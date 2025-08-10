sports betsson
Κυριακή 10 Αυγούστου 2025
10.08.2025 | 18:18
Αναζωπυρώθηκε η μεγάλη φωτιά στην Πρέβεζα - Ήχησε το 112
Νέα δεδομένα στην υπόθεση Ζαφείρη – ΠΑΟΚ: Το #FreeZafeiris που κάνει… πάταγο και το νέο «όχι» της Σλάβια! (pics)
Ποδόσφαιρο 10 Αυγούστου 2025 | 21:03

Νέα δεδομένα στην υπόθεση Ζαφείρη – ΠΑΟΚ: Το #FreeZafeiris που κάνει… πάταγο και το νέο «όχι» της Σλάβια! (pics)

Οι εξελίξεις «τρέχουν» σχετικά με την υπόθεση του Χρήστου Ζαφείρη τον οποίο θέλει διακαώς ο ΠΑΟΚ

«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε και νέα πρόταση στη Σλάβια Πράγας για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη, προσφέροντας 10.5 εκατομμύρια ευρώ fix, συν 1.5 εκατομμύριο σε μπόνους, αλλά και ένα πολύ σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης ανάμεσα σε 15% και 20%.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν από την Τσεχία, η Σλάβια απέρριψε και τη νέα προσφορά του «Δικεφάλου του Βορρά»! Ο ίδιος ο παίκτης θέλει να φορέσει τα ασπρόμαυρα και να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη, αλλά μένει να φανεί εάν αυτή του η θέληση και η πίεση που θα ασκήσει στη Σλάβια θα αποφέρει «καρπούς».

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως οι οπαδοί του ΠΑΟΚ προσπαθούν από τη μεριά τους να ασκήσουν τη δική τους… πίεση στους Τσέχους, για να παραχωρήσουν τον Ζαφείρη στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου. Σε αυτό το πλαίσιο οι φίλοι του ΠΑΟΚ προσπαθούν από την πλευρά τους να πιέσουν τη Σλάβια, έχοντας ως αίτημα το «#FreeZafeiris».

Το συγκεκριμένο trend κάνει πάταγο στα social media. Έχει προκαλέσει τόσο χαμό, μάλιστα, σε σημείο που ανάγκασε τη διοίκηση του τσέχικου συλλόγου να περιορίσει τα σχόλια στα επίσημα social media του!

Τα μηνύματα των φίλων της Σλάβια μετά το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ

World
Παγκόσμια οικονομία: Οι πέντε αντιπαλότητες που διαμορφώνουν το μέλλον [γράφημα]

Παγκόσμια οικονομία: Οι πέντε αντιπαλότητες που διαμορφώνουν το μέλλον [γράφημα]

«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

Διακοπές: Πως στηρίζουν την ανάπτυξη και «σβήνουν» το εργασιακό burnout

Διακοπές: Πως στηρίζουν την ανάπτυξη και «σβήνουν» το εργασιακό burnout

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Κάτι σαν σχέση 10.08.25

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ 3-2 πεν, 2-2 κ.δ.: Οι Λονδρέζοι σήκωσαν την πρώτη κούπα της σεζόν στην Αγγλία
Community Shield 10.08.25

Η Κρίσταλ Πάλας σήκωσε την πρώτη κούπα της σεζόν κόντρα στη Λίβερπουλ (3-2 πεν, 2-2 κ.δ.)

Η Κρίσταλ Πάλας σε ένα ματς στο Γουέμπλεϊ που εξελίχθηκε σε θρίλερ στην κανονική διάρκεια (2-2) και κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι (3-2), πήρε την πρώτη κούπα της σεζόν στο Νησί κόντρα στη Λίβερπουλ.

Σύνταξη
Το «καυτό» δεκαήμερο: Πως ο Λανουά «ακτινογράφησε» τους διαιτητές στα σεμινάρια
Ποδόσφαιρο 10.08.25

Το «καυτό» δεκαήμερο: Πως ο Λανουά «ακτινογράφησε» τους διαιτητές στα σεμινάρια

Οι Λανουά, Βαλέρι, Αλόνσο κρατούσαν σημειώσεις για την φυσική κατάσταση των διαιτητών, έβγαλαν συμπεράσματα για το επίπεδο των αγγλικών τους και για την γνώση των κανονισμών

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ
Community Shield 10.08.25

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ για το Community Shield. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
«Η Ντέρμπι ετοιμάζει και 3η πρόταση πρόταση για τον Τζόνστον της Στουρμ Γκρατς – Παρακολουθεί ο Παναθηναϊκός»
Ποδόσφαιρο 10.08.25

«Η Ντέρμπι ετοιμάζει και τρίτη πρόταση για τον Τζόνστον - Παρακολουθεί ο Παναθηναϊκός»

Η Ντέρμπι αναμένεται να καταθέσει και τρίτη προσφορά στη Στουρμ Γκρατς για την απόκτηση του Μαξ Τζόνστον - Στάση αναμονής τηρεί ο Παναθηναϊκός, όπως αναφέρει δημοσίευμα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ασράφ Χακίμι: «Αξίζω τη Χρυσή Μπάλα – Ο κόσμος νομίζει ότι είμαι επιθετικός ή μέσος»
Ποδόσφαιρο 10.08.25

Ασράφ Χακίμι: «Αξίζω τη Χρυσή Μπάλα – Ο κόσμος νομίζει ότι είμαι επιθετικός ή μέσος»

Μετά από μια σπουδαία σεζόν με την Παρί Σεν Ζερμέν, έχει ο Μαροκινός δεξιός οπισθοφύλακας, βρίσκεται στο κατάλογο με τους υποψηφίους για την «Χρυσή Μπάλα», τονίζοντας οτι αξίζει να την κατακτήσει.

Σύνταξη
Στη δράση για την Παλαιστίνη στη Φολέγανδρο ο Φάμελλος – «Η σωστή πλευρά της ιστορίας»
ΣΥΡΙΖΑ 10.08.25

Στη δράση για την Παλαιστίνη στη Φολέγανδρο ο Φάμελλος – «Η σωστή πλευρά της ιστορίας»

«Μαζί με τους πολίτες σε όλη τη χώρα απαιτούμε Ειρήνη, άμεση εκεχειρία στην Παλαιστίνη και τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Εν αναμονή νέων αποκαλύψεων για το σκάνδαλο – Έρχονται ονόματα από «μεγάλα ψάρια»
Αυξανόμενη πίεση 10.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Εν αναμονή νέων αποκαλύψεων για το σκάνδαλο – Έρχονται ονόματα από «μεγάλα ψάρια»

Μέσα στον Αύγουστο αναμένεται να έρθουν στο φως της δημοσιότητας νέα στοιχεία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ αυτών και ονόματα προσώπων που έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις.

Σύνταξη
Βυθίζεται σκάφος μεταξύ Σύρου και Μυκόνου, Super Puma στην περιοχή – Aποκλειστικά πλάνα του in
Θρίλερ 10.08.25 Upd: 22:43

Βυθίζεται σκάφος μεταξύ Σύρου και Μυκόνου, Super Puma στην περιοχή – Aποκλειστικά πλάνα του in

Το ιστιοφόρο βρίσκεται τρία ναυτικά μίλια νότια της Ρήνειας. Επιβαίνοντες στο ιστιοφόρο, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπέστη θραύση στο κατάρτι, είναι δύο Γάλλοι υπήκοοι - Δείτε εικόνες και βίντεο του in

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Τι «ξεχνά» ο Τραμπ όταν λέει MAGA
Γραφήματα 10.08.25

Τι «ξεχνά» ο Τραμπ όταν λέει MAGA

Οι δασμοί κυριαρχούν στον δημόσιο διάλογο στις ΗΠΑ, όμως οι βιομηχανίες δεν επιστρέφουν μόνο λόγω δασμών…

Μαρίνος Τζώτζης
Ο Πιτ Ντέιβιντσον μοιράζεται τι έμαθε από την πολύτιμη συνεργασία του με τον Έντι Μέρφι
«Έχω τρεις φίλους» 10.08.25

Ο Πιτ Ντέιβιντσον μοιράζεται τι έμαθε από την πολύτιμη συνεργασία του με τον Έντι Μέρφι

«Δεν είμαι σε καμία περίπτωση ο Έντι Μέρφι, αλλά ειδικά όταν είσαι στο επίπεδό του, πρέπει να μπορείς να εμπιστεύεσαι όλους όσους σε περιβάλλουν» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κωμικός Πιτ Ντέιβιντσον.

Σύνταξη
Μαθήματα από την «υπόθεση Rosalía»: Oι καλλιτέχνες πρέπει να μιλήσουν ή να σιωπήσουν για τον πόλεμο στη Γάζα;
Music 10.08.25

Μαθήματα από την «υπόθεση Rosalía»: Oι καλλιτέχνες πρέπει να μιλήσουν ή να σιωπήσουν για τον πόλεμο στη Γάζα;

Οι επικρίσεις προς την Rosalía για το ότι δεν πήρε δημόσια θέση τροφοδοτούν τη συζήτηση για την επιρροή των σταρ στην κοινή γνώμη, ενώ αυξάνεται η πίεση προς όσους παραμένουν σιωπηλοί.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Λέκκας στο in: Δεν προέρχεται από το ρήγμα της Ανατολίας ο σεισμός στην Τουρκία
Ισχυρή δόνηση 10.08.25

Λέκκας στο in: Δεν προέρχεται από το ρήγμα της Ανατολίας ο σεισμός στην Τουρκία

Ο ισχυρός σεισμό των 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία, που έγινε αισθητός και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δεν προέρχεται από το ρήγμα της Ανατολίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
LIVE: Ελλάδα – Ισραήλ
Μπάσκετ 10.08.25

LIVE: Ελλάδα – Ισραήλ

LIVE: Ελλάδα – Ισραήλ. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Ελλάδα – Ισραήλ στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής μας. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1.

Σύνταξη
Ο πιο «γκαντέμης» απατεώνας στην Ιστορία – Σοκαρίστηκε όταν έμαθε την ιδιότητα του θύματός του
Και όμως συνέβη 10.08.25

Ο πιο «γκαντέμης» απατεώνας στην Ιστορία – Σοκαρίστηκε όταν έμαθε την ιδιότητα του θύματός του

Λογικά ένας σεσημασμένος απατεώνας θα είχε πολλές πιθανότητες να ξεγελάσει έναν ηλικιωμένο. Εκτός και αν ο τελευταίος διοικούσε κάποτε... υπηρεσίες πληροφιών

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Θρίαμβος της ελληνικής κωπηλασίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων (vids)
Σπορ 10.08.25

Θρίαμβος της ελληνικής κωπηλασίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων (vids)

Δύο χρυσά, ένα αργυρό κι ένα χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι Ελληνες πρωταθλητές της κωπηλασίας, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων στην πόλη Τρακάι της Λιθουανίας,

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Πώς πέντε στοιβαγμένες αντίκες προκάλεσαν «εμφύλιο» στο Βανκούβερ – Οι κάτοικοι αντιδρούν λόγω «θέας»
Φυσάει κόντρα 10.08.25

Πώς πέντε στοιβαγμένες αντίκες προκάλεσαν «εμφύλιο» στο Βανκούβερ – Οι κάτοικοι αντιδρούν λόγω «θέας»

Το έργο τέχνης «Trans Am Rapture» ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στο Βανκούβερ καθώς οι κάτοικοι δεν το θέλουν στην γειτονιά τους, γιατί υποστηρίζουν ότι θα τους κόβει τη θέα. Αλλά ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
