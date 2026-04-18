newspaper
Σάββατο 18 Απριλίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κεφαλονιά: Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης – «Το παγίδευσαν το παιδί μου, πρόκειται για σπείρα»
Ελλάδα 18 Απριλίου 2026, 18:44

Κεφαλονιά: Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης – «Το παγίδευσαν το παιδί μου, πρόκειται για σπείρα»

Ο πατέρας της Μυρτούς ραγίζει καρδιές, όταν αναφέρεται στην κηδεία της αδικοχαμένης κόρης του καθώς όπως λέει της είχε υποσχεθεί ότι θα την συνοδεύσει νύφη στην εκκλησία αλλά τελικά πήγε στην κηδεία της

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ο πατέρας της 19χρονης Μυρτούς ξεσπά στις «Εξελίξεις Τώρα» μετά την προφυλάκιση των τριών που ευθύνονται για τον θάνατο της αδικοχαμένης κοπέλας στην Κεφαλονιά.

«Τι να το κάνω; Μου ‘φέραν το παιδί πίσω; Προφυλακίστηκαν. Έπρεπε να τους περάσουν από το μηχάνημα που κόβουν το σαλάμι. Για να συμμορφωθούν οι υπόλοιποι. Αυτοί οι τρεις είναι μονάχα; Η υπομονή τελείωσε. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη κυρία μου. Υπάρχει δικαιοσύνη; Από την μεριά έχει μαγαζιά, καφέδες, καφετέριες και όλα αυτά. Εκεί η αστυνομία πάει και ελέγχει, δύο φορές την ημέρα. Στην απάνω μεριά της πλατείας μετά από 30 μέτρα πουλιέται πρ…. Γίνονται συναλλαγές», ανέφερε στις «Εξελίξεις Τώρα» ο πατέρας της 19χρονης.

«Δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν»

Δείχνει την αγανάκτησή του προς τους θεσμούς.

«Ήταν ένας επίγειος άγγελος. Ένα παιδί που δεν του έλειπε το αίσθημα, η αγάπη, η ευγένεια. Ένα παιδί απερίγραπτο. Ένα γατάκι να κλωτσήσεις στον δρόμο, θα “φας” 10 χρόνια κάθειρξη και 30.000€ πρόστιμο. Και το παιδί μου, αυτοί οι κύριοι ανακριτές, οι κύριοι εισαγγελείς να βγάλουν 13 ώρες απόφαση; Σε πέντε λεπτά έπρεπε να βγει η απόφαση. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος και ανησυχώ για την πορεία της υπόθεσης. Δεν είναι μόνο αυτοί. Αν το κουβάρι το αρχίσουν από την αρχή, θα φτάσει μέχρι την Κολομβία».

«Το παγίδευσαν το παιδί μου»

Ο ίδιος μιλά για παγίδευση της κόρης.

«Δεν έχετε αντιληφθεί ότι έχουμε πέσει σε μία οργανωμένη σπείρα που έχει αρχηγό που έχει υπάρχει εγώ που έχει μπράβους; Που ζείτε; Συγκρίνεται με αυτά το παιδί μου, το αγγελούδι μου; Το ξέρω αυτό ότι το παγίδευσαν, με τρομάζει ότι θυσίασα το παιδί μου από άγνοιά μου, αλλά να προστατεύσω τα παιδιά της κοινωνίας έχω υποχρέωση και την μνήμη της κόρης μου που την λοιδορούν. Εγώ γι’ αυτό ζω. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε κανέναν. Χαθήκαμε γιατί χάσαμε την δικαιοσύνη», συμπλήρωσε ο πατέρας της 19χρονης αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο παγίδευσαν, όπως λέει, την κόρη του.

Ο πατέρας της Μυρτούς ραγίζει καρδιές, όταν αναφέρεται στην κηδεία της αδικοχαμένης κόρης του καθώς παλιότερα είχαν συζητήσει όταν θα την συνόδευε ως νύφη στην εκκλησία.

«Εγώ το παιδί μου το ‘χασα. Εγώ το παιδί χθες το πάντρεψα. Μου είχε ζητήσει να το πάω «θέλω να με συνοδεύσεις στην εκκλησία». Και της είπα σε συνόδευσα παιδάκι μου γιατί στο είχα υποσχεθεί αλλά και εσύ μου είχες υποσχεθεί ότι θα σε πάω στην εκκλησία, να σε παραδώσω στον αγαπημένο σου, όχι εδώ που σε παραδίδω», σημείωσε κλείνοντας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Εμπόριο: Το στοίχημα του τουρισμού μετά το Πάσχα – Πίεση από κόστος και κινέζικες πλατφόρμες

Εμπόριο: Το στοίχημα του τουρισμού μετά το Πάσχα – Πίεση από κόστος και κινέζικες πλατφόρμες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Όλα όσα μας συμβαίνουν όταν κάνουμε 10.000 βήματα την ημέρα

Όλα όσα μας συμβαίνουν όταν κάνουμε 10.000 βήματα την ημέρα

Κόσμος
Τραμπ: «Το Ιράν δεν θα μας εκβιάσει»

Τραμπ: «Το Ιράν δεν θα μας εκβιάσει»

inWellness
inTown
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Καστοριά: Εξαπάτησαν τηλεφωνικά 93χρονη και απέσπασαν χρυσές λίρες και μετρητά
Ελλάδα 18.04.26

Καστοριά: Εξαπάτησαν τηλεφωνικά 93χρονη και απέσπασαν χρυσές λίρες και μετρητά

Οι επιτήδειοι, ισχυριζόμενοι ότι η κόρη τής ηλικιωμένης υπέστη δήθεν σοβαρό τραυματισμό και έχρηζε άμεσα χειρουργικής επέμβασης, κατάφεραν να αποσπάσουν από την 93χρονη δέκα χρυσές λίρες και 1.000 ευρώ

Σύνταξη
«Σκηνικό Ιουλίου» στα νότια προάστια: Ηλιοθεραπεία και πρώτες βουτιές για τους Αθηναίους
Πού άγγιξε τους 30°C 18.04.26

«Σκηνικό Ιουλίου» στα νότια προάστια: Ηλιοθεραπεία και πρώτες βουτιές για τους Αθηναίους

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στον Πύργο Ηλείας (27,4), στην Ωλένη Ηλείας (27,1), στα Προσφυγικά της Πάτρας (26,9), στη Σκάλα Μεσσηνίας (26,4) και στη Σκάλα Λακωνίας (26,4).

Σύνταξη
Γύθειο: Το τέλος ενός ιστορικού τοπόσημου – Καταρρέει το εμβληματικό ναυάγιο «Δημήτριος»
Θλίψη 18.04.26

Το τέλος ενός ιστορικού τοπόσημου - Καταρρέει το εμβληματικό ναυάγιο «Δημήτριος» στο Γύθειο

Η ομάδα του Up Stories που βρέθηκε στο Γύθειο κατά την περίοδο του Πάσχα κατέγραψε με drone θλιβερές εικόνες του «Δημήτριος», του πλοίου που είχε προσαράξει το 1981 στο Βαλτάκι

Σύνταξη
Κολωνός: «Βοήθεια, πνίγομαι» – Νέα στοιχεία για τη φωτιά στο διαμέρισμα όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι
Σκηνές πανικού 18.04.26

«Βοήθεια, πνίγομαι» - Νέα στοιχεία για τη φωτιά στον Κολωνό όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι

Ένοικοι της πολυκατοικίας περιγράφουν σκηνές πανικού, με τη γυναίκα του φλεγόμενου διαμερίσματος να καλεί σε βοήθεια - Λίγο προτού εκδηλωθεί η φωτιά, περίοικοι άκουγαν καυγάδες

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Το έγγραφο των εργαζομένων του νοσοκομείου στις καταγγελίες για τα ΤΕΠ μετά τον θάνατο της 19χρονης
Κεφαλονιά 18.04.26

«Παρουσιάστηκε ψευδώς ως νοσηλεύτρια»: Το έγγραφο των εργαζομένων του νοσοκομείου στις καταγγελίες για τα ΤΕΠ μετά τον θάνατο της 19χρονης

Με ανακοίνωσή του, το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου στην Κεφαλονιά διαψεύδει ότι η γυναίκα που εμφανίστηκε ως νοσηλεύτρια σε εκπομπή έχει σχέση με το νοσηλευτικό προσωπικό.

Σύνταξη
Διεθνής Ημέρα Μνημείων: «Πλημμύρισαν» οι αρχαιολογικοί χώροι λόγω ελεύθερης εισόδου
Ελλάδα 18.04.26

«Πλημμύρισαν» οι αρχαιολογικοί χώροι λόγω ελεύθερης εισόδου για τη Διεθνή Ημέρα Μνημείων - Κοσμοσυρροή στην Ακρόπολη

Από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο, καθώς χιλιάδες επισκέπτες, τουρίστες αλλά και πολλοί κάτοικοι της πόλης, εκμεταλλεύονται την ελεύθερη είσοδο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σακελλαρίδης: Έπρεπε να παρέμβει η Μπακογιάννη για να κατανοήσουν ότι δεν μπορεί να παραμένει ο Λαζαρίδης
Νέα Αριστερά 18.04.26

Σακελλαρίδης: Έπρεπε να παρέμβει η Μπακογιάννη για να κατανοήσουν ότι δεν μπορεί να παραμένει ο Λαζαρίδης

«Η υποκρισία και η κοροϊδία της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο», σχολίασε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, για την παραίτηση Λαζαρίδη

Σύνταξη
Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης
Σχέδιο-σοκ 18.04.26

Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Πίσω από τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην τεχνητή νοημοσύνη, διαμορφώνεται ένα νέο εργασιακό τοπίο, όπου η καινοτομία συνυπάρχει με περικοπές και η «επόμενη μέρα» γράφεται με λιγότερους ανθρώπους και περισσότερους αλγορίθμους

Νατάσα Σινιώρη
Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Βόλο
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Βόλο

Οι 11άδες που επέλεξαν Γρηγορίου και Μπράτσος για το σημερινό (18/4, 19:00) παιχνίδι στο Βικελίδης, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ για τις θέσεις 5-8 της Super League.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε περιοχή του Κιέβου – Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί – Νεκρός ο δράστης
Κόσμος 18.04.26 Upd: 18:27

Ουκρανία: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε περιοχή του Κιέβου – Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί – Νεκρός ο δράστης

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, έπειτα από ένοπλη επίθεση σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή Χολοσίβσκι του Κιέβου, στην Ουκρανία

Σύνταξη
Η Ευρώπη σε ρήξη με τον Κάνιε Γουέστ – Ακύρωση συναυλίας και στην Πολωνία
Λογοκρισία; 18.04.26

Η Ευρώπη σε ρήξη με τον Κάνιε Γουέστ – Ακύρωση συναυλίας και στην Πολωνία

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η συναυλία του Κάνιε Γουέστ που επρόκειτο να γίνει στις 19 Ιουνίου 2026 στο Slaski δεν θα πραγματοποιηθεί», δήλωσε ο Άνταμ Στριζέφσκι, διευθυντής του σταδίου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Πόλο 18.04.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, στην αυλαία της Β' φάσης του πρωταθλήματος πόλο ανδρών.

Σύνταξη
Κηφισιά-Αστέρας 0-0: Το VAR… φρέναρε τους γηπεδούχους που είχαν και δοκάρι – Βαθμό ελπίδας οι φιλοξενούμενοι
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Κηφισιά-Αστέρας 0-0: Το VAR… φρέναρε τους γηπεδούχους που είχαν και δοκάρι – Βαθμό ελπίδας οι φιλοξενούμενοι

Κηφισιά και Αστέρας… τίμησαν την φετινή παράδοση μεταξύ τους καθώς για τέταρτο φετινό ματς δεν υπήρξε νικητής. Ο Αστέρας έχασε ευκαιρία να προσπεράσει την ΑΕΛ (που χάνει στο Περιστέρι)

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός

LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Λεβαδειακός για τη 2η αγωνιστική των θέσεων 5-8 πλέι οφ της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Super League 2: Υποβιβασμός για την Καβάλα (3-1, vid) – Σώθηκαν ΠΑΟΚ Β’ και Νέστος Χρυσούπολης (1-1)
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Super League 2: Υποβιβασμός για την Καβάλα (3-1, vid) – Σώθηκαν ΠΑΟΚ Β’ και Νέστος Χρυσούπολης (1-1)

Συμπληρώθηκε το «παζλ» των ομάδων που υποβιβάζονται από τον Α΄ όμιλο της Super League 2 στη Γ΄ εθνική, μετά τα ματς της 8ης αγωνιστικής των play out. Καβάλα, Καμπανιακός, ΠΑΣ Γιάννινα και Μακεδονικός.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Καστοριά: Εξαπάτησαν τηλεφωνικά 93χρονη και απέσπασαν χρυσές λίρες και μετρητά
Ελλάδα 18.04.26

Καστοριά: Εξαπάτησαν τηλεφωνικά 93χρονη και απέσπασαν χρυσές λίρες και μετρητά

Οι επιτήδειοι, ισχυριζόμενοι ότι η κόρη τής ηλικιωμένης υπέστη δήθεν σοβαρό τραυματισμό και έχρηζε άμεσα χειρουργικής επέμβασης, κατάφεραν να αποσπάσουν από την 93χρονη δέκα χρυσές λίρες και 1.000 ευρώ

Σύνταξη
Η σέλφι και τα… χαμόγελα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πέδρο Σάντσεθ στη Βαρκελώνη
ΠΑΣΟΚ 18.04.26

Η σέλφι και τα… χαμόγελα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πέδρο Σάντσεθ στη Βαρκελώνη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μοιράστηκε μια σέλφι με τον Ισπανό πρωθυπουργό και την επικεφαλής της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών, Ιράτσε Γκαρσία Πέρες, που δεν έλειψαν τα χαμόγελα

Σύνταξη
Ήταν ο Αλέν Ντελόν δολοφόνος στην πραγματική ζωή; Μόνο τρία άτομα γνωρίζουν την αλήθεια
«Homme fatal» 18.04.26

Ήταν ο Αλέν Ντελόν δολοφόνος στην πραγματική ζωή; Μόνο τρία άτομα γνωρίζουν την αλήθεια

Εκβιασμοί, όργια και κορσικανοί γκάνγκστερ: στο βιβλίο «Murder in Paris ’68», ο συγγραφέας Έντουαρντ Τσίσολμ διερευνά αν ο πιο «κουλ» σταρ του γαλλικού κινηματογράφου των 60s ήταν ένοχος για φόνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Σκηνικό Ιουλίου» στα νότια προάστια: Ηλιοθεραπεία και πρώτες βουτιές για τους Αθηναίους
Πού άγγιξε τους 30°C 18.04.26

«Σκηνικό Ιουλίου» στα νότια προάστια: Ηλιοθεραπεία και πρώτες βουτιές για τους Αθηναίους

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στον Πύργο Ηλείας (27,4), στην Ωλένη Ηλείας (27,1), στα Προσφυγικά της Πάτρας (26,9), στη Σκάλα Μεσσηνίας (26,4) και στη Σκάλα Λακωνίας (26,4).

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Λιντς – Γουλβς

LIVE: Λιντς – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Γουλβς για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Νιουκάστλ – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Νιουκάστλ – Μπόρνμουθ

LIVE: Νιουκάστλ – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιουκάστλ – Μπόρνμουθ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet για την 3η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Σύνταξη
Μακρόν: Ένας Γάλλος στρατιωτικός σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στον Λίβανο – Την ευθύνη φέρει η Χεζμπολάχ
Κόσμος 18.04.26

Μακρόν: Ένας Γάλλος στρατιωτικός σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στον Λίβανο – Την ευθύνη φέρει η Χεζμπολάχ

«Η Γαλλία αξιώνει από τις λιβανικές αρχές να συλλάβουν αμέσως τους ενόχους και να αναλάβουν τις ευθύνες τους στο πλευρό της UNIFIL», τονίζει ο Εμανουέλ Μακρόν

Σύνταξη
Πώς βρέθηκε ο Πέδρο Πασκάλ στο σόου του Bad Bunny στο Super Bowl
Χορός; 18.04.26

Ο Πέδρο Πασκάλ ζήτησε από τον Bad Bunny να συμμετάσχει στο Super Bowl - Όμως, υπήρχε ένα πρόβλημα

Ο Πέδρο Πασκάλ δεν έχασε καθόλου χρόνο όταν ανακοινώθηκε το όνομα του Bad Bunny για το σόου του Super Bowl και επικοινώνησε κατευθείαν με την ομάδα του μουσικού ώστε να λάβει πρόσκληση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 18 Απριλίου 2026
Cookies