Επιμένει για Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ: Νέα πρόταση από τους Θεσσαλονικείς – Το σκέφτεται η Σλάβια Πράγας

Δεν το βάζει κάτω στην υπόθεση του Χρήστου Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ αφού ο δικέφαλος του βορρά θέλει διακαώς να κάνει δικό του τον νεαρό μέσο ο οποίος έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Σλάβια Πράγας.

Συγκεκριμένα, οι Θεσσαλονικείς είχαν κινηθεί για την απόκτησή του χθες, δίνοντας περίπου εννέα εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο οι Τσέχοι αποφάσισαν να την απορρίψουν καθώς τον έχουν ανανεώσει πριν από λίγο διάστημα και επιθυμούν να τον κρατήσουν στις τάξεις τους.

H νέα πρόταση του ΠΑΟΚ για Ζαφείρη

Το… πρέσινγκ του ΠΑΟΚ συνεχίζεται όμως και οι άνθρωποι του συλλόγου επέστρεψαν σήμερα με νέα βελτιωμένη πρόταση, προσφέροντας 10.5 εκατομμύρια ευρώ fix, συν 1.5 εκατομμύριο σε μπόνους, αλλά και ένα πολύ σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης ανάμεσα σε 15% και 20%.

Πλέον περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Σλάβια στην προσφορά του ΠΑΟΚ η οποία είναι ομολογουμένως πολύ υψηλή.