Μπακαγιόκο για ΠΑΟΚ: «Πήγε άσχημα εκεί – Οι άνθρωποι που διοικούν τον σύλλογο δεν έχουν δίκιο»

Ο Τιεμουέ Μπακαγιόκο έχει αποτελέσει παρελθόν εδώ και καιρό από τον ΠΑΟΚ και πλέον αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Γάλλος μέσος μίλησε στη «Mundo Deportivo» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο πέρασμά του στη Θεσσαλονίκη, έχοντας όχι και τις καλύτερες αναμνήσεις από τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπακαγιόκο:

«Πάντα ευχαριστώ τον Θεό και νιώθω ότι όλα όσα συμβαίνουν είναι θέμα μοίρας. Μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω για σπουδαίες ομάδες και ξέρω ότι ετοιμάζει κάτι ξεχωριστό για μένα. Είμαι έτοιμος γι’ αυτό.

«Πήγε άσχημα στον ΠΑΟΚ, αλλά πάντα μπορείς να βρεις κάτι καλό σε όλα. Δεν θέλω να επικρίνω τον σύλλογο, αλλά οι άνθρωποι που τον διοικούν δεν είχαν δίκιο. Είναι μια μεγάλη ιστορία, οπότε ας πούμε απλώς ότι ήταν απλώς μέρος του ταξιδιού μου».