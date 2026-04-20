Σημαντική είδηση:
20.04.2026 | 09:42
Γυναίκα έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού και σκοτώθηκε
Κεφαλονιά: Στον Κορυδαλλό οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης – Στο «κάδρο» ο ρόλος του 66χρονου
Ελλάδα 20 Απριλίου 2026, 09:59

Την εμπλοκή και άλλων προσώπων εκτός των τριών προφυλακισθέντων εξετάζει η αστυνομία για τον θάνατο τη; 19χρονης στην Κεφαλονιά

Στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά.  Οι αρχές «ξεσκονίζουν» ψηφιακά ίχνη και νέες καταθέσεις για επιπλέον εμπλεκόμενους.

«Αυτό που ζητάμε είναι να υπάρξει έρευνα και έλεγχος για εμπλοκή ενδεχομένως και άλλων ανθρώπων και ο έλεγχος να περιλαμβάνει και το τι έγινε τις προηγούμενες ώρες και τις προηγούμενες ημέρες. Στην ανάκριση θα προκύψει αν εμπλέκονται ή όχι άλλα άτομα», τόνισε ο δικηγόρος της οικογένειας.

Στο μικροσκόπιο των αρχών και η κατάθεση 66χρονου, ο οποίος φέρεται το μοιραίο βράδυ να είχε επικοινωνία με τη 19χρονη και να της είχε αποστείλει 220 ευρώ μέσω IRIS.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια της άτυχης κοπέλας εκφράζει την πεποίθηση ότι η υπόθεση δεν έχει πλήρως διαλευκανθεί και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης, Παναγής Δρακουλογκώνας, μιλώντας στο ΕΡΤnews, εμφανίστηκε βέβαιος ότι η κύρια ανάκριση θα φέρει νέα δεδομένα στο φως. Όπως ανέφερε, δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες να προκύψουν στοιχεία που θα οδηγήσουν στην εμπλοκή κι άλλων προσώπων, ενισχύοντας την πεποίθηση της οικογένειας ότι ο κύκλος των υπευθύνων δεν έχει κλείσει.

Κεφαλονιά: Ψηφιακά ίχνη και νέες καταθέσεις

Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στα ψηφιακά ίχνη, όπως κινητά τηλέφωνα, επικοινωνίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας, με σκοπό να αποτυπωθεί η διαδρομή της 19χρονης πριν από το μοιραίο περιστατικό αλλά και οι κινήσεις των φερόμενων δραστών στη συνέχεια.

Παράλληλα, εξετάζονται οι διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, καθώς και η πιθανή εμπλοκή ατόμων που μέχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, τόνισε ότι η έρευνα επεκτείνεται σε κάθε διαθέσιμο στοιχείο που μπορεί να ρίξει φως στην υπόθεση, επισημαίνοντας πως εξετάζονται όλα τα σημεία όπου κινήθηκε η 19χρονη και οι διαδρομές των εμπλεκομένων.

Κρίσιμες για την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρούνται και οι μαρτυρικές καταθέσεις φίλων και συγγενών. Σύμφωνα με αναφορές, 23χρονος μάρτυρας υποστήριξε ότι το μοιραίο βράδυ η 19χρονη βρισκόταν ήδη εκτός σπιτιού με άνδρα, πριν συναντηθούν αργότερα. Παράλληλα, φίλη της ανέφερε ότι η Μυρτώ της είχε πει τηλεφωνικά πως θα έβγαινε με φίλο της, με τον οποίο διατηρούσε σχέση το τελευταίο διάστημα.

Στο μικροσκόπιο των αρχών παραμένει και η επικοινωνία με τον 66χρονο άνδρα, καθώς και η αποστολή χρημάτων προς τη 19χρονη, στοιχεία που αξιολογούνται ως προς τη σημασία τους για τη συνολική διερεύνηση της υπόθεσης.

«Γίνομαι ύαινα για το παιδί μου»

«Μπορεί να μην είχαμε την μόρφωση αλλά γονείς είμαστε. Όποιος διανοείτο να μου ακουμπήσει το παιδί μου, ύαινα γίνομαι, ύαινα», είπε ο πατέρας της 19χρονης.

Μιλώντας χθες στις «Εξελίξεις Τώρα», ο πατέρας της 19χρονης δεν μπορεί ακόμα να πιστέψει τι συνέβη στην μονάκριβή του κόρη, λέγοντας ότι την ήταν πάντα στο πλευρό της.

«Να αφήσω εγώ το παιδί μου πέντε μέρες στο παγκάκι; Μπορεί να μην είχαμε γιατί είμαι γέροντας, γιατί η μάνα της δούλευε τρεις δουλειές επειδή η ζωή είναι ακριβή, δύσκολα τα πράγματα αλλά στο παιδί μας δεν έλειψε τίποτα. Πριγκηπέσσα την είχαμε και πριγκηπέσσα την λέμε ακόμα».

«Οι γονείς είναι μαρμαρωμένοι, ποτέ δεν την έδιωξαν»
Στο πλευρό των γονιών και οι συγγενείς τους εξ αίματος και όχι μόνο. Η νονά της Μυρτούς εξηγεί στις «Εξελίξεις Τώρα» ότι ο πατέρας και η μητέρα της 19χρονης ήταν πάντα εκεί για την κόρη τους και αρνείται κατηγορηματικά ότι την είχαν διώξει από το σπίτι.

«Ποτέ της δεν διώχθηκε από το σπίτι της και ποτέ δεν κοιμήθηκε και αυτά που λένε έξω. Κατηγορηματικότατα όχι. Κοιμόταν στο σπίτι του το παιδί. Την περιμένανε αυτοί οι άνθρωποι, την περιμένανε, και εκεί είναι και το μεγάλο τους το δράμα τώρα. Γιατί αν είχε συμβεί τέτοιο πράγμα κάπως θα…, από την πρώτη στιγμή, κάτι, κάπως θα ήταν».

Μάλιστα η ίδια αποκαλύπτει και τι έλεγε το τελευταίο μήνυμα της Μυρτούς προς την μητέρα της, λίγο πριν σβήσει μπροστά στους 3 πλέον συλληφθέντες το μοιραίο βράδυ.

«Οι άνθρωποι αυτοί είναι μαρμαρωμένοι γιατί περιμέναν το παιδί τους πίσω. Μέχρι τις 2:00 η μάνα της λέει ‘’σ’ αγαπάμε, έλα’’. Και εγώ ‘’σας αγαπώ’’. Έτσι θα της απάνταγε της μάνας της; Δεν θα της έλεγε ‘’να μην σε βλέπω στα μάτια μου’’; Ένα μήνυμα ήταν μεταξύ μάνας και κόρης».

Οι κοντινοί άνθρωποι της 19χρονης έχουν γίνει πλέον μία γροθιά προκειμένου να βγει η αλήθεια στο φως και η δική τους Μυρτώ δικαιωθεί.

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Kλειστό λιμάνι, μπλόκα, άδεια ράφια στα super market και ο ιός να ταξιδεύει σε όλο το νησί
Εκρυθμη κατάσταση 20.04.26

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Kλειστό λιμάνι, μπλόκα, άδεια ράφια στα super market και ο ιός να ταξιδεύει σε όλο το νησί

Σε πλήρες αδιέξοδο έχει οδηγήσει τη Λέσβο ο αφθώδης πυρετός- «Απόβαση» 22 κτηνιάτρων την Δευτέρα και την Τρίτη για να αντιμετωπιστεί ο ιός- Ενημέρωση για την πορεία του ιού σήμερα στο ΥπΑΑΤ- Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι και ειδικοί

