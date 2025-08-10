Νέα δεδομένα στην υπόθεση Ζαφείρη – ΠΑΟΚ: Το #FreeZafeiris που κάνει… πάταγο και το νέο «όχι» της Σλάβια! (pics)

Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε και νέα πρόταση στη Σλάβια Πράγας για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη, προσφέροντας 10.5 εκατομμύρια ευρώ fix, συν 1.5 εκατομμύριο σε μπόνους, αλλά και ένα πολύ σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης ανάμεσα σε 15% και 20%.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν από την Τσεχία, η Σλάβια απέρριψε και τη νέα προσφορά του «Δικεφάλου του Βορρά»! Ο ίδιος ο παίκτης θέλει να φορέσει τα ασπρόμαυρα και να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη, αλλά μένει να φανεί εάν αυτή του η θέληση και η πίεση που θα ασκήσει στη Σλάβια θα αποφέρει «καρπούς».