Κεφαλονιά: Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης – «Το παγίδευσαν το παιδί μου, πρόκειται για σπείρα»

Ο πατέρας της 19χρονης Μυρτούς ξεσπά στις «Εξελίξεις Τώρα» μετά την προφυλάκιση των τριών που ευθύνονται για τον θάνατο της αδικοχαμένης κοπέλας στην Κεφαλονιά.

«Τι να το κάνω; Μου ‘φέραν το παιδί πίσω; Προφυλακίστηκαν. Έπρεπε να τους περάσουν από το μηχάνημα που κόβουν το σαλάμι. Για να συμμορφωθούν οι υπόλοιποι. Αυτοί οι τρεις είναι μονάχα; Η υπομονή τελείωσε. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη κυρία μου. Υπάρχει δικαιοσύνη; Από την μεριά έχει μαγαζιά, καφέδες, καφετέριες και όλα αυτά. Εκεί η αστυνομία πάει και ελέγχει, δύο φορές την ημέρα. Στην απάνω μεριά της πλατείας μετά από 30 μέτρα πουλιέται πρ…. Γίνονται συναλλαγές», ανέφερε στις «Εξελίξεις Τώρα» ο πατέρας της 19χρονης.

«Δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν»

Δείχνει την αγανάκτησή του προς τους θεσμούς.

«Ήταν ένας επίγειος άγγελος. Ένα παιδί που δεν του έλειπε το αίσθημα, η αγάπη, η ευγένεια. Ένα παιδί απερίγραπτο. Ένα γατάκι να κλωτσήσεις στον δρόμο, θα “φας” 10 χρόνια κάθειρξη και 30.000€ πρόστιμο. Και το παιδί μου, αυτοί οι κύριοι ανακριτές, οι κύριοι εισαγγελείς να βγάλουν 13 ώρες απόφαση; Σε πέντε λεπτά έπρεπε να βγει η απόφαση. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος και ανησυχώ για την πορεία της υπόθεσης. Δεν είναι μόνο αυτοί. Αν το κουβάρι το αρχίσουν από την αρχή, θα φτάσει μέχρι την Κολομβία».

«Το παγίδευσαν το παιδί μου»

Ο ίδιος μιλά για παγίδευση της κόρης.

«Δεν έχετε αντιληφθεί ότι έχουμε πέσει σε μία οργανωμένη σπείρα που έχει αρχηγό που έχει υπάρχει εγώ που έχει μπράβους; Που ζείτε; Συγκρίνεται με αυτά το παιδί μου, το αγγελούδι μου; Το ξέρω αυτό ότι το παγίδευσαν, με τρομάζει ότι θυσίασα το παιδί μου από άγνοιά μου, αλλά να προστατεύσω τα παιδιά της κοινωνίας έχω υποχρέωση και την μνήμη της κόρης μου που την λοιδορούν. Εγώ γι’ αυτό ζω. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε κανέναν. Χαθήκαμε γιατί χάσαμε την δικαιοσύνη», συμπλήρωσε ο πατέρας της 19χρονης αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο παγίδευσαν, όπως λέει, την κόρη του.

Ο πατέρας της Μυρτούς ραγίζει καρδιές, όταν αναφέρεται στην κηδεία της αδικοχαμένης κόρης του καθώς παλιότερα είχαν συζητήσει όταν θα την συνόδευε ως νύφη στην εκκλησία.

«Εγώ το παιδί μου το ‘χασα. Εγώ το παιδί χθες το πάντρεψα. Μου είχε ζητήσει να το πάω «θέλω να με συνοδεύσεις στην εκκλησία». Και της είπα σε συνόδευσα παιδάκι μου γιατί στο είχα υποσχεθεί αλλά και εσύ μου είχες υποσχεθεί ότι θα σε πάω στην εκκλησία, να σε παραδώσω στον αγαπημένο σου, όχι εδώ που σε παραδίδω», σημείωσε κλείνοντας.