Σήμερα, Παρασκευή, αναμένεται να περάσουν την πόρτα του δικαστικού μεγάρου για να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, διατυπώνοντας σύμφωνα με τις πληροφορίες διαφορετική στάση για την κατάληξη των γεγονότων.

Περισσότερο φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων

Οι τρεις νεαροί βρίσκονται αντιμέτωποι με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες και στις απολογίες τους θα ισχυριστούν ότι η ίδια η 19χρονη έφερε τον εαυτό της σε άσχημη κατάσταση, καθώς ήταν εκείνη που ζήτησε και πλήρωσε τα ναρκωτικά.

Ωστόσο, είναι πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου της 19χρονης, η κηδεία της οποίας πρόκειται να τελεστεί σήμερα το μεσημέρι στην Κεφαλονιά. Η 19χρονη βρέθηκε αναίσθητη σε πλατεία του Αργοστολίου και κατέληξε από ανακοπή λίγο αργότερα στο νοσοκομείο, όπου την μετέφερε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Περισσότερο φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων στη σορό της 19χρονης, ενώ η Ελληνική Αστυνομία αναζητά κάθε στοιχείο που θα βοηθήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Σημαντικά είναι τα ευρήματα στο δωμάτιο όπου είχε καταλύσει η 19χρονη με τον φίλο της, καθώς κατά την αυτοψία της ΕΛ.ΑΣ. εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, τέσσερις καστανέρυθρες κηλίδες που μοιάζουν με αίμα.

Οι δύο κηλίδες βρέθηκαν σε πετσέτες, μία στα σκεπάσματα του κρεβατιού και μία στον τοίχο του μπάνιου, με τους αστυνομικούς να έχουν στείλει τα ευρήματα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας, από όπου αναμένεται η ταυτοποίησή τους.

Οι αντιφάσεις των κατηγορουμένων

Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι και τρεις νεαροί έχουν υιοθετήσει κοινή υπερασπιστική γραμμή, ρίχνοντας την ευθύνη για όσα έγιναν στην 19χρονη. Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, ήταν εκείνη που έκανε την κράτηση στο Airbnb και την πληρωμή του δωματίου, ενώ η ίδια προμηθεύτηκε και κάλυψε το κόστος των ναρκωτικών.

Ωστόσο, οι περιγραφές τους αποκλίνουν σε ό,τι αφορά τα όσα συνέβησαν μετά την κατάρρευση της κοπέλας. Ο 23χρονος αναφέρει ότι επέμεινε να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, παρά τις αντιρρήσεις των άλλων δύο, οι οποίοι – όπως υποστηρίζει – πρότειναν να παρουσιαστεί η κοπέλα ως άγνωστη που εντοπίστηκε στον δρόμο.

Ο 26χρονος, που φαίνεται στα πλάνα από το βίντεο της κάμερας ασφαλείας να μεταφέρει σε ημιλιπόθυμη κατάσταση το κορίτσι, καθώς και ο 22χρονος αλβανικής καταγωγής τον αντκρούουν λέγοντας ότι εκείνοι κάλεσαν το ΕΚΑΒ, την μετέφεραν και παρέμειναν στο σημείο μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Ο διασώστης από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, όμως, επισημαίνει ότι οι δύο νεαροί δεν ανέφεραν ότι τη γνώριζαν ούτε ότι εκείνη φερόταν να είχε κάνει χρήση ουσιών και συγκεκριμένα κοκαΐνης.

«Παρενοχλούσαν την Μυρτώ, είχαν σχέδιο» λέει ο πατέρας της

«Την ενοχλούσαν σεξουαλικά, της κολλάγανε που λέμε. Επειδή δεν ενέδιδε η κόρη μου, εφάρμοσαν το εξής σχέδιο: γνώρισε η κόρη μου ένα παιδί μέσω Facebook. Το άτομο αυτό είναι από το χωριό που είναι ο ένας από τους δύο. ‘Θα έρθω στην Κεφαλονιά, να γνωριστούμε στην Κεφαλονιά;’ Παιδί αγαθό ήταν, αγνό ήταν και δέχτηκε», λέει ο πατέρας της 19χρονης.

Σύμφωνα με μαρτυρία φίλης της 19χρονης, η Μυρτώ είχε γνωρίσει τον 23χρονο πριν από περίπου τρεις μήνες.

«Εγώ πιστεύω ότι της είχε στήσει παγίδα, να την προωθήσει σε πορνεία. Ήταν πολύ εμφανίσιμη η κοπέλα η Μυρτώ μας. Τον είχε γνωρίσει (τον 23χρονο) βέβαια διαδικτυακά και τον είχε κοροϊδέψει στην αρχή. Γι’ αυτό εγώ αισθάνομαι ότι ήταν παγίδα και της είχε πει ‘θα σε βρω και θα σε σκοτώσω’».