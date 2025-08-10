Ο ΠΑΟΚ ανέβασε κι άλλο την πρότασή του για τον Ζαφείρη – Πόσα ζητάει η Σλάβια

Ο Χρήστος Ζαφείρης αποτελεί τον μεγάλο στόχο του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή, με τον Δικέφαλο να είναι αποφασισμένος να πραγματοποιήσει την σπουδαία μεταγραφή. Μετά την αρχική πρόταση των 9 εκατ. ευρώ, η οποία απορρίφθηκε από τη Σλάβια Πράγας, ο δικέφαλος φέρεται να έχει επανέλθει με νέα προσφορά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτή φτάνει στα 10 εκατ. ευρώ συν ποσοστό μεταπώλησης 20%. Και αυτή η πρόταση είναι μακριά από τις απαιτήσεις των Τσέχων που αξιώνουν ένα ποσό κοντά στα 14 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσουν τον διεθνή άσο, ωστόσο στον ΠΑΟΚ υπάρχει αισιοδοξία για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Από πού πηγάζει αυτή; Από το γεγονός πως ο παίκτης έχει «ψηθεί» και είναι πολύ θετικός να γίνει κάτοικος Τούμπας. Με την στάση του ο ίδιος πιέζει για να προχωρήσει η ιστορία, θεωρώντας πως ο κύκλος του εκεί έχει κλείσει. Βέβαια ο προπονητής του δηλώνει πως είναι 100% αφοσιωμένος στην ομάδα του, με την οποία χθες σκόραρε στο 3-0 επί τη Τέπλιτσε.

Πάντως και μόνο το ότι οι «ασπρόμαυροι» έφτασαν στα 10 εκατ. ευρώ για τον Ζαφείρη, δείχνει πόσο πολύ τον θέλουν. Κι αφού έφτασαν μέχρι αυτό το ποσό, δεν αποκλείεται να ανέβουν και περισσότερο αν χρειαστεί ώστε να κλείσει η μεταγραφή. Μία μεταγραφή που αν πραγματοποιηθεί θα είναι βέβαια η πιο δαπανηρή στην ιστορία του κλαμπ.

Ο Ζαφείρης έχει χρηματιστηριακή αξία στα 11 εκατ. ευρώ αυτή την στιγμή και βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας του. Με τη Σλάβια έχει καταγράψει 103 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και μετρά 12 γκολ με ισάριθμες ασίστ.