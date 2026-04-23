23.04.2026 | 10:46
Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία: 17 τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση
Κεφαλονιά: «Το απήγαγαν το παιδί μου και το πήγαν εκεί» – Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης
Ελλάδα 23 Απριλίου 2026, 11:54

Κεφαλονιά: «Το απήγαγαν το παιδί μου και το πήγαν εκεί» – Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης

Τι λέει ο πατέρας της 19χρονης που έχασε τόσο άδικα τη ζωή της στην Κεφαλονιά.

Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Spotlight

«Δεν έχω λόγο να ζήσω άλλο. Το παιδί μου θέλω εγώ. Δεν έχω να μου πάρει κανένας τίποτα», είπε ο κ. Χαράλαμπος, πατέρας της άτυχης 19χρονης Μυρτώς που έχασε τόσο άδικα τη ζωή της στην Κεφαλονιά.

«Εγώ σκέφτομαι με τι τρόπο να το αντιμετωπίσω το πρωί και μετά να φύγω, γιατί με φωνάζει να πάω μαζί της. Αυτό το αγγελούδι. Δεν έχω λόγο να ζήσω άλλο»

Ο πατέρας της 19χρονης μιλώντας στον ANT1 υποστήριξε ότι «το απήγαγαν το παιδί μου και το πήγαν εκεί», αναφερόμενος στο δωμάτιο του ξενοδοχείου στην Κεφαλονιά όπου έγιναν όλα εκείνη τη μοιραία νύχτα.

Κεφαλονιά: «Με φωνάζει να πάω μαζί της»

Ειδικότερα, ο πατέρας της 19χρονης είχε τον εξής διάλογο με δημοσιογράφο της εκπομπής.

Κύριε Χαράλαμπε, η απόφαση της προφυλάκισής τους σας ανακουφίζει λίγο;

Με αηδιάζει. Γιατί έκαναν 15 ώρες να βγάλουν απόφαση για ένα φρικιαστικό έγκλημα σε ένα αγγελούδι. Ένα γατάκι το κλωτσάει κάποιος στον δρόμο και τρώει 10 χρόνια κάθειρξη και 30.000 ευρώ πρόστιμο και μου λέτε τώρα… Το παιδί μου θέλω εγώ. Δεν έχω να μου πάρει κανένας τίποτα. Δεν υπολογίζω τίποτα. Είμαι 82 χρονών. Για ό,τι ζούσα μου το πήρατε.

Για κάποιες φωνές που λένε ότι η κόρη σας είχε πάρει έναν κακό δρόμο. Τι τους απαντάτε;

Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καλύτερο παιδί. Ήταν όμορφη. Είδατε; Λοιπόν, ήταν όπως ήταν όμορφη, ήταν χίλια εκατομμύρια φορές ανώτερη στην ψυχή.

Ποιος πιστεύετε ότι ήταν ο ρόλος του 66χρονου;

Μιλάμε για οργανωμένη σπείρα. Μιλάμε για παγίδες. Ένας που πληρώνει, που στέλνει λεφτά και τον παραμυθιάζει ο υπαρχηγός, για να ψήσει το παιδί μου να το πάρουν. Το παιδί μου το είχαν για να το απαγάγουν. Η κυρία Μιράντα είναι με χάπια. Κι εγώ τα ίδια είμαι. Εγώ σκέφτομαι με τι τρόπο να το αντιμετωπίσω το πρωί και μετά να φύγω, γιατί με φωνάζει να πάω μαζί της. Αυτό το αγγελούδι. Δεν έχω λόγο να ζήσω άλλο. Δεν παρασύρθηκε. Το απήγαγαν το παιδί μου και το πήγαν εκεί. Ο άλλος την απείλησε… Μιλάμε για μαφιόζικα σχέδια.

 Τι έγινε το μοιραίο βράδυ που πέθανε η 19χρονη Μυρτώ – Τι αποκαλύπτει ο 23χρονος

Μέσω του συνηγόρου του, ο 23χρονος κατηγορούμενος μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τη γνωριμία του με την Μυρτώ και προχώρησε στην περιγραφή όσων έγιναν εκείνο το βράδυ.

«Τα τελευταία χρόνια διέμενα στην Αθήνα, στην Ηλιούπολη και σπούδαζα σε σχολή κομμωτικής. Ερχόμουν στην Κεφαλονιά κάθε καλοκαίρι και δούλευα σεζόν. Πέρυσι δούλευα σε μια ταβέρνα. Την Μυρτώ την γνώρισα πριν ενάμιση μήνα σε ένα γάμο στην Κεφαλονιά. Από τότε δημιουργήθηκε μια φιλία και όταν ήρθα για το Πάσχα στην Κεφαλονιά βγήκαμε δύο, τρεις φορές για καφέ».

«Το συγκεκριμένο βράδυ η Μυρτώ είχε βγει με έναν γκόμενο που είχε, έναν Αλβανό. Ήταν κάπου τρεις ώρες μαζί. Την άφησε στην καφετέρια δώδεκα παρά τα μεσάνυχτα. Η Μυρτώ ήρθε σε επικοινωνία με τον 66χρονο. Του είπε ότι έχει δύο μέρες να φάει και να κοιμηθεί, ότι κοιμάται στα παγκάκια και του ζήτησε χρήματα. Μου είχε πει πως με τον 66χρονο είχαν ερωτικές επαφές στο παρελθόν και είχαν μάλιστα κανονίσει να πάνε και διακοπές μαζί».

«Παρέδωσα στην εισαγγελέα ένα στικάκι που έχει τη ζωή της Μυρτώς από το 2021 έως και σήμερα, όπου εμφανίζεται σε σελίδες του OnlyFans. Το βράδυ εκείνο πήραμε μια βότκα και αναψυκτικά. Φτάσαμε στο δωμάτιο. Εγώ ντύθηκα γυναίκα με φούστα, σουτιέν, εσώρουχο, extensions στα μαλλιά και βλεφαρίδες. Θα καλούσαμε τον 66χρονο να μας βλέπει μαζί σε ερωτικές περιπτύξεις».

«Κάποια στιγμή η Μυρτώ ζήτησε ναρκωτικά και εγώ της είπα έχω την άκρη. Πήρα τον αρσιβαρίστα και έφερε την πρώτη δόση. Με τα χρήματα που της έδωσε ο 66χρονος, από τα 220 ευρώ, με τα 50 ευρώ πλήρωσε το ξενοδοχείο με IRIS και τα 80 ευρώ τα έδωσε στη δεύτερη δόση της κόκας που την ζήτησε μόνη της και την πλήρωσε μόνη της».

Στη συνέχεια ανέφερε πως έκανε μόνο μία φορά ναρκωτικά και αισθάνθηκε αδιαθεσία. Όταν γύρισε στο δωμάτιο, διαπίστωσε ότι η Μυρτώ είχε σπασμούς.

«Εγώ έκανα μόνο από την πρώτη δόση ναρκωτικών. Ήδη αισθάνθηκα αδιαθεσία και βγήκα στο μπαλκόνι να πάρω αέρα. Όταν μπήκα μέσα, η Μυρτώ είχε σπασμούς. Στην τσάντα που κρατούσε βγαίνοντας, και φαίνομαι στο βίντεο, είχα τα προσωπικά μου ήδη, τα γυναικεία ρούχα και αξεσουάρ».

«Αυτό που δεν έχω ξαναπεί είναι πως όταν ήρθε ο αρσιβαρίστας στο δωμάτιο φέρνοντας τα ναρκωτικά, η Μυρτώ που ήταν ακόμη καλά, αφού δεν είχε πάρει ναρκωτικά, ήθελε να συνευρεθούν ερωτικά και του το πρότεινε. Όμως ο αρσιβαρίστας δεν επιθυμούσε να είμαι εκεί και εγώ, καθώς φοβόταν πως θα εμπλακώ στην πράξη και δεν το επιθυμούσε».

«Στο ίδιο ξενοδοχείο, σε άλλο δωμάτιο ήταν και ο Αλβανός κατηγορούμενος με την κοπέλα του και σε άλλο όροφο ο πατέρας της με τη δική του σύντροφο. Τον Αλβανό τον κάλεσε ο αρσιβαρίστας για να τον βοηθήσει να μεταφέρει τη Μυρτώ. Ο αρσιβαρίστας και ο Αλβανός την άφησαν σε ένα παγκάκι κάτω από το ξενοδοχείο. Εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ, αλλά μίλησε ο αρσιβαρίστας γιατί δεν ήξερα την οδό. Δεν παρατήσαμε τη Μυρτώ», είπε.

Ομόλογα: Ο διπλός πονοκέφαλος για το χρέος – Η δύσκολη ισορροπία

Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Νέες αποκαλύψεις για τις επαναπροωθήσεις μεταναστών, ένοχη σιωπή από την κυβέρνηση
Κράτος Δικαίου 23.04.26

Νέες αποκαλύψεις για τις επαναπροωθήσεις μεταναστών, ένοχη σιωπή από την κυβέρνηση

Το ρεπορτάζ του BBC τεκμηριώνει για πολλοστή φορά τις βίαιες επαναπροωθήσεις – και για πολλοστή φορά, η ελληνική κυβέρνηση δεν τηρεί ούτε τα στοιχειώδη προσχήματα της λογοδοσίας.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Άγιος Δημήτριος: Σκηνή αρχαίας τραγωδίας όταν ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. αντιλήφθηκε την ταυτότητα του θύματος
Σκηνή αρχαίας τραγωδίας στον Αγ. Δημήτριο - Όταν ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. αντιλήφθηκε την ταυτότητα του θύματος

Ο πατέρας του θύματος, που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ, ενημερώθηκε για περιστατικό στην περιοχή και έσπευσε στο σημείο, χωρίς αρχικά να γνωρίζει ότι το θύμα ήταν ο γιος του

Γιώργος Μυλωνάκης: Σταθερή η κατάστασή του – Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού»
Στον «Ευαγγελισμό» 23.04.26

Σταθερή η κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη - Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ

Διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» βρίσκεται ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη

Κοβέσι: Μην παραιτηθείτε! Η διαφθορά μπορεί να ηττηθεί, το μήνυμά μου στους Έλληνες
Ελλάδα 23.04.26 Upd: 11:18

Κοβέσι: Μην παραιτηθείτε! Η διαφθορά μπορεί να ηττηθεί, το μήνυμά μου στους Έλληνες

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι θα απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τις έρευνες και τις εξελίξεις στις ανοιχτές υποθέσεις που ελέγχονται.

Νατάσα Ρουγγέρη
Με αναφορές στα Τέμπη η ανάληψη ευθύνης για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου του Δημήτρη Καρώνη
Εμπρηστική επίθεση 23.04.26

Με αναφορές στα Τέμπη η ανάληψη ευθύνης για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου του Δημήτρη Καρώνη

Η ίδια οργάνωση που ανέλαβε την επίθεση στο αυτοκίνητο του Δημήτρη Καρώνη, είχε πραγματοποιήσει τον Μάιο του 2025 την εμπρηστική επίθεση στην είσοδο της πολυκατοικίας του τότε αντιπροέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστος Παπαδημητρίου

Μενίδι: «Να ανοίξουν τα στόματα» – Δικαίωση ζητάει ο πατέρας του Μάριου που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα
Στο Μενίδι 23.04.26

«Να ανοίξουν τα στόματα» - Δικαίωση ζητάει ο πατέρας του μικρού Μάριου που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα

«Είναι ένας Γολγοθάς, φτάσαμε με πάρα πολύ αργά βήματα εδώ. Ξεκίνησε η δίκη προχθές, χθες διακόπηκε πάλι», λέει η μητέρα που έχασε το παιδί της μέσα στο σχολείο του στο Μενίδι

Λάουρα Κοβέσι: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι έγκλημα, «νεποτισμός και πελατειακές σχέσεις» – «Αντιπερασπισμός» οι επιθέσεις στην Εισαγγελία
Ελλάδα 23.04.26 Upd: 10:17

Λάουρα Κοβέσι: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι έγκλημα, «νεποτισμός και πελατειακές σχέσεις» – «Αντιπερασπισμός» οι επιθέσεις στην Εισαγγελία

«Δεν θα με πείσει κανείς ότι η απάτη αποτελεί μέρος της δουλειάς ενός πολιτικού», τόνισε στο Φόρουμ των Δελφών η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, που έχει βρεθεί στο στόχαστρο της κυβέρνησης λόγω των δικογραφιών που αφορούν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Κρήτη: Πώς έγινε η δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας – Το «θέατρο» του 39χρονου πριν αυτοκτονήσει
Ελλάδα 23.04.26

Πώς έγινε η δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας - Το «θέατρο» του 39χρονου πριν αυτοκτονήσει

Ο 39χρονος είχε στήσει καρτέρι θανάτου στην 43χρονη Ελευθερία στην Κρήτη – Μαρτυρίες αναφέρουν πως ο δράστης ζήλευε την 43χρονη, καθώς στο παρελθόν είχε σκίσει τα λάστιχα του οχήματός της.

Μπαλκόνια: Η επικίνδυνη φθορά που κρύβει μοιραίες παγίδες
20 ερωταπαντήσεις 23.04.26

Η επικίνδυνη φθορά σε κτίρια και μπαλκόνια που κρύβει μοιραίες παγίδες - Το κόστος της συντήρησης

Η κατάσταση με τα «γερασμένα» ακίνητα και τα μπαλκόνια σήμερα - Ποιος έχει την ευθύνη σε μια πολυκατοικία και ποιος πληρώνει αν πέσει ένα κομμάτι και τραυματιστεί διερχόμενος - Τα κόστη των επισκευών

Έξι μαθήματα από τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις της Ιστορίας
Διεθνής Οικονομία 23.04.26

Έξι μαθήματα από τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις της Ιστορίας

Οι Βαβυλώνιοι είχαν χρεοκοπίες. Το σκάνδαλο S&L οδήγησε στην οικονομική κρίση του 2008. Τι άλλο μας λέει το παρελθόν για τους κινδύνους που απειλούν και σήμερα την παγκόσμια οικονομία;

ΣΥΡΙΖΑ για δολοφονία 43χρονης: Η κυβέρνηση να σταματήσει να αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία»
Στην Κρήτη 23.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για δολοφονία 43χρονης: Η κυβέρνηση να σταματήσει να αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία»

«Αυτό το νέο περιστατικό γυναικοκτονίας θέτει όλους προ των ευθυνών τους, όπως και κάθε προηγούμενο», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία: Δεκαεπτά τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση
Βόρεια της Κοπεγχάγης 23.04.26

Δεκαεπτά τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση από τη μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία

Τα δύο τρένα συγκρούστηκαν σήμερα το πρωί μεταξύ Χίλεροντ και Κάγκερουπ, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια της Κοπεγχάγης - Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα και ελικόπτερα

Δισεκατομμυριούχοι: Σπάνε ρεκόρ σε έναν κόσμο φτώχειας – Η ραγδαία αύξηση πλούτου
Διεθνής Οικονομία 23.04.26

Οι δισεκατομμυριούχοι σπάνε ρεκόρ σε έναν κόσμο φτώχειας - Η ραγδαία αύξηση πλούτου

Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων αυξάνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από αυτόν του πλούτου δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο που αντιμετωπίζουν μια επίμονη οικονομική κρίση

Με αναφορές στα Τέμπη η ανάληψη ευθύνης για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου του Δημήτρη Καρώνη
Εμπρηστική επίθεση 23.04.26

Με αναφορές στα Τέμπη η ανάληψη ευθύνης για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου του Δημήτρη Καρώνη

Η ίδια οργάνωση που ανέλαβε την επίθεση στο αυτοκίνητο του Δημήτρη Καρώνη, είχε πραγματοποιήσει τον Μάιο του 2025 την εμπρηστική επίθεση στην είσοδο της πολυκατοικίας του τότε αντιπροέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστος Παπαδημητρίου

Τουρκία: Ψηφίστηκε νόμος που απαγορεύει την πρόσβαση στα social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών
Πότε θα εφαρμοστεί 23.04.26

Απαγόρευση πρόσβασης στα social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών ψήφισε η Τουρκία

Οι ανήλικοι της ομάδας αυτής θα απαγορεύεται να εγγράφονται σε πλατφόρμες social media και αυτές με τη σειρά τους θα υποχρεούνται να εφαρμόσουν συστήματα επαλήθευσης ηλικίας

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

