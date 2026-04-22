Κεφαλονιά: Τι λέει ο σύντροφος της 19χρονης για την επικοινωνία τους το μοιραίο βράδυ

Τυπική χαρακτήρισε την επικοινωνία που είχε με τη 19χρονη Μυρτώ στην Κεφαλονιά το μοιραίο βράδυ ο σύντροφός της.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στον Ant1, οι μεταξύ τους επαφές ήταν «τυπικές», εξηγώντας ότι επρόκειτο για τη συνηθισμένη επικοινωνία που θα είχε ένα ζευγάρι. «Δεν υπάρχει κάτι άλλο εκτός από αυτό. Όπως κάθε άνθρωπος θα έβγαινε με την κοπέλα του και, όταν πήγαινε σπίτι, θα έστελνε μήνυμα», ανέφερε, ενώ πρόσθεσε πως η μοναδική αναφορά που έγινε ήταν όταν εκείνη του είπε ότι τον είδε στην παραλιακή. «Δεν έχουμε πει κάτι. Μου λέει ότι με είδε στην παραλιακή, της λέω “δεν σε είδα”, γιατί όντως δεν την είδα. Αυτά», είπε.

Ο ίδιος εξήγησε ακόμη ότι είχε αφήσει τη 19χρονη μαζί με τη τρανς φίλη της, την Ολίβια, αναφέροντας πως αποχώρησε για να επιστρέψει στο σπίτι του. «Ναι, την άφησα, γιατί εγώ πήγα σπίτι να πάρω ένα powerbank», δήλωσε.

Τέλος, διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε κάποια πρόσκληση από την πλευρά της 19χρονης για να πάει στο δωμάτιο όπου βρισκόταν με τους τρεις. «Όχι, δεν με προσκάλεσε κάπου», κατέληξε.