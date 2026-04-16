Αλληλοκατηγορούνται οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο της 19χρονης – Ρίχνουν όλες τις ευθύνες στη Μυρτώ
Ελλάδα 16 Απριλίου 2026, 20:54

Αλληλοκατηγορούνται οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο της 19χρονης – Ρίχνουν όλες τις ευθύνες στη Μυρτώ

Οι τρεις συλληφθέντες θα οδηγηθούν την Παρασκευή ενώπιον της δικαιοσύνης - «Μπαλάκι» οι ευθύνες για τα όσα συνέβησαν στο διαμέρισμα

Αντιμέτωποι με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες αναμένεται να βρεθούν οι τρεις άνδρες που έχουν συλληφθεί μετά το θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά.

Την Παρασκευή αναμένεται να περάσουν την πόρτα του δικαστικού μεγάρου για να απολογηθούν, διατυπώνοντας σύμφωνα με τις πληροφορίες διαφορετική στάση για την κατάληξη των γεγονότων.

Ευθύνες στη Μυρτώ για τα ναρκωτικά

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο 23χρονος φίλος της άτυχης νεαρής που βρισκόταν από την αρχή μαζί της στο δωμάτιο του Airbnb, αλλά και οι δύο άνδρες που έφτασαν αργότερα, θα ισχυριστούν ότι η ίδια η 19χρονη έφερε τον εαυτό της σε άσχημη κατάσταση, καθώς ήταν εκείνη που ζήτησε και πλήρωσε τα ναρκωτικά.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές έχουν διαφορετική άποψη για τις τελευταίες στιγμές της 19χρονης στο δωμάτιο και αργότερα, όταν η Μυρτώ βρέθηκε αναίσθητη σε πλατεία του Αργοστολίου.

Συγκεκριμένα, ο φίλος της Μυρτούς αναμένεται να ισχυριστεί ότι ήταν αυτός που επέμενε να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί η 19χρονη στο νοσοκομείο, λέγοντας ότι οι άλλοι δύο του είπαν να μην ειδοποιήσουν κανέναν γιατί «θα βρουν τον μπελά τους».

Από την άλλη, τα άλλα δύο άτομα που βρίσκονταν στο Airbnb, θα υποστηρίξουν ότι είναι αυτοί που κάλεσαν το ΕΚΑΒ και αυτοί που μετέφεραν από το διαμέρισμα την 19χρονη στο δρόμο μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

«Της είχε στήσει παγίδα»

Παράλληλα, συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τους γονείς της να υποστηρίζουν πως πίσω από όλα αυτά υπήρχε σχέδιο.

«Την ενοχλούσαν σεξουαλικά, της κολλάγανε που λέμε. Επειδή δεν ενέδιδε η κόρη μου, εφάρμοσαν το εξής σχέδιο: γνώρισε η κόρη μου ένα παιδί μέσω Facebook; Το άτομο αυτό είναι από το χωριό που είναι ο ένας από τους δύο. ‘Θα έρθω στην Κεφαλονιά, να γνωριστούμε στην Κεφαλονιά;’ Παιδί αγαθό ήταν, αγνό ήταν και δέχτηκε», λέει ο πατέρας της.

Σύμφωνα με μαρτυρία φίλης της 19χρονης, η Μυρτώ είχε γνωρίσει τον 23χρονο πριν από περίπου τρεις μήνες.

«Εγώ πιστεύω ότι της είχε στήσει παγίδα, να την προωθήσει σε πορνεία. Ήταν πολύ εμφανίσιμη η κοπέλα η Μυρτώ μας. Τον είχε γνωρίσει (τον 23χρονο) βέβαια διαδικτυακά και τον είχε κοροϊδέψει στην αρχή. Γι’ αυτό εγώ αισθάνομαι ότι ήταν παγίδα και της είχε πει ‘θα σε βρω και θα σε σκοτώσω’» ανέφερε.

Στο μικροσκόπιο τα ευρήματα και οι αντιφάσεις των τριών

Την ίδια ώρα, τα ευρήματα στο δωμάτιο του Airbnb έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών. Πρόκειται για κηλίδες αίματος στο κρεβάτι, τον τοίχο, σε πετσέτες του μπάνιου που εστάλησαν στα εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας για ταυτοποίηση γενετικού υλικού.

Επίσης, οι τρεις συλληφθέντες συνεχίζουν να ρίχνουν την ευθύνη ο ένας στον άλλον. «Εγώ δεν έφερα ναρκωτικά, ούτε έκανα χρήση. Αμέσως καλέσαμε το ΕΚΑΒ και ειδοποιήσαμε μία φίλη της. Δεν την αφήσαμε μόνη της», είπε ο 26χρονος, με τον 22χρονο να ισχυρίζεται ότι δεν ήταν στο ίδιο δωμάτιο με την 19χρονη.

«Ο 26χρονος ήρθε, μας έφερε τα ναρκωτικά και τον πλήρωσε η Μυρτώ. Ύστερα εκείνος έφυγε και επέστρεψε ξανά με νέα ποσότητα ναρκωτικών την οποία ζητούσε επίμονα η Μυρτώ. Σε κάποια φάση ήρθε και ο 22χρονος», είπε ο 23χρονος.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα έχει καταθέσει, ο 26χρονος αρσιβαρίστας ήταν αυτός που είπε να μην πάρουν το 166 γιατί θα μπλέξουν: «Ο 26χρονος μου είπε ‘μην πάρεις το 166 από εδώ, θα μπλέξουμε’. Εγώ του φώναζα ‘πεθαίνει το κορίτσι, πρέπει να κάνουμε κάτι’, αλλά εκείνος επέμενε να την βγάλουμε έξω. Μου είπαν ‘κάτσε εδώ και καθάρισε τα πάντα. Μην αφήσεις ούτε τρίχα’. Ήρθε πίσω και με ρώτησε ‘τα κινητά τα πήρες; Τις σύριγγες και τα χαρτιά τα πέταξες;’».

«Τους ρωτήσαμε αν την ξέρουν και μας απάντησαν ‘όχι, τυχαία περνούσαμε και την είδαμε έτσι πεσμένη. Δεν ξέρουμε ποια είναι’», σημειώνουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, επιβεβαιώνοντας ότι οι δύο νεαροί άνδρες θέλησαν να θολώσουν το τοπίο για τα όσα έγιναν στο διαμέρισμα με θύμα την 19χρονη Μυρτώ.

Συνάλλαγμα
Δολάριο: Μη βιαστείτε να το αποκαθηλώσετε – Τι λένε οι αναλυτές

Δολάριο: Μη βιαστείτε να το αποκαθηλώσετε – Τι λένε οι αναλυτές

Vita.gr
Ήρεμη δύναμη: 2 σημάδια ότι τα έχεις βρει με τον εαυτό σου

Ήρεμη δύναμη: 2 σημάδια ότι τα έχεις βρει με τον εαυτό σου

Κόσμος
Τραμπ: Μάλλον το Σαββατοκύριακο οι συνομιλίες με το Ιράν

Τραμπ: Μάλλον το Σαββατοκύριακο οι συνομιλίες με το Ιράν

inWellness
inTown
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
Λέσβος: Βράζει το νησί με τις επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού – Κρίσιμο ραντεβού με Σχοινά για τους κτηνοτρόφους
Ελλάδα 16.04.26

Βράζει η Λέσβος με τις επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού - Κρίσιμο ραντεβού με Σχοινά για τους κτηνοτρόφους

Τρίτη ημέρα κινητοποιήσεων και όλη η Λέσβος βρίσκεται στο «πόδι». Μία από τις μεγαλύτερες και μαζικότερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών στη Μυτιλήνη.

Σύνταξη
Ο θολός Απρίλιος, η «καλή» και η «κακή» αφρικανική σκόνη και τα επεισόδια που αυξάνονται
Εγχειρίδιο αφρικανικής σκόνης 16.04.26

Ο θολός Απρίλιος, η «καλή» και η «κακή» αφρικανική σκόνη και τα επεισόδια που αυξάνονται

Χαμηλά τα επίπεδα της συγκέντρωσης σκόνης σε αυτό το επεισόδιο - Μέχρι πότε θα διαρκέσει - Γιατί αυξάνονται τα επεισόδια - Γιατί είναι ασυνήθιστο το τωρινό- Γιατί είναι χειρότερη η αφρικανική σκόνη πάνω από την Κύπρο- Μιλούν στο in o καθηγητής Νίκος Μιχαλόπουλος και ο Κώστας Λαγουβάρδος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Συνελήφθη στο Νέο Κόσμο ο κρατούμενος που είχε αποδράσει από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών
Ελλάδα 16.04.26

Συνελήφθη στο Νέο Κόσμο ο κρατούμενος που είχε αποδράσει από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο κρατούμενος είχε μεταχθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για φωτογράφηση και δακτυλοσκόπηση, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες κατάφερε να αποδράσει

Σύνταξη
Αυτοκίνητο έκανε βουτιά στο λιμάνι του Πειραιά – Στο νοσοκομείο ο οδηγός
Ατύχημα 16.04.26

Αυτοκίνητο έκανε βουτιά στο λιμάνι του Πειραιά - Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Το όχημα βρέθηκε στη θάλασσα κάτω από αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες - Ο οδηγός ανασύρθηκε με τη βοήθεια ανδρών του Λιμενικού και μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΟΛΠ

Σύνταξη
Μυτιλήνη: Μεγάλη συμμετοχή στο παλλεσβιακό συλλαλητήριο – Ζητούν άμεσες λύσεις οι κτηνοτρόφοι
Δυναμικό «παρών» 16.04.26 Upd: 14:28

Μεγάλη συμμετοχή στο παλλεσβιακό συλλαλητήριο στη Μυτιλήνη - Ζητούν άμεσες λύσεις οι κτηνοτρόφοι

Συνάντηση με τον υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά, στην Αθήνα αύριο στις 11:00 - Στο πλευρό των κτηνοτρόφων στη Μυτιλήνη στέκεται σύσσωμη η τοπική κοινωνία

Σύνταξη
Μεταξουργείο: Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 40χρονος με τραύμα στο πόδι, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι
Στο Μεταξουργείο 16.04.26

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 40χρονος με τραύμα στο πόδι, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι

Ο άγνωστος άνδρας προσέγγισε το θύμα που κινούνταν με τα πόδια στο Μεταξουργείο και αφού τον μαχαίρωσε, του άρπαξε το τσαντάκι που κρατούσε

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Προκλητική δήλωση CEO της Perplexity: Η ΑΙ θα σας πάρει τις δουλειές, αλλά αξίζει τον κόπο
Ινδός δισεκατομμυριούχος 16.04.26

Προκλητική δήλωση CEO της Perplexity: Η ΑΙ θα σας πάρει τις δουλειές, αλλά αξίζει τον κόπο

Πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τις δουλειές τους εξαιτίας της ΑΙ. Όμως αξίζει τον κόπο, γιατί θα ζήσουμε ένα λαμπρό μέλλον. Τάδε έφη ο CEO της εταιρείας Perplexity, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Μπέτις – Μπράγκα
Europa League 16.04.26

LIVE: Μπέτις – Μπράγκα

LIVE: Μπέτις – Μπράγκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέτις – Μπράγκα για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια
Europa League 16.04.26

LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια

LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Μπολόνια για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο
Europa League 16.04.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Διακοπές στα κρυφά: Γιατί πλέον οι εργαζόμενοι τρέμουν να ζητήσουν την κανονική τους άδεια;
Το τέλος της ξεγνοιασιάς 16.04.26

Διακοπές στα κρυφά: Γιατί πλέον οι εργαζόμενοι τρέμουν να ζητήσουν την κανονική τους άδεια;

Ξεχάστε το "quiet quitting" και τη σιωπηρή παραίτηση. Η νέα, απόλυτη εργασιακή τάση έχει άρωμα αντηλιακού, αλλά συνοδεύεται από τεράστιες δόσεις άγχους. Ονομάζεται "quiet vacationing" (κρυφές διακοπές) και συμβαίνει κάθε φορά που το λαμπάκι του συναδέλφου σας είναι «πράσινο» στο εταιρικό chat, ενώ ο ίδιος βρίσκεται σε κάποια παραλία. Γιατί όμως φτάσαμε στο σημείο να στήνουμε ολόκληρες επιχειρήσεις εξαπάτησης αντί απλώς να ζητήσουμε τη νόμιμη άδειά μας;

Σύνταξη
LIVE: Στρασβούργο – Μάιντς
Conference League 16.04.26

LIVE: Στρασβούργο – Μάιντς

LIVE: Στρασβούργο – Μάιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στρασβούργο – Μάιντς για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας
Conference League 16.04.26

LIVE: Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο
Ποδόσφαιρο 16.04.26

LIVE: ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο

LIVE: ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από ΑΝΤ1 και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Βουλή: Ξεμένει από success story στην οικονομία; – Η ανησυχητική αναφορά Μητσοτάκη που πέρασε χαμηλά από τα ραντάρ
Ασταθές περιβάλλον 16.04.26

Ξεμένει από success story στην οικονομία; - Η ανησυχητική αναφορά Μητσοτάκη που πέρασε χαμηλά από τα ραντάρ

Προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου με τον πρωθυπουργό να προσπαθεί να ελιχθεί για να περάσει τον σκόπελο αλλά τα χειρότερα ίσως να είναι μπροστά…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
O θάνατος του ελεύθερου χρόνου: Γιατί νιώθουμε ενοχές όταν δεν κάνουμε τίποτα;
Leisure sickness 16.04.26

O θάνατος του ελεύθερου χρόνου: Γιατί νιώθουμε ενοχές όταν δεν κάνουμε τίποτα;

Έχετε πιάσει τον εαυτό σας να νιώθει τύψεις επειδή περάσατε ένα απόγευμα στον καναπέ χωρίς να κάνετε απολύτως τίποτα «παραγωγικό»; Δεν είστε οι μόνοι. Νέες έρευνες αποκαλύπτουν πώς η «ενοχή της παραγωγικότητας» και το σύνδρομο της «ασθένειας του ελεύθερου χρόνου» έχουν σκοτώσει τη βασική μας ικανότητα να ξεκουραζόμαστε.

Σύνταξη
Εκεχειρία 10 ημερών στον Λίβανο ανακοίνωσε ο Τραμπ – Καλεί Νετανιάχου και Αούν στην Ουάσιγκτον
Μέση Ανατολή 16.04.26

Εκεχειρία 10 ημερών στον Λίβανο ανακοίνωσε ο Τραμπ – Καλεί Νετανιάχου και Αούν στην Ουάσιγκτον

Σύμφωνα με το Ιράν, η εκεχειρία ήταν αποτέλεσμα των πιέσεων για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, και όχι «δώρο του Λευκού Οίκου». Σφοδρές οι αντιδράσεις στο Ισραήλ, από μέλη της κυβέρνησης, αλλά και της αντιπολίτευσης.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο
Euroleague 16.04.26

LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο

LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – ΖΑΟΝ 3-0 σετ: Άνετα το 1-0 στους τελικούς των Γυναικών οι «πράσινες» (vid)
Βόλεϊ 16.04.26

Παναθηναϊκός – ΖΑΟΝ 3-0 σετ: Άνετα το 1-0 στους τελικούς των Γυναικών οι «πράσινες» (vid)

Ο Παναθηναϊκός δεν άφησε κανένα περιθώριο στον ΖΑΟΝ στον πρώτο τελικό της Volley League Γυναικών, επικράτησε με 3-0 σετ στο κλειστό του Μετς κι έκανε το 1-0 στη σειρά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το άγαλμα της Μπρίτζετ Τζόουνς θα μείνει για πάντα στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου
Fizz 16.04.26

Το άγαλμα της Μπρίτζετ Τζόουνς θα μείνει για πάντα στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου

Το έργο ανήκει στην εμβληματική διαδρομή «Scenes in the Square», που φιλοξενεί τους πιο αγαπημένους κινηματογραφικούς χαρακτήρες της Βρετανίας - και ανάμεσά τους βρίσκεται και η Μπρίτζετ Τζόουνς

Σύνταξη
Ζεις τη ζωή σου ή τη σκηνοθετείς; Η γενιά που ξέχασε πώς να χτίζει αληθινές σχέσεις
Εσύ και οι «κομπάρσοι» 16.04.26

Ζεις τη ζωή σου ή τη σκηνοθετείς; Η γενιά που ξέχασε πώς να χτίζει αληθινές σχέσεις

Δισεκατομμύρια προβολές στο TikTok επιβεβαιώνουν μια τρομακτική κοινωνική μετάλλαξη: έχουμε σταματήσει να ζούμε τη ζωή μας και, αντίθετα, τη «σκηνοθετούμε». Πώς η εμμονή του να είμαστε το απόλυτο επίκεντρο του σύμπαντος, μετέτρεψε τους γύρω μας σε απλούς «κομπάρσους» της δικής μας ταινίας.

Σύνταξη
Λέσβος: Βράζει το νησί με τις επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού – Κρίσιμο ραντεβού με Σχοινά για τους κτηνοτρόφους
Ελλάδα 16.04.26

Βράζει η Λέσβος με τις επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού - Κρίσιμο ραντεβού με Σχοινά για τους κτηνοτρόφους

Τρίτη ημέρα κινητοποιήσεων και όλη η Λέσβος βρίσκεται στο «πόδι». Μία από τις μεγαλύτερες και μαζικότερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών στη Μυτιλήνη.

Σύνταξη
Συντάξεις: Κύμα εξόδου των ασφαλισμένων – Προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων
ΑΤΛΑΣ 16.04.26

Κύμα εξόδου των ασφαλισμένων - Προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων

Έτος - κλειδί για χιλιάδες ασφαλισμένους το 2026 καθώς μπορούν να αξιοποιήσουν μεταβατικές διατάξεις και να αποχωρήσουν με λιγότερα ένσημα και χαμηλότερα όρια ηλικίας, πριν «κλειδώσει» οριστικά το νέο, αυστηρότερο τοπίο για τις συντάξεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πέδρο Πασκάλ εναντίον Pedro Piscal, Mελ Γκίμπσον εναντίον Miel Gibson – Είναι τα λογοπαίγνια μηνύσιμα;
Πονηριά 16.04.26

Πέδρο Πασκάλ εναντίον Pedro Piscal, Mελ Γκίμπσον εναντίον Miel Gibson – Είναι τα λογοπαίγνια μηνύσιμα;

Ο Πέδρο Πασκάλ βρίσκεται σε μια δικαστική διαμάχη στη γενέτειρά του, τη Χιλή, με έναν έμπορο pisco που επέλεξε το ευφυές αλλά αμφιλεγόμενο όνομα Pedro Piscal για μπράντα ποτού

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ
Conference League 16.04.26

LIVE: Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ

LIVE: Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
Αδωνις Γεωργιάδης: Επίθεση με εντολή ή ερήμην του Μαξίμου;
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Αδωνις Γεωργιάδης: Επίθεση με εντολή ή ερήμην του Μαξίμου;

Ο Άδωνις Γεωργιαδης αδειάζει τη κυβερνητική γραμμή σε ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Και το ερώτημα είναι αν λειτουργεί ως εντολοδόχος του Μαξίμου η ως εκφραστής του σκληρού μπλοκ εντός της γαλάζιας παράταξης.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
LIVE: Θέλτα – Φράιμπουργκ
Europa League 16.04.26

LIVE: Θέλτα – Φράιμπουργκ

LIVE: Θέλτα – Φράιμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Θέλτα – Φράιμπουργκ για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

