newspaper
Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
17.04.2026 | 09:15
Βροχές και αφρικανική σκόνη την Παρασκευή - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κεφαλονιά: «Σήμερα έχω τον γάμο και την κηδεία της κόρης μου» – Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης
Ελλάδα 17 Απριλίου 2026, 09:36

Κεφαλονιά: «Σήμερα έχω τον γάμο και την κηδεία της κόρης μου» – Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης

«Μου έλεγε 'είσαι μεγάλος, μη μου πάθεις τίποτα, θέλω να με συνοδεύσεις στην εκκλησιά' - Την έντυσα νυφούλα και πήγα και της είπα 'εδώ είμαι'» λέει ο πατέρας της - Σήμερα η απολογία των κατηγορουμένων

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Spotlight

Συγκινεί ο πατέρας της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, η οποία βρέθηκε αναίσθητη σε πλατεία του Αργοστολίου την περασμένη Τρίτη και κατέληξε από ανακοπή λίγο αργότερα στο νοσοκομείο, όπου την μετέφερε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σε κλίμα οδύνης αλλά και οργής για τι πραγματικά συνέβη το μοιραίο βράδυ, συγγενείς και φίλοι θα πουν σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μυρτώ, η κηδεία της οποία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αργοστολίου. Σήμερα, Παρασκευή, απολογούνται και οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατό της, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, οι οποίοι φαίνεται να έχουν υιοθετήσει κοινή υπερασπιστική γραμμή, ρίχοντας όλες τις ευθύνες στην 19χρονη.

Ο πατέρας της 19χρονης μιλάει στο Mega για την πιο δύσκολη ημέρα της ζωής του, κάνοντας λόγο παράλληλα για ύπαρξη οργανωμένου κυκλώματος στο νησί, το οποίο βρίσκεται πίσω από τον θάνατο της κόρης του.

«Της έλεγα πρόσεχε, θα παρουσιαστούν διαβόλοι, μπορεί να έχουν αγγελικά πρόσωπα, τα ‘χα πει λες και ήμουν προφήτης»

«Είναι η πιο δύσκολη μέρα στη ζωή μου. Εύχομαι να μη συμβεί σε άλλον άνθρωπο αυτό το πράγμα. Το παιδί μου το είχα μεγαλώσει, του είχα δώσει αρχές, το είχα μορφώσει. Η γειτονιά μού λέει, μα τι συμβουλές δίνατε στο παιδί σας; Δύο ώρες, τρεις ώρες την ημέρα. Δεν μπορώ να το διανοηθώ, δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς και τι. Μίλαγα με το παιδί μου κάθε βράδυ, ‘πρόσεξε αυτό, πρόσεξε το άλλο, πρόσεξε εκείνο, θα παρουσιαστούν διαβόλοι, μπορεί να έχουν αγγελικά πρόσωπα’, τα ‘χα πει λες και ήμουν προφήτης», λέει ο ίδιος.

Ο πόνος του πατέρα συγκλονίζει: «Σας παρακαλώ, γλιτώστε με. Να μη λυδωρούν το παιδί μου. Είπατε ότι έχω κηδεία σήμερα; Έχω και τον γάμο και την κηδεία της κόρης μου. Σήμερα παντρεύω το παιδί μου, το έντυσα νυφούλα και της είπα ‘Μυρτούλα μου, ήρθα, ήρθα να σε συνοδέψω, να σε πάω στην εκκλησιά που μου έλεγες ‘μπαμπά, επειδή είσαι μεγάλος, μη μου πάθεις τίποτα, θέλω να με συνοδεύσεις στην εκκλησιά’. Και την έντυσα νυφούλα και πήγα και μίλησα μαζί της και της είπα ‘Παιδί μου, εδώ είμαι. Σου είχα υποσχεθεί να σε συνοδέψω. Ήρθα, αλλά δεν μου είπες, δεν μου εξήγησες ότι θα σε πάω στον αγαπημένο σου, να σε πάω στον Χάρο του, με μπέρδεψες λέω παιδί μου, με μπέρδεψες».

Κεφαλονιά: Καταγγέλλει κυκλώματα ο πατέρας

Ο πατέρας της 19χρονης εμφανίζεται πεπεισμένος ότι το παιδί του το παγίδευσαν. «Είπα ότι το παιδί μου το μπλέξανε γιατί ήξερα το χαρακτήρα του παιδιού μου, τη διαπαιδαγώγηση που του είχα δώσει, τις παρέες που έκανε» σημειώνει αρχικώς.

Και προσθέτει: «Δεν πίστευα ότι υπάρχει τέτοια εγκληματικότητα στην Κεφαλονιά με σχέδιο, με την παραμικρή λεπτομέρεια να την μπλέξουν σε ένα σε ένα κύκλωμα που εγώ είμαι 82 χρονών και δεν έχω, δεν έχω φανταστεί. Δηλαδή αυτά που την ορμήνευα, που την συμβούλευα, δεν μπορούσα να φτάσω το μυαλό μου σε τέτοιο βαθμό». Όπως λέει, τώρα βλέπει ότι οι κατηγορούμενοι έχουν σχέδιο να μην παρουσιαστούν αυτοί, να φανεί το παιδί του, να την μπλέξουν.

Ερωτηθείς αν γνώριζε το ένα από τα άτομα που ήταν μαζί της στο Airbnb και φέρεται να ήταν τρανς που εκδιδόταν στην Αθήνα, ο 82χρονος πατέρας είναι κατηγορηματικός: «Ούτε ακουστά, ούτε στον ύπνο μου. Μπορώ να σας πω ότι είχα δει τις δύο τρεις τελευταίες μέρες μια διαφορά στη συμπεριφορά της κόρης μου. Είχα δει το οξύθυμο που είχε, όχι σε άκρα βέβαια, αλλά δεν ήταν η Μυρτούλα μου, δεν ήταν αυτό που ήξερα».

Παρέα δεν έκανε ποτέ με αυτό το άτομο, όπως λέει σε άλλο σημείο ο πατέρας. «Ήταν ένα ενοχλητικό παιδί που παρουσιαζόταν σαν αγόρι μαζί με τους υπολοίπους  κατά διαστήματα. Η κόρη μου, επειδή της είχα δώσει τις αρχές που της είχα δώσει, τους απομάκρυνε. Και παρουσιαστήκανε τώρα το Πάσχα. Το σχέδιό τους όπως το μεταφράζω ήταν ότι της έκανε αίτημα φιλίας μια κοπέλα, η οποία κοπέλα είχε δύο εμφανίσεις. Στην Αθήνα ήταν κοπέλα, στη Κεφαλονιά ήταν ο Ολύβιος, δεν ξέρω πώς τον λένε, η Ολυμπία, δεν ξέρω».

Αφού της έκανε το αίτημα φιλίας, η 19χρονη δέχτηκε. «Αγνό το παιδί μου, δέχτηκε. Δεν ξέρω τι είπε. Την άλλη μέρα έχουν γίνει πια φίλοι στα χαρτιά. Θα έρθω να κάνω Πάσχα στην Κεφαλονιά, της λέει, και αφού γνωριστήκαμε να πιούμε ένα ποτό, να πιούμε ποτά. Δεν πίνει η κόρη μου, να πιούμε έναν καφέ της λέει. Εν πάση περιπτώσει, ήρθε στην Κεφαλονιά. Την τελευταία βραδιά, οι φίλες της της είπαν ότι αυτό το άτομο είναι επικίνδυνο, μη βγεις… Και της στήσανε αυτή την πλεκτάνη και πήγε το κορίτσι μου…».

Απ’ ό,τι άκουσε – όπως λέει – τώρα που ήρθαν φίλες της και οι συμμαθήτριές της, αυτό το άτομο ήταν μια ομάδα οργανωμένη. «Εγώ εύχομαι να μην είναι αυτό. Γιατί αν είναι αυτό, δεν διορθώνεται. Είναι μια ομάδα οργανωμένη, που μπορεί να είχε αρχηγό, μπορεί να είχε υπαρχηγό, μπορεί να είχε μπράβους, μπορεί να είχε ηθοποιούς, δεν ξέρω τι μπορεί να είχε».

Ο ίδιος τονίζει ότι αυτό που τον έκανε να βγει στην τηλεόραση είναι για «να γλιτώσουμε και τα άλλα παιδιά, εγώ το παιδί μου το έχασα. Να μην σκοτώσουν τα εγγόνια μου… Θέλω να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού μου και να γλιτώσουμε τα παιδιά από αυτό το πράγμα. Αυτή η ομάδα, από ό,τι ακούω τώρα είναι πολύ επικίνδυνη».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Στενά του Ορμούζ: Πόσο πλήττει την ελληνική οικονομία το κλείσιμο του περάσματος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Κόσμος
Το Ισραήλ στόχευσε ομάδα ασθενοφόρων στον Λίβανο, παρά την εκεχειρία

inWellness
inTown
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μυστήριο για σοβαρό τραυματισμό 17χρονης στην Κοζάνη – Νοσηλεύεται με κάταγμα κρανίου και ρήξη τυμπάνου
Σχηματίστηκε δικογραφία 17.04.26

Μυστήριο για σοβαρό τραυματισμό 17χρονης στην Κοζάνη – Νοσηλεύεται με κάταγμα κρανίου και ρήξη τυμπάνου

Η νεαρή υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη τυμπάνου, χωρίς κάποιος να γνωρίζει τα αίτια και τις συνθήκες του τραυματισμού. Το περιστατικό συνέβη στο κέντρο της Κοζάνης

Σύνταξη
Β. Κικίλιας: Εγκρίθηκε το Master Plan του Λιμένα Πατρών – Νέα εποχή για ένα από τα βασικά λιμάνια της χώρας
Ελλάδα 17.04.26

Σύνταξη
Στη ΜΕΘ παραμένει ο Γιώργος Μυλωνάκης – Κρίσιμες οι επόμενες μέρες, τι αναμένουν οι θεράποντες γιατροί
Στον Ευαγγελισμό 17.04.26

Σύνταξη
«Ξύπνησα από κραυγές και άκουσα μία τζαμαρία να σπάει» -Τι λέει ένοικος της πολυκατοικίας όπου βρέθηκε νεκρή η γυναίκα
Ελλάδα 17.04.26 Upd: 09:31

Σύνταξη
Γλυφάδα: Συνελήφθη μητέρα ανηλίκου ο οποίος ταυτοποιήθηκε για τον βανδαλισμό του σχολικού συγκροτήματος
Αναζητείται ο δράστης 17.04.26

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης – Οι αντιφάσεις στους ισχυρισμούς τους
Κεφαλονιά 17.04.26

Σύνταξη
Νεκρή γυναίκα εντοπίστηκε σε ακάλυπτο πολυκατοικίας της Αθήνας – Προσήχθη ένας άντρας
Ελλάδα 17.04.26

Αναστασία Σταματοπούλου
Victim Blaming: όταν κακοποιείς το θύμα για δεύτερη φορά
Ασκήσεις Απανθρωπιάς 17.04.26

Victim Blaming: όταν κακοποιείς το θύμα για δεύτερη φορά

Ο αδόκητος θάνατος του 19χρομου κοριτσιού στην Κεφαλονιά μας υπενθυμίζει πόσο σκληροί και κακοποιητικοί μπορούμε να γίνουμε εις βάρος μιας νεκρής κοπέλας και γενικώς κάθε θύματος

Ολγα Στέφου
Αφθώδης πυρετός: Ο αποκλεισμός του λιμανιού έφερε σύσκεψη και κονδύλι 8 εκατ. ευρώ – «Θέλουν να κερδίσουν χρόνο» απαντούν οι Λέσβιοι
Ελλάδα 17.04.26

Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Εγώ μαζί με το παιδί μου θα πάω. Γιατί μου το σκότωσαν;» – Τα σπαρακτικά λόγια των γονιών της Μυρτούς
«Υπήρχε σχέδιο» 16.04.26

Σύνταξη
Λέσβος: Βράζει το νησί με τις επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού – Κρίσιμο ραντεβού με Σχοινά για τους κτηνοτρόφους
Ελλάδα 16.04.26

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η μισή Euroleague στα πόδια του Φόρεστ…
Euroleague 17.04.26

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Λόγια του αέρα η ανάληψη ευθύνης από τον Μακάριο Λαζαρίδη – Οφείλει να τον αποπέμψει ο Μητσοτάκης
«Μην προκαλείτε» 17.04.26

Σύνταξη
Αν οι τοίχοι είχαν στόμα – Μέσα στα δωμάτια των Πάτι Σμιθ και Ρόμπερτ Μέιπλθορπ στο θρυλικό Chelsea Hotel
Τέλη των 60s 17.04.26

Έφη Αλεβίζου
Μητσοτάκης: Με άδεια φαρέτρα προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα σκάνδαλα – Σε δεινή θέση η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 17.04.26

Γιάννης Μπασκάκης
Ορμούζ: Οι επιπτώσεις του κλεισίματος των Στενών στην ελληνική οικονομία – Τι δείχνει μελέτη του ΙΟΒΕ
Γραφήματα 17.04.26

Γιάννης Αγουρίδης
Οι ΗΠΑ θα καθυστερήσουν τις παραδόσεις όπλων σε ευρωπαϊκές χώρες – Αιτία ο πόλεμος στο Ιράν
Αμυντική συνεργασία 17.04.26

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies