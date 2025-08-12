«Νέα πρόταση του ΠΑΟΚ για Ζαφείρη»
Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση στη Σλάβια Πράγας για το Χρήστο Ζαφείρη – Τι αναφέρουν στην Τσεχία
- Ο αντιεμβολιαστής Ρόμπερτ Κένεντι ζήτησε να ανακληθεί μελέτη που έκρινε τα εμβόλια ασφαλή
- Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τετάρτη σε 10 Περιφέρειες
- Σε κατάσταση συναγερμού λόγω του παρατεταμένου κύματος καύσωνα η Γαλλία - Μέχρι πότε θα διαρκέσει
- Συνελήφθη 25χρονος για εισαγωγή κάνναβης από τις ΗΠΑ – Αναζητείται ο τράπερ συνεργός του
Νέα πρόταση του ΠΑΟΚ, στη Σλάβια Πράγας, για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη αποκαλύπτουν στην Τσεχία.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τσεχικό Μέσο ο Δικέφαλος του Βορρά κατέθεσε τρίτη πρόταση, μετά τα 9.000.000 και τα 10,5 + 1,5 εκατ. ευρώ, που μαζί με τα πολύ ρεαλιστικά μπόνους επίτευξης στόχων, το νέο ποσό που προσφέρει φτάνει τα 16 εκατ. ευρώ.
Τι λένε στη Τσεχία για ΠΑΟΚ και Ζαφείρη
Podle nejnovějších informací @DenikSport poslal #PAOK do Slavie třetí nabídku, která i s (velmi reálně dosažitelnými) bonusy atakuje cifru 16 milionů eur, čili v přepočtu 400 milionů korun. Christos #Zafeiris je pro řecký velkoklub absolutní prioritou. 🇬🇷https://t.co/eFCdiFmol5
— Michal Kvasnica (@MichalKvasnica) August 12, 2025
«Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο ΠΑΟΚ έστειλε στη Σλάβια την τρίτη προσφορά, η οποία μαζί με τα (πολύ ρεαλιστικά επιτεύξιμα) μπόνους προσεγγίζει το ποσό των 16 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή σε μετατροπή 400 εκατομμύρια κορώνες. Ο Χρήστος Ζαφείρης αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τον ελληνικό μεγάλο σύλλογο», αναφέρουν στη Τσεχία για τη νέα βελτιωμένη πρόταση του Δικεφάλου στον Ζαφείρη.
Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ είναι διατεθειμένος να τριπλασιάσει τις αποδοχές του διεθνή μέσου, μετά και την αναπροσαρμογή του συμβολαίου του από τους Τσέχους και του προσφέρει περίπου 1,6 εκατ. ευρώ ετησίως.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις