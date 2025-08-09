sports betsson
Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
«Ο Γιακουμάκης επιστρέφει στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ»
Ποδόσφαιρο 09 Αυγούστου 2025 | 19:30

«Ο Γιακουμάκης επιστρέφει στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ»

Και στο Μεξικό θεωρούν δεδομένη τη μεταγραφή του Γιώργου Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Spotlight

Ο Γιώργος Γιακουμάκης φέρεται να είναι προ των πυλών του ΠΑΟΚ, με τον Έλληνα φορ να αναμένεται στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με δημοσιεύματα, για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του.

Σημαντικό ρόλο στην συμφωνία έχει παίξει ο ίδιος ο Γιακουμάκης που ήθελε εξαρχής να γυρίσει στην Ελλάδα και να αγωνιστεί στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Ο 29χρονος φορ της Κρουζ Αζούλ έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» για τη μεταγραφή του και οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει σε όλα για τον δανεισμό με οψιόν αγοράς για την επόμενη σεζόν.

Ο Γιακουμάκης, όπως είναι ήδη γνωστό, άφησε πάνω από 700.000 ευρώ από το «βαρύ» συμβόλαιο που τον… δένει με την Κρουζ Αζούλ ενώ αποχαιρέτησε ήδη τους συμπαίκτες του, αναφέροντας πως είναι οι τελευταίες του ημέρες στο Μεξικό.

Την ίδια ώρα, τα ΜΜΕ της χώρας επιβεβαιώνουν την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, υπογραμμίζοντας πως «ο ΠΑΟΚ βελτίωσε την προσφορά του τις τελευταίες ώρες και οι τελικές λεπτομέρειες βρίσκονται υπό επεξεργασία για να τον παραχωρήσει η Κρουζ Αζούλ δανεικό για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς».

Η σχετική ανάρτηση:

Την περσινή σεζόν με την Κρουζ Αζούλ είχε 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 9 γκολ και μοιράζοντας 7 ασίστ.

Αν και εφόσον οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του Γιακουμάκη, ο ΠΑΟΚ θα έχει κλείσει μια πολύ σημαντική εκκρεμότητα στο ρόστερ του αφού η έλλειψη καθαρόαιμου επιθετικού ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής.

World
Δασμοί Τράμπ: Ποιος τους πληρώνει και ποιος τους εισπράττει

Δασμοί Τράμπ: Ποιος τους πληρώνει και ποιος τους εισπράττει

World
Καύκασος: Ο νέος ενεργειακός χάρτης μετά τη συμφωνία Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν

Καύκασος: Ο νέος ενεργειακός χάρτης μετά τη συμφωνία Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν

Αθλητική Ροή
Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός 0-1: Σούπερ Θρύλος, απίθανο γκολ από τον Τσικίνιο!
Ποδόσφαιρο 09.08.25

Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός 0-1: Σούπερ Θρύλος, απίθανο γκολ από τον Τσικίνιο!

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 στην έδρα της Ουνιόν Βερολίνου, σε φιλική αναμέτρηση, με τον «κεραυνό» του Τσικίνιο (74′) και ετοιμάζεται για τα τεστ επιπέδου Champions League με Νάπολι και Ίντερ.

Σύνταξη
Αγωνία για Ζέλσον Μαρτίνς στον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 09.08.25

Αγωνία για Ζέλσον Μαρτίνς στον Ολυμπιακό

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζέλσον Μαρτίνς τραυματίστηκε στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου του φιλικού του Ολυμπιακού με την Ουνιόν Βερολίνου με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική αλλαγή.

Σύνταξη
LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 09.08.25

LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός

LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ουνιόν Βερολίνου. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
Παλαιστινιακή Αρχή: «Άνευ προηγουμένου πρόκληση» το ισραηλινό σχέδιο κατοχής της Γάζας
«Κλείνει πόρτες» 09.08.25

Παλαιστινιακή Αρχή: «Άνευ προηγουμένου πρόκληση» το ισραηλινό σχέδιο κατοχής της Γάζας

Η Παλαιστινιακή Αρχή, μέσω εκπροσώπου, καταγγέλλει το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας, λέγοντας ότι απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα και κλιμακώνει τον πόλεμο κατά των Παλαιστινίων.

Σύνταξη
Επιστημονικές επαναστάσεις: Μπορεί μια αστρονομική ανωμαλία να τις αμφισβητήσει;
Νέα οπτική 09.08.25

Αστρονομική ανωμαλία αμφισβητήσει τις επιστημονικές επαναστάσεις;

Οι επιστημονικές επαναστάσεις έχουν στην καρδιά τους τη θεωρία της μετατόπισης προτύπου. Δηλαδή να βλέπεις τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική. Το αποδεικνύουν οι μετρήσεις του τηλεσκοπίου Hubble.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Reuters: Το αμερικανικό ναζιστικό κίνημα ανθεί στις ΗΠΑ του Τραμπ – Και ετοιμάζει φυλετικό πόλεμο
«Πήραμε εκλογές» 09.08.25

Reuters: Το αμερικανικό ναζιστικό κίνημα ανθεί στις ΗΠΑ του Τραμπ – Και ετοιμάζει φυλετικό πόλεμο

Η επάνοδος του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία έχει δώσει ώθηση στο ναζιστικό κίνημα των ΗΠΑ. Το Δίκτυο Ελευθερίας των Αρίων χρησιμοποιεί ναζιστικά σύμβολα και χαιρετισμούς και στρατολογεί εξτρεμιστές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Λήμνος: Δραματική διάσωση 9 παιδιών που παρασύρθηκαν στα ανοιχτά από τους θυελλώδεις ανέμους [βίντεο]
Βίντεο-ντοκουμέντο 09.08.25

Λήμνος: Δραματική διάσωση 9 παιδιών που παρασύρθηκαν στα ανοιχτά από τους θυελλώδεις ανέμους

Δραματική επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τη διάσωση 9 παιδιών που παρασύρθηκαν με SUP στα ανοιχτά, πραγματοποιήθηκε στη Λήμνο. Διασώθηκαν και γονείς που παγιδεύτηκαν στη φουρτουνιασμένη θάλασσα.

Σύνταξη
Alien: Earth – Η επιτομή του sci-fi horror επιστρέφει και υπόσχεται να μας τρομάξει πιο πολύ απο ποτέ
Hybrids 09.08.25

Alien: Earth – Η επιτομή του sci-fi horror επιστρέφει και υπόσχεται να μας τρομάξει πιο πολύ απο ποτέ

Ο Νόα Χόλεϊ συνεχίζει τη μακρά παράδοση του κινηματογραφικού έπους Alien του Ρίντλεϊ Σκοτ με μια νέα τηλεοπτική σειρά γεμάτη σπλάτερ και υπαρξιακά ερωτήματα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φιντάν: Απορρίπτουμε το σχέδιο κατάληψης της Γάζας – Είναι στάδιο της επεκτατικής πολιτικής του Ισραήλ
Από την Αίγυπτο 09.08.25

Φιντάν: Απορρίπτουμε το σχέδιο κατάληψης της Γάζας – Είναι στάδιο της επεκτατικής πολιτικής του Ισραήλ

Ο Χακάν Φιντάν από την Αίγυπτο καταδίκασε τα σχέδια της κυβέρνησης Νετανιάχου, ως μέρος της «γενοκτονικής πολιτικής» του Ισραήλ. Ανακοίνωσε σύγκληση του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Σερβία
Μπάσκετ 09.08.25

LIVE: Ελλάδα – Σερβία

LIVE: Ελλάδα – Σερβία. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Ελλάδα – Σερβία στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής μας. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1.

Σύνταξη
Ιταλία: «Basta» λένε οι γηγενείς στις ιδιωτικές παραλίες και «παίρνουν» τα βουνά
Planet Travel 09.08.25

Ιταλία: «Basta» λένε οι γηγενείς στις ιδιωτικές παραλίες και «παίρνουν» τα βουνά

«Ακόμη και με δύο μισθούς, πολλοί δεν μπορούν να καλύψουν τα βασικά, και η παραλία είναι το πρώτο που κόβεται από τον προϋπολογισμό», εξήγησε ο Φαμπρίτσιο Λικορντάρι, πρόεδρος του Assobalneari Italia

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Αν κατακτήσεις τη Γάζα και οι όμηροι δολοφονηθούν, θα σε κυνηγήσουμε», λέει μητέρα αιχμαλώτου στον Νετανιάχου
Τον προειδοποιεί 09.08.25

«Αν κατακτήσεις τη Γάζα και οι όμηροι δολοφονηθούν, θα σε κυνηγήσουμε», λέει μητέρα αιχμαλώτου στον Νετανιάχου

Η μητέρα του Ματάν Ζανγκάουκερ έχει καταφερθεί ξανά και ξανά εναντίον του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου - Άλλοι 11 πέθαναν από πείνα στη Γάζα, νέες δολοφονίες πεινασμένων Παλαιστίνιων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Τζον Λεγκουίζαμο αποκαλεί τον Ντιν Κέιν «ηλίθιο» επειδή σκοπεύει να γίνει πράκτορας της ICE
«Θα αναλάβω δράση», 09.08.25

Ο Τζον Λεγκουίζαμο αποκαλεί τον Ντιν Κέιν «ηλίθιο» επειδή σκοπεύει να γίνει πράκτορας της ICE

«Ποιος χαμένος θα ήθελε να γίνει εθελοντικά πράκτορας της ICE;» αναρωτήθηκε ο Τζον Λεγκουίζαμο σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
