράγας, για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη αποκαλύπτουν στην Τσεχία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τσεχικό Μέσο ο Δικέφαλος του Βορρά κατέθεσε τρίτη πρόταση, μετά τα 9.000.000 και τα 10,5 + 1,5 εκατ. ευρώ, που μαζί με τα πολύ ρεαλιστικά μπόνους επίτευξης στόχων, το νέο ποσό που προσφέρει φτάνει τα 16 εκατ. ευρώ.

Τι λένε στη Τσεχία για ΠΑΟΚ και Ζαφείρη

Podle nejnovějších informací @DenikSport poslal #PAOK do Slavie třetí nabídku, která i s (velmi reálně dosažitelnými) bonusy atakuje cifru 16 milionů eur, čili v přepočtu 400 milionů korun. Christos #Zafeiris je pro řecký velkoklub absolutní prioritou. 🇬🇷https://t.co/eFCdiFmol5 — Michal Kvasnica (@MichalKvasnica) August 12, 2025

«Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο ΠΑΟΚ έστειλε στη Σλάβια την τρίτη προσφορά, η οποία μαζί με τα (πολύ ρεαλιστικά επιτεύξιμα) μπόνους προσεγγίζει το ποσό των 16 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή σε μετατροπή 400 εκατομμύρια κορώνες. Ο Χρήστος Ζαφείρης αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τον ελληνικό μεγάλο σύλλογο», αναφέρουν στη Τσεχία για τη νέα βελτιωμένη πρόταση του Δικεφάλου στον Ζαφείρη.

Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ είναι διατεθειμένος να τριπλασιάσει τις αποδοχές του διεθνή μέσου, μετά και την αναπροσαρμογή του συμβολαίου του από τους Τσέχους και του προσφέρει περίπου 1,6 εκατ. ευρώ ετησίως.