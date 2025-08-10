Νέα δεδομένα στην υπόθεση Ζαφείρη – ΠΑΟΚ: Το #FreeZafeiris που κάνει… πάταγο και το νέο «όχι» της Σλάβια! (pics)
Οι εξελίξεις «τρέχουν» σχετικά με την υπόθεση του Χρήστου Ζαφείρη τον οποίο θέλει διακαώς ο ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε και νέα πρόταση στη Σλάβια Πράγας για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη, προσφέροντας 10.5 εκατομμύρια ευρώ fix, συν 1.5 εκατομμύριο σε μπόνους, αλλά και ένα πολύ σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης ανάμεσα σε 15% και 20%.
Ωστόσο, όπως αναφέρουν από την Τσεχία, η Σλάβια απέρριψε και τη νέα προσφορά του «Δικεφάλου του Βορρά»! Ο ίδιος ο παίκτης θέλει να φορέσει τα ασπρόμαυρα και να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη, αλλά μένει να φανεί εάν αυτή του η θέληση και η πίεση που θα ασκήσει στη Σλάβια θα αποφέρει «καρπούς».
Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως οι οπαδοί του ΠΑΟΚ προσπαθούν από τη μεριά τους να ασκήσουν τη δική τους… πίεση στους Τσέχους, για να παραχωρήσουν τον Ζαφείρη στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου. Σε αυτό το πλαίσιο οι φίλοι του ΠΑΟΚ προσπαθούν από την πλευρά τους να πιέσουν τη Σλάβια, έχοντας ως αίτημα το «#FreeZafeiris».
Το συγκεκριμένο trend κάνει πάταγο στα social media. Έχει προκαλέσει τόσο χαμό, μάλιστα, σε σημείο που ανάγκασε τη διοίκηση του τσέχικου συλλόγου να περιορίσει τα σχόλια στα επίσημα social media του!
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Τα μηνύματα των φίλων της Σλάβια μετά το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ
