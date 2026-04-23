Κεφαλονιά: «Το απήγαγαν το παιδί μου και το πήγαν εκεί» – Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης

«Δεν έχω λόγο να ζήσω άλλο. Το παιδί μου θέλω εγώ. Δεν έχω να μου πάρει κανένας τίποτα», είπε ο κ. Χαράλαμπος, πατέρας της άτυχης 19χρονης Μυρτώς που έχασε τόσο άδικα τη ζωή της στην Κεφαλονιά.

«Εγώ σκέφτομαι με τι τρόπο να το αντιμετωπίσω το πρωί και μετά να φύγω, γιατί με φωνάζει να πάω μαζί της. Αυτό το αγγελούδι. Δεν έχω λόγο να ζήσω άλλο»

Ο πατέρας της 19χρονης μιλώντας στον ANT1 υποστήριξε ότι «το απήγαγαν το παιδί μου και το πήγαν εκεί», αναφερόμενος στο δωμάτιο του ξενοδοχείου στην Κεφαλονιά όπου έγιναν όλα εκείνη τη μοιραία νύχτα.

Κεφαλονιά: «Με φωνάζει να πάω μαζί της»

Ειδικότερα, ο πατέρας της 19χρονης είχε τον εξής διάλογο με δημοσιογράφο της εκπομπής.

– Κύριε Χαράλαμπε, η απόφαση της προφυλάκισής τους σας ανακουφίζει λίγο;

Με αηδιάζει. Γιατί έκαναν 15 ώρες να βγάλουν απόφαση για ένα φρικιαστικό έγκλημα σε ένα αγγελούδι. Ένα γατάκι το κλωτσάει κάποιος στον δρόμο και τρώει 10 χρόνια κάθειρξη και 30.000 ευρώ πρόστιμο και μου λέτε τώρα… Το παιδί μου θέλω εγώ. Δεν έχω να μου πάρει κανένας τίποτα. Δεν υπολογίζω τίποτα. Είμαι 82 χρονών. Για ό,τι ζούσα μου το πήρατε.

– Για κάποιες φωνές που λένε ότι η κόρη σας είχε πάρει έναν κακό δρόμο. Τι τους απαντάτε;

Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καλύτερο παιδί. Ήταν όμορφη. Είδατε; Λοιπόν, ήταν όπως ήταν όμορφη, ήταν χίλια εκατομμύρια φορές ανώτερη στην ψυχή.

– Ποιος πιστεύετε ότι ήταν ο ρόλος του 66χρονου;

Μιλάμε για οργανωμένη σπείρα. Μιλάμε για παγίδες. Ένας που πληρώνει, που στέλνει λεφτά και τον παραμυθιάζει ο υπαρχηγός, για να ψήσει το παιδί μου να το πάρουν. Το παιδί μου το είχαν για να το απαγάγουν. Η κυρία Μιράντα είναι με χάπια. Κι εγώ τα ίδια είμαι. Εγώ σκέφτομαι με τι τρόπο να το αντιμετωπίσω το πρωί και μετά να φύγω, γιατί με φωνάζει να πάω μαζί της. Αυτό το αγγελούδι. Δεν έχω λόγο να ζήσω άλλο. Δεν παρασύρθηκε. Το απήγαγαν το παιδί μου και το πήγαν εκεί. Ο άλλος την απείλησε… Μιλάμε για μαφιόζικα σχέδια.

Τι έγινε το μοιραίο βράδυ που πέθανε η 19χρονη Μυρτώ – Τι αποκαλύπτει ο 23χρονος

Μέσω του συνηγόρου του, ο 23χρονος κατηγορούμενος μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τη γνωριμία του με την Μυρτώ και προχώρησε στην περιγραφή όσων έγιναν εκείνο το βράδυ.

«Τα τελευταία χρόνια διέμενα στην Αθήνα, στην Ηλιούπολη και σπούδαζα σε σχολή κομμωτικής. Ερχόμουν στην Κεφαλονιά κάθε καλοκαίρι και δούλευα σεζόν. Πέρυσι δούλευα σε μια ταβέρνα. Την Μυρτώ την γνώρισα πριν ενάμιση μήνα σε ένα γάμο στην Κεφαλονιά. Από τότε δημιουργήθηκε μια φιλία και όταν ήρθα για το Πάσχα στην Κεφαλονιά βγήκαμε δύο, τρεις φορές για καφέ».

«Το συγκεκριμένο βράδυ η Μυρτώ είχε βγει με έναν γκόμενο που είχε, έναν Αλβανό. Ήταν κάπου τρεις ώρες μαζί. Την άφησε στην καφετέρια δώδεκα παρά τα μεσάνυχτα. Η Μυρτώ ήρθε σε επικοινωνία με τον 66χρονο. Του είπε ότι έχει δύο μέρες να φάει και να κοιμηθεί, ότι κοιμάται στα παγκάκια και του ζήτησε χρήματα. Μου είχε πει πως με τον 66χρονο είχαν ερωτικές επαφές στο παρελθόν και είχαν μάλιστα κανονίσει να πάνε και διακοπές μαζί».

«Παρέδωσα στην εισαγγελέα ένα στικάκι που έχει τη ζωή της Μυρτώς από το 2021 έως και σήμερα, όπου εμφανίζεται σε σελίδες του OnlyFans. Το βράδυ εκείνο πήραμε μια βότκα και αναψυκτικά. Φτάσαμε στο δωμάτιο. Εγώ ντύθηκα γυναίκα με φούστα, σουτιέν, εσώρουχο, extensions στα μαλλιά και βλεφαρίδες. Θα καλούσαμε τον 66χρονο να μας βλέπει μαζί σε ερωτικές περιπτύξεις».

«Κάποια στιγμή η Μυρτώ ζήτησε ναρκωτικά και εγώ της είπα έχω την άκρη. Πήρα τον αρσιβαρίστα και έφερε την πρώτη δόση. Με τα χρήματα που της έδωσε ο 66χρονος, από τα 220 ευρώ, με τα 50 ευρώ πλήρωσε το ξενοδοχείο με IRIS και τα 80 ευρώ τα έδωσε στη δεύτερη δόση της κόκας που την ζήτησε μόνη της και την πλήρωσε μόνη της».

Στη συνέχεια ανέφερε πως έκανε μόνο μία φορά ναρκωτικά και αισθάνθηκε αδιαθεσία. Όταν γύρισε στο δωμάτιο, διαπίστωσε ότι η Μυρτώ είχε σπασμούς.

«Εγώ έκανα μόνο από την πρώτη δόση ναρκωτικών. Ήδη αισθάνθηκα αδιαθεσία και βγήκα στο μπαλκόνι να πάρω αέρα. Όταν μπήκα μέσα, η Μυρτώ είχε σπασμούς. Στην τσάντα που κρατούσε βγαίνοντας, και φαίνομαι στο βίντεο, είχα τα προσωπικά μου ήδη, τα γυναικεία ρούχα και αξεσουάρ».

«Αυτό που δεν έχω ξαναπεί είναι πως όταν ήρθε ο αρσιβαρίστας στο δωμάτιο φέρνοντας τα ναρκωτικά, η Μυρτώ που ήταν ακόμη καλά, αφού δεν είχε πάρει ναρκωτικά, ήθελε να συνευρεθούν ερωτικά και του το πρότεινε. Όμως ο αρσιβαρίστας δεν επιθυμούσε να είμαι εκεί και εγώ, καθώς φοβόταν πως θα εμπλακώ στην πράξη και δεν το επιθυμούσε».

«Στο ίδιο ξενοδοχείο, σε άλλο δωμάτιο ήταν και ο Αλβανός κατηγορούμενος με την κοπέλα του και σε άλλο όροφο ο πατέρας της με τη δική του σύντροφο. Τον Αλβανό τον κάλεσε ο αρσιβαρίστας για να τον βοηθήσει να μεταφέρει τη Μυρτώ. Ο αρσιβαρίστας και ο Αλβανός την άφησαν σε ένα παγκάκι κάτω από το ξενοδοχείο. Εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ, αλλά μίλησε ο αρσιβαρίστας γιατί δεν ήξερα την οδό. Δεν παρατήσαμε τη Μυρτώ», είπε.