Κεφαλονιά: Ευθύνες ο ένας στον άλλον και όλοι στην Μυρτώ ρίχνουν οι κατηγορούμενοι – Πώς περιγράφουν τις κρίσιμες στιγμές

Απολογήθηκαν την Παρασκευή (17/04), οι τρεις νεαροί για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τη σώσουν και ότι ποτέ δεν εγκατέλειψαν.

Ο 26χρονος αθλητής επαναλαμβάνει ότι δεν πούλησε ναρκωτικά, ο 23χρονος πως η Μυρτώ τού ζήτησε να πάνε σε ξενοδοχείο το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα, και ο 22χρονος αλβανικής καταγωγής, πως μπήκε στο δωμάτιο επειδή τον κάλεσαν για βοήθεια όταν η 19χρονη κατέρρευσε.

Τι ισχυρίζεται ο 23χρονος

O 23χρονος που καταγράφηκε να μπαίνει με την Μυρτώ στο ξενοδοχείο το μοιραίο βράδυ, υποστηρίζει πως τα ναρκωτικά στο δωμάτιο έφερε ο πρώην αρσιβαρίστας:

«Ο 26χρονος μας έφερε ένα σακουλάκι με κοκαΐνη. Έκατσε περίπου μισή ώρα μαζί μας, όπου μιλάγαμε και γελάγαμε. Η Μυρτώ είχε κάνει ήδη χρήση όσο είμασταν οι τρεις μας. Έπειτα, ο 26χρονος έφυγε και γύρισε μετά από λίγη ώρα και έφερε και άλλη ποσότητα κοκαΐνης».

Οι τρεις νεαροί άρχισαν το μεσημέρι να δέχονται «βροχή» ερωτήσεων για τα όσα έγιναν στο δωμάτιο και για τον χρόνο που χάθηκε όταν η Μυρτώ κατέρρευσε:

«Κάποια στιγμή, εγώ έλεγα στην Μυρτώ να σταματήσει και να μην ξανακάνει άλλη χρήση, γιατί της είπα ότι την βλέπω να έχει πάθει λίγο παράνοια. Εγώ βγήκα στο μπαλκόνι και κάποια στιγμή την είδα να παθαίνει σπασμούς, να τρέμει και να κάθεται στο κρεβάτι. Εγώ νόμιζα ότι το κάνει για πλάκα, ωστόσο συνέχισε και εκεί καταλάβαμε ότι κάτι πάει λάθος. Προσπαθούσαμε να την βοηθήσουμε, της κάναμε τα πόδια ψηλά, αλλά τίποτα. Δεν ξέρω πόση ώρα πέρασε, καθώς δεν υπολόγιζα την ώρα και είχα πάθει σοκ. Προσπαθούσαμε να τη βοηθήσουμε, ωστόσο αυτή δεν… συνερχόταν», υποστήριξε ο 23χρονος.

Θεία του νεαρού, τονίζει:

«Το παιδί είναι καλό. Τον έχουν μαυρίσει πολύ. Αυτό έχω να πω. Τίποτε άλλο. Βέβαια και η κοπέλα ήταν γνωστή της κόρης μας, η κόρη μου είναι σε κατάσταση σοκ. Θα μπορούσε να ήταν κι αυτός τώρα στο νοσοκομείο. (…) Τον κατηγορούν άδικα. Τίποτα άλλο».

<br />

Τι υποστηρίζει ο 22χρονος

Από την πλευρά του ο 22χρονος υποστήριξε:

«Εγώ δεν πήγα στο ξενοδοχείο επειδή είχα κανονίσει να βρεθώ με τους άλλους κατηγορούμενους ή την 19χρονη. Γνωρίζω τον 26χρονο, αλλά δεν πήγα στο ξενοδοχείο για να τους βρω. Έμενα σε άλλο δωμάτιο και πήγα για άλλο πρόσωπο που διέμενε εκεί τις ημέρες του Πάσχα. Δεν έχω καμία σχέση με τους άλλους κατηγορούμενους. Δεν κατανάλωσα μαζί τους ούτε αλκοόλ ούτε έκανα χρήση. Μου χτύπησαν την πόρτα γύρω στις 04:20 τα ξημερώματα για να μου ζητήσουν βοήθεια. Όντως, πήγα να βοηθήσω και είδα ότι η κοπέλα δεν ήταν καλά. Φαίνεται στο βίντεο ότι όταν κατεβαίνω τις σκάλες κρατάω το μπουφάν της 19χρονης. Περίμενα το ΕΚΑΒ, ήμουν εκεί, δεν έφυγα. Δεν την γνωρίζω την κοπέλα. Αν δείτε τις κλήσεις, προκύπτει ότι δεν είχα καμία συνεννόηση μαζί τους πριν. Δεν με αφορά τι έκαναν μέσα στο δωμάτιο, γιατί δεν ήμουν εκεί παρά μόνο όταν με κάλεσαν για βοήθεια. Είναι άδικη η κατηγορία σε βάρος μου».

<br />

Από την πλευρά της η μητέρα του σημειώνει:

«Είναι πολύ καλό παιδί. Δεν θα έφτανε μέχρι εκεί και ήταν η κακιά η ώρα που έτυχε να περνάει εκεί πέρα. Δεν ήταν καν σε αυτό το… Έτσι μου είπε κι ο δικηγόρος. Οι κάμερες έτσι δείχνουνε».

<br />

Η απολογία του 26χρονου

Στην απολογία του ο 26χρονος είπε:

«Δεν γνωρίζω την 19χρονη. Λυπάμαι πάρα πολύ για ό,τι συνέβη. Εγώ πήγα στο δωμάτιο επειδή με κάλεσε ο 23χρονος. Πράγματι είχα ναρκωτικές ουσίες, αλλά όχι επειδή κάνω διακίνηση. Τις είχα για δική μου χρήση αποκλειστικά. Όταν η κατάσταση ξέφυγε και είδα ότι η κοπέλα δεν είναι καλά, πήρα το ΕΚΑΒ. Δεν την εγκατέλειψα. Υπάρχει ηχητικό που αποδεικνύεται ότι εγώ μίλησα και κάλεσα το ΕΚΑΒ από το κινητό του 23χρονου. Το δικό μου κινητό, μέσα στον πανικό, δεν θυμάμαι πού το είχα. Εγώ κουβάλησα την Μυρτώ κάτω για να επισπεύσω την μεταφορά της στο νοσοκομείο. Έμεινα από πάνω της. Την άφησα πάνω στο τοιχάκι και την σκέπασα με το παλτό της, μέχρι την ώρα που ήρθε το ΕΚΑΒ. Εγώ την έβαλα στο καρότσι του ασθενοφόρου. Προσέφερα δηλαδή την όποια βοήθεια μπορούσα».

Και συμπλήρωσε:

«Όσον αφορά τα ναρκωτικά, πράγματι εγώ τα πήγα στο δωμάτιο. Με κάλεσε ο 23χρονος που είναι και μακρινός μου ξάδελφος και κάναμε και οι τρεις χρήση. Και οι τρεις βάλαμε λεφτά. 160 ευρώ στο σύνολο. 80 ευρώ έδωσε η Μυρτώ, 50 ο 23χρονος και τα υπόλοιπα εγώ. Μέσω IRIS μου στείλανε τα χρήματα. Η Μυρτώ μίλαγε στο τηλέφωνο με τον 66χρονο άντρα από την Πρέβεζα. Κάποια στιγμή κι ενώ είχε κάνει χρήση, κάθισε στο κρεβάτι. Ακούμπησε πίσω την πλάτη της και άρχισε να έχει σπασμούς. Νόμιζα ότι έπαθε επιληπτική κρίση. Της έβαλα το χέρι μου στο στόμα για να μην της γυρίσει η γλώσσα. Έχω δαγκώματα στα δάχτυλά μου. Έχω ζητήσει να γίνει ιατροδικαστική εξέταση. Ειδοποίησα και τον φίλο μου τον Αλβανό που ήταν τυχαία στο διπλανό δωμάτιο, με τον αριθμό 11 με μία κοπέλα. Από την στιγμή που έπαθε την κρίση, μέχρι να καλέσουμε το ΕΚΑΒ πέρασαν το πολύ 5 – 7 λεπτά, όχι παραπάνω. Σε αυτά τα λεπτά κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να συνέλθει. Ο 22χρονος πήγαινε μπροστά και άνοιγε τις πόρτες και εγώ κατέβασα στα χέρια μου την Μυρτώ».

Οι ισχυρισμοί των τριών συλληφθέντων μετατρέπουν κατά διαστήματα τον πόνο του πατέρα της Μυρτούς σε οργή. Προσπαθούν, όπως πιστεύει, να συσκοτίσουν τα γεγονότα και να κρύψουν τις δικές τους ευθύνες.

Οι προκλητικές αναρτήσεις

Όπως αποκάλυψε το «Live News» ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας είχε απασχολήσει στο παρελθόν ουκ ολίγες φορές τις Αρχές. Η μητέρα του υποστηρίζει πως ο γιος της ήταν σταθερά επικεντρωμένος στον αθλητισμό. Οι φωτογραφίες του 26χρονου ωστόσο με δεσμίδες από ευρώ που ανέβαζε κατά διαστήματα σε διαδικτυακές σελίδες του, προκαλούσαν έκπληξη, όπως και οι εικόνες του με όπλα ανά χείρας.

<br />

Ήταν εικόνες που δύο χρόνια πριν είχαν προκαλέσει αίσθηση στο νησί και όχι μόνο. Η εποχή που ο 26χρονος σήμερα κατηγορούμενος για τον θάνατο της Μυρτούς, προσπαθούσε όπως έλεγε να κάνει καριέρα στον αθλητισμό.

Η δικαιοσύνη καλείται να κρίνει μέσα από στοιχεία, να ρίξει φως στα θολά σημεία της τραγωδίας και να αποφασίσει για τους τρεις συλληφθέντες που έζησαν τα δραματικά γεγονότα.