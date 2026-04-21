Ο 23χρονος έχει προφυλακιστεί και βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού. Σύμφωνα με τον ίδιο, με τη Μυρτώ γνωρίστηκαν πριν από ενάμιση χρόνο σε έναν γάμο και έκτοτε έκαναν παρέα.

Ο 23χρονος υποστηρίζει ότι δεν ανήκει σε κανένα κύκλωμα και σε καμία οργάνωση και απλά έκανε παρέα με τη Μυρτώ.

Βρέθηκαν ξανά το Πάσχα όταν πήγε στο χωριό του για τις γιορτές, με τον ίδιο να ισχυρίζεται, μιλώντας στον ANT1, ότι συναντήθηκαν με τη Μυρτώ 2-3 φορές για καφέ και ποτό, ενώ το μοιραίο βράδυ βρέθηκαν, προκειμένου να κάνουν βιντεοκλήση με τον 66χρονο, ο οποίος είχε στείλει χρήματα με IRIS στη 19χρονη.

Σύμφωνα με τα όσα λέει ο 23χρονος τον 66χρονο τον γνώρισε στην Αθήνα, ενώ για το βράδυ του θανάτου της 19χρονης αναφέρει ότι εκείνος πήρε τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ. «Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όλα όσα ακούγονται περί μαστροπείας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πατέρας της αδικοχαμένης 19χρονης Μυρτώς μίλησε στο ΑΝΤ1 το πρωί της Τρίτης. Όπως είπε δεν κατάφερε να βοηθήσει το παιδί του και δεν θα συγχωρέσει ποτέ τον εαυτό του.

«Μέσα στη μέση της πλατείας 150 μέτρα από το σπίτι μου, μου πήραν το παιδί μου, το βασάνισαν, σπαρταρούσε σαν το ψάρι. Κάνω αγώνα να γλιτώσω τα παιδιά των υπολοίπων αθώων ανθρώπων. Είναι μια οργάνωση που στήνουν ενέδρες, εκθέτουν τα παιδιά για να τα εκβιάσουν μετά. Παρουσιάζεται ο αρχηγός, ο υπαρχηγός, … που ήταν, είχε παρουσιαστεί σαν άντρας και τώρα παρουσιάζεται σαν γυναίκα…Εμένα η ζωή μου δεν έχει κανένα νόημα τώρα…Εγώ όπως άκουσα τέτοιο πράγμα για το παιδί μου, έπεσα από τα σύννεφα… Στο παιδί μου όμως είχα απόλυτη εμπιστοσύνη… Ο 67χρονος για μένα είναι ο αρχηγός… Όποιος πληρώνει είναι αρχηγός. Τα λεφτά δεν τα έστειλαν στο παιδί μου…Είναι ολόκληρο κύκλωμα…Το παιδί μου πεταμένο σε ένα παγκάκι; Ήρθε το παιδί μου στον ύπνο μου και μου λέει, ρε μπαμπά μου τα είχες πει…δεν ήρθες να με βοηθήσεις και δεν ξέρεις τι τράβηξα. Αυτό το πράγμα δεν θα το συγχωρήσω στον εαυτό μου.

Ποιοι έμεναν στο ξενοδοχείο το μοιραίο βράδυ

Εν τω μεταξύ το βράδυ που κατέληξε η 19χρονη, εκτός από το δωμάτιο «10» που νοίκιασε η Μυρτώ με τον 23χρονο φίλο της και πήγε ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας, ήταν ανοιχτά τουλάχιστον άλλα δύο δωμάτια.

Συγκεκριμένα στο δωμάτιο «11» του ξενοδοχείου, που ήταν ακριβώς απέναντι από αυτό της Μυρτώς, εκτός από τον 22χρονο κατηγορούμενο, φέρεται να έμενε και μια 18χρονη. Ενώ στο δωμάτιο «15», φέρεται πως έμεινε ο 56χρονος πατέρας της 18χρονης με τη σύντροφό του.

Ωστόσο η ιδιοκτήτρια του καταλύματος φέρεται να είχε υποστηρίξει αρχικά ότι το ξενοδοχείο ήταν κλειστό και ότι το άνοιξε μόνο για τη συγκεκριμένη παρέα της 19χρονης.