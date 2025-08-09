«Ο Γιακουμάκης επιστρέφει στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ»

Ο Γιώργος Γιακουμάκης φέρεται να είναι προ των πυλών του ΠΑΟΚ, με τον Έλληνα φορ να αναμένεται στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με δημοσιεύματα, για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του.

Σημαντικό ρόλο στην συμφωνία έχει παίξει ο ίδιος ο Γιακουμάκης που ήθελε εξαρχής να γυρίσει στην Ελλάδα και να αγωνιστεί στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Ο 29χρονος φορ της Κρουζ Αζούλ έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» για τη μεταγραφή του και οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει σε όλα για τον δανεισμό με οψιόν αγοράς για την επόμενη σεζόν.

Ο Γιακουμάκης, όπως είναι ήδη γνωστό, άφησε πάνω από 700.000 ευρώ από το «βαρύ» συμβόλαιο που τον… δένει με την Κρουζ Αζούλ ενώ αποχαιρέτησε ήδη τους συμπαίκτες του, αναφέροντας πως είναι οι τελευταίες του ημέρες στο Μεξικό.

Την ίδια ώρα, τα ΜΜΕ της χώρας επιβεβαιώνουν την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, υπογραμμίζοντας πως «ο ΠΑΟΚ βελτίωσε την προσφορά του τις τελευταίες ώρες και οι τελικές λεπτομέρειες βρίσκονται υπό επεξεργασία για να τον παραχωρήσει η Κρουζ Αζούλ δανεικό για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς».

Η σχετική ανάρτηση:

🚨PAOK mejoró la oferta y Giakoumakis está muy cerca de irse de Cruz Azul. Los detalles, aquí. ⬇https://t.co/binWtARW0j pic.twitter.com/B2QPg5KkWJ — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 9, 2025

Την περσινή σεζόν με την Κρουζ Αζούλ είχε 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 9 γκολ και μοιράζοντας 7 ασίστ.

Αν και εφόσον οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του Γιακουμάκη, ο ΠΑΟΚ θα έχει κλείσει μια πολύ σημαντική εκκρεμότητα στο ρόστερ του αφού η έλλειψη καθαρόαιμου επιθετικού ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής.