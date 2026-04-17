Κεφαλονιά: Πλήθος κόσμου έξω από τα δικαστήρια – Αναμένεται η απόφαση για τους τρεις κατηγορούμενους μετά τις απολογίες τους

Μεγάλη συγκέντρωση κόσμου στα δικαστήρια αυτή την ώρα εν αναμονή της απόφασης του δικαστηρίου περί της προφυλάκισης των κατηγορούμενων για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς.

Όπως φαίνεται στις εικόνες από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δεκάδες πολίτες βρίσκονται έξω από το δικαστικό μέγαρο στο Αργοστόλι ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διάσκεψη εισαγγελέα και ανακριτή που μελετούν τις απολογίες των τριών κατηγορούμενων.

Πλήθος κόσμου στα δικαστήρια

Η διαδικασία ξεκίνησε από τις 10 το πρωί με την απολογία του 26χρονου πρώην αρσιβαρίστα και συνεχίστηκε μέχρι αργά το απόγευμα με τις απολογίες των άλλων δύο συλληφθεντων.

Με σκυμμένα κεφάλια, φορώντας αλεξίσφαιρα και κουκούλες, οι τρεις συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή και το «μπαλάκι» ευθυνών για τον θάνατο της 19χρονης συνεχίζεται, με τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα να παραδέχεται ότι πήγε τα ναρκωτικά στο δωμάτιο, να αρνείται ωστόσο ότι άφησε αβοήθητη την Μυρτώ.

Οι απολογίες

«Δεν γνωρίζω την 19χρονη. Εγώ πήγα στο δωμάτιο επειδή με κάλεσε ο 23χρονος. Είχα ναρκωτικές ουσίες, αλλά όχι επειδή κάνω διακίνηση. Η Μυρτώ μίλαγε στο τηλέφωνο με τον 66χρονο από την Πρέβεζα. Κάποια στιγμή κι ενώ είχε κάνει χρήση, κάθισε στο κρεβάτι κι άρχισε να έχει σπασμούς. Της έβαλα το χέρι μου στο στόμα για να μην της γυρίσει η γλώσσα. Όταν είδα ότι δεν είναι καλά, πήρα το ΕΚΑΒ».

«Ο 26χρονος ήρθε, μας έφερε τα ναρκωτικά και τον πλήρωσε η Μυρτώ. Κάποια στιγμή, βγήκα στο μπαλκόνι και την είδα να παθαίνει σπασμούς. Τότε εγώ αποφάσισα να πάρω το ασθενοφόρο και ο 26χρονος με τον 22χρονο μου είπαν ότι δεν ήθελαν ασθενοφόρο για να μην μπλέξουν», κατέθεσε ο 23χρονος κατηγορούμενος.

«Υπάρχει ηχητικό που αποδεικνύεται ότι εγώ μίλησα και κάλεσα το ΕΚΑΒ από το κινητό του 23χρονου. Εγώ κουβάλησα την Μυρτώ κάτω για να επισπεύσω την μεταφορά της στο νοσοκομείο. Την άφησα πάνω στο τοιχάκι και την σκέπασα με το παλτό της», προσθέτει στην κατάθεσή του ο 26χρονος.

Ο τρίτος κατηγορούμενος, ο 22χρονος, ισχυρίζεται πως δεν έχει καμία σχέση με την κοπέλα.

«Γνωρίζω τον 26χρονο, αλλά δεν πήγα στο ξενοδοχείο για να τους βρω. Έμενα σε άλλο δωμάτιο και πήγα για άλλο πρόσωπο που διέμενε εκεί. Μου χτύπησαν την πόρτα γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα για να μου ζητήσουν βοήθεια. Είδα ότι η κοπέλα δεν ήταν καλά. Περίμενα το ΕΚΑΒ, ήμουν εκεί, δεν έφυγα».