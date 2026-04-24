Νέα στοιχεία βλέπουν το φως τη δημοσιότητας για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά. Για τα μηνύματα που αντάλλαξε η Μυρτώ το μοιραίο βράδυ του θανάτου της με τη μητέρα της μίλησε ο πατέρας της 19χρονης.

«Δεν θέλω τη ζωή μου, δεν θέλω τίποτα. Απλά ζω και θα δείτε το φινάλε της υπόθεσης. Δεν ξέρετε τι παιδί ήταν αυτό»

Ο πατέρας της Μυρτούς δηλώνει στον Ant1 πεπεισμένος ότι σύντομα θα αποκαλυφθεί η πραγματικότητα για τον θάνατο της κόρης του ενώ τόνισε πως τσακώθηκε με τη σύζυγό του γιατί δεν τον είχε ενημερώσει ότι το μοιραίο βράδυ η 19χρονη θα έβγαινε με τον 23χρονο.

«Περιμένω την άγια ώρα που θα τους συναντήσω μπροστά μου αυτούς τους ανθρώπους. Αφήστε μας να πεθάνουμε. Θα βγει η πραγματικότητα. Είναι όλοι μπερδεμένοι. Λίγο υπομονή να έχετε. Το παιδί μου δεν το είχα εγκαταλελειμμένο», ανέφερε αρχικά.

«Καταδικάζω τον εαυτό μου πρώτα απ’ όλα, γιατί δεν το αντιλήφθηκα ένα τέταρτο πιο πριν το βράδυ εκείνο, που έφευγε και της είπα πρόσεξε θα σου παρουσιαστούν διάολοι με αγγελικά πρόσωπα της είπα. Το μειονέκτημά σου είναι η ομορφιά σου. Πού να φανταστώ ότι 150 μέτρα από το σπίτι μου, υπάρχει αυτή η οργάνωση, που ο καθένας έπαιξε τον ρόλο του. Εδώ υπάρχει ολόκληρο σχέδιο, καθένας εκτέλεσε την αποστολή του», συνέχισε.

Κεφαλονιά: «Τσακώθηκα με τη γυναίκα μου»

Για τα μηνύματα που αντάλλαξε η Μυρτώ με την μητέρα της λίγο πριν τον θάνατό της, σχολίασε:

«Τσακώθηκα με τη γυναίκα μου. Της λέω “καλά τρεις η ώρα τη νύχτα σου είπε πάμε βρήκαμε σπίτι”, ξέρω ‘γω τι της είπε στο μήνυμα, “και εσύ δεν”. “Λέει δεν ήταν αγόρι, ήταν ένα κορίτσι που θα πήγαιναν μαζί”. Να κάνουν τι; Η γυναίκα μου είναι καλή μάνα αλλά είναι αγαθή, δεν έχει την πονηριά».

«Δεν θέλω τη ζωή μου, δεν θέλω τίποτα. Απλά ζω και θα δείτε το φινάλε της υπόθεσης. Δεν ξέρετε τι παιδί ήταν αυτό. Αυτό ήταν δώρο Θεού το παιδί αυτό… Ποιος ξέρει πως το παρασύρανε», είπε χαρακτηριστικά ο πατέρας της 19χρονης.