Μετά τις πολύωρες απολογίες τους, οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά κρίθηκαν προφυλακιστέοι και οδηγούνται το πρωί του Σαββάτου (18/4) στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η μεταγωγή τους ξεκίνησε από την Κεφαλονιά, απ’ όπου αναχώρησαν νωρίτερα με πλοίο της γραμμής.

Μετά από μια μαραθώνια απολογητική διαδικασία, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή τους κράτηση. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, κατηγορία που αναβαθμίστηκε από την αρχική, η οποία αφορούσε έκθεση σε κίνδυνο και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και ένας 66χρονος άνδρας από την Πρέβεζα, η πιθανή εμπλοκή του οποίου εξετάζεται από τις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ξημερώματα της μοιραίας ημέρας είχε επικοινωνία με την 19χρονη.

Κρίσιμο θεωρείται το χρονικό σημείο της επικοινωνίας τους, που τοποθετείται μεταξύ 04:00 και 04:30 τα ξημερώματα, καθώς αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο της 19χρονης.

Κεφαλονιά: «Είμαι υπερήφανος για το παιδί μου»

Η κηδεία της 19χρονης Μυρτούς πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αργοστολίου σε κλίμα οδύνης.

Ο πατέρας της 19χρονης μίλησε στο MEGA και τα λόγια του ραγίζουν καρδιές, καθώς, όπως είπε, άφησε το παιδί του στο νεκροταφείο και δεν το πήρε πίσω.

«Νιώθω κάποια ικανοποίηση και επειδή είμαι λίγο καχύποπτος θα περιμένω την εξέλιξη. Εάν το κουβάρι το φτάσετε μέχρι το τέλος θα δείτε πόσα παιδιά έχουν καταστρέψει και τι σκληρές παρανομίες έχουν κάνει. Τα ξέρουνε όλοι, αλλά για κάποιους περίεργους λόγους δεν κινείται φύλλο. Το παιδί μου όμως σήμερα πήγε στο νεκροταφείο και δυστυχώς το ξέχασα. Δεν το πήρα μαζί μου πίσω, το ξέχασα».

«Υπάρχει περίπτωση αυτή οι κακοποιοί να ζητήσουν συγγνώμη; Έχουν ίχνος ανθρωπιάς απάνω τους; Ρωτήστε τι παιδί ήταν αυτό και θρηνεί όλη η περιοχή εδώ. Είναι ένα άδικο, είναι απάνθρωπο. Σκότωσαν ένα αγγελούδι και μου δικαιολογούνται και απάνθρωπα αυτά τα κτήνη, τα τέρατα, να μου λοιδορούν το παιδί μου».

«Το παιδί μου δεν είχε κάνει κανένα πράγμα που να ντρέπομαι. Ούτε εγώ, ούτε το παιδί μου. Είμαι υπερήφανος για το παιδί μου. Κουράγιο θέλω. Θέλω απόλυτη συμπαράσταση ψυχολογική και θέλω να συνεχιστεί αυτό που άρχισε», είπε.