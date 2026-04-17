Κεφαλονιά: Θρήνος στην κηδεία της 19χρονης Μυρτούς – «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου»
Βαρύ είναι το κλίμα στην κηδεία της 19χρονης στην Κεφαλονιά - Τραγική φιγούρα η μητέρα τής Μυρτούς
Βαρύ πένθος στην Κεφαλονιά, καθώς συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν την 19χρονη Μυρτώ. Δεκάδες στεφάνια με μηνύματα αγάπης βρίσκονταν έξω από τον ναό στο Αργοστόλι.
«Καλό ταξίδι αγγελούδι μου», γράφει ο παππούς της. «Σε αγαπάμε Μυρτώ», αναγράφεται σε ένα άλλο στεφάνι.
Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αργοστολίου, με την τοπική κοινωνία να παραμένει συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό της νεαρής κοπέλας.
Η μητέρα της 19χρονης μίλησε δημόσια, λίγο πριν την τελετή, εκφράζοντας τον ανείπωτο πόνο της. Με λόγια που συγκλόνισαν, περιέγραψε το κενό που αφήνει πίσω της η κόρη της, σύμφωνα με το patris news.
Συνεχίζονται οι έρευνες για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά
Την ίδια ώρα, οι τρεις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να ρίξουν φως σε όλες τις πτυχές της υπόθεσης και να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 19χρονη Μυρτώ στην Κεφαλονιά, η οποία βρέθηκε νεκρή σε πάρκο στην πλατεία στο Αργοστόλι.
Σήμερα, την ίδια ημέρα με την κηδεία της 19χρονης, απολογούνται και οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατό της, οι οποίοι φαίνεται να έχουν υιοθετήσει κοινή υπερασπιστική γραμμή, ρίχοντας όλες τις ευθύνες στην Μυρτώ.
