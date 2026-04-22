Κεφαλονιά: Τι λέει ο σύντροφος της 19χρονης για την επικοινωνία τους το μοιραίο βράδυ
«Υπήρξαν τυπικές επικοινωνίες το μοιραίο βράδυ, δεν ισχύει ότι με προσκάλεσε στο δωμάτιο», λέει ο σύντροφος της 19χρονης στην Κεφαλονιά.
Τυπική χαρακτήρισε την επικοινωνία που είχε με τη 19χρονη Μυρτώ στην Κεφαλονιά το μοιραίο βράδυ ο σύντροφός της.
«Υπήρξαν τυπικές (επικοινωνίες), όπως κάθε άνθρωπος θα έβγαινε με την κοπέλα του και, όταν πήγαινε σπίτι του, θα της έστελνε μήνυμα»
Όπως ανέφερε, μιλώντας στον Ant1, οι μεταξύ τους επαφές ήταν «τυπικές», εξηγώντας ότι επρόκειτο για τη συνηθισμένη επικοινωνία που θα είχε ένα ζευγάρι. «Δεν υπάρχει κάτι άλλο εκτός από αυτό. Όπως κάθε άνθρωπος θα έβγαινε με την κοπέλα του και, όταν πήγαινε σπίτι, θα έστελνε μήνυμα», ανέφερε, ενώ πρόσθεσε πως η μοναδική αναφορά που έγινε ήταν όταν εκείνη του είπε ότι τον είδε στην παραλιακή. «Δεν έχουμε πει κάτι. Μου λέει ότι με είδε στην παραλιακή, της λέω “δεν σε είδα”, γιατί όντως δεν την είδα. Αυτά», είπε.
Ο ίδιος εξήγησε ακόμη ότι είχε αφήσει τη 19χρονη μαζί με τη τρανς φίλη της, την Ολίβια, αναφέροντας πως αποχώρησε για να επιστρέψει στο σπίτι του. «Ναι, την άφησα, γιατί εγώ πήγα σπίτι να πάρω ένα powerbank», δήλωσε.
Τέλος, διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε κάποια πρόσκληση από την πλευρά της 19χρονης για να πάει στο δωμάτιο όπου βρισκόταν με τους τρεις. «Όχι, δεν με προσκάλεσε κάπου», κατέληξε.
Κεφαλονιά: Τα δύο πρόσωπα – κλειδιά στην υπόθεση
Εν τω μεταξύ, όσο περίπλοκη και αν φαίνεται η υπόθεση, οι αστυνομικοί περιμένουν τις καταθέσεις δύο προσώπων, που ίσως μπορούν να λύσουν το μυστήριο για το τι έγινε εκείνο το μοιραίο βράδυ μέσα στο ξενοδοχείο.
Συγκεκριμένα πρόκειται για μία 18χρονη, η οποία αναμένεται να καταθέσει τις επόμενες ημέρες στις Αρχές. Η μαρτυρία της φαίνεται να είναι σημαντική γιατί ήταν αυτή που βρισκόταν, τη μοιραία νύχτα, μαζί με τον 22χρονο κατηγορούμενο ακριβώς στο διπλανό δωμάτιο από αυτό που ήταν η Μυρτώ με τους άλλους δύο άνδρες.
Όμως υπάρχει και ένα ακόμη πρόσωπο, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει πως η Μυρτώ είχε δεχτεί στο παρελθόν απειλές από τον 23χρονο, ο οποίος φέρεται να απειλούσε δηλαδή να τη σκοτώσει. Πρόκειται για μια παιδική φίλη της Μυρτούς, η οποία επρόκειτο κι αυτή να καταθέσει μέσα τις επόμενες ημέρες για τα όσα γνωρίζει.
