Αλληλοκατηγορούνται οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο της 19χρονης – Ρίχνουν όλες τις ευθύνες στη Μυρτώ

Αντιμέτωποι με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες αναμένεται να βρεθούν οι τρεις άνδρες που έχουν συλληφθεί μετά το θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά.

Την Παρασκευή αναμένεται να περάσουν την πόρτα του δικαστικού μεγάρου για να απολογηθούν, διατυπώνοντας σύμφωνα με τις πληροφορίες διαφορετική στάση για την κατάληξη των γεγονότων.

Ευθύνες στη Μυρτώ για τα ναρκωτικά

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο 23χρονος φίλος της άτυχης νεαρής που βρισκόταν από την αρχή μαζί της στο δωμάτιο του Airbnb, αλλά και οι δύο άνδρες που έφτασαν αργότερα, θα ισχυριστούν ότι η ίδια η 19χρονη έφερε τον εαυτό της σε άσχημη κατάσταση, καθώς ήταν εκείνη που ζήτησε και πλήρωσε τα ναρκωτικά.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές έχουν διαφορετική άποψη για τις τελευταίες στιγμές της 19χρονης στο δωμάτιο και αργότερα, όταν η Μυρτώ βρέθηκε αναίσθητη σε πλατεία του Αργοστολίου.

<br />

Συγκεκριμένα, ο φίλος της Μυρτούς αναμένεται να ισχυριστεί ότι ήταν αυτός που επέμενε να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί η 19χρονη στο νοσοκομείο, λέγοντας ότι οι άλλοι δύο του είπαν να μην ειδοποιήσουν κανέναν γιατί «θα βρουν τον μπελά τους».

Από την άλλη, τα άλλα δύο άτομα που βρίσκονταν στο Airbnb, θα υποστηρίξουν ότι είναι αυτοί που κάλεσαν το ΕΚΑΒ και αυτοί που μετέφεραν από το διαμέρισμα την 19χρονη στο δρόμο μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

«Της είχε στήσει παγίδα»

Παράλληλα, συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τους γονείς της να υποστηρίζουν πως πίσω από όλα αυτά υπήρχε σχέδιο.

«Την ενοχλούσαν σεξουαλικά, της κολλάγανε που λέμε. Επειδή δεν ενέδιδε η κόρη μου, εφάρμοσαν το εξής σχέδιο: γνώρισε η κόρη μου ένα παιδί μέσω Facebook; Το άτομο αυτό είναι από το χωριό που είναι ο ένας από τους δύο. ‘Θα έρθω στην Κεφαλονιά, να γνωριστούμε στην Κεφαλονιά;’ Παιδί αγαθό ήταν, αγνό ήταν και δέχτηκε», λέει ο πατέρας της.

Σύμφωνα με μαρτυρία φίλης της 19χρονης, η Μυρτώ είχε γνωρίσει τον 23χρονο πριν από περίπου τρεις μήνες.

«Εγώ πιστεύω ότι της είχε στήσει παγίδα, να την προωθήσει σε πορνεία. Ήταν πολύ εμφανίσιμη η κοπέλα η Μυρτώ μας. Τον είχε γνωρίσει (τον 23χρονο) βέβαια διαδικτυακά και τον είχε κοροϊδέψει στην αρχή. Γι’ αυτό εγώ αισθάνομαι ότι ήταν παγίδα και της είχε πει ‘θα σε βρω και θα σε σκοτώσω’» ανέφερε.

Στο μικροσκόπιο τα ευρήματα και οι αντιφάσεις των τριών

Την ίδια ώρα, τα ευρήματα στο δωμάτιο του Airbnb έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών. Πρόκειται για κηλίδες αίματος στο κρεβάτι, τον τοίχο, σε πετσέτες του μπάνιου που εστάλησαν στα εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας για ταυτοποίηση γενετικού υλικού.

Επίσης, οι τρεις συλληφθέντες συνεχίζουν να ρίχνουν την ευθύνη ο ένας στον άλλον. «Εγώ δεν έφερα ναρκωτικά, ούτε έκανα χρήση. Αμέσως καλέσαμε το ΕΚΑΒ και ειδοποιήσαμε μία φίλη της. Δεν την αφήσαμε μόνη της», είπε ο 26χρονος, με τον 22χρονο να ισχυρίζεται ότι δεν ήταν στο ίδιο δωμάτιο με την 19χρονη.

«Ο 26χρονος ήρθε, μας έφερε τα ναρκωτικά και τον πλήρωσε η Μυρτώ. Ύστερα εκείνος έφυγε και επέστρεψε ξανά με νέα ποσότητα ναρκωτικών την οποία ζητούσε επίμονα η Μυρτώ. Σε κάποια φάση ήρθε και ο 22χρονος», είπε ο 23χρονος.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα έχει καταθέσει, ο 26χρονος αρσιβαρίστας ήταν αυτός που είπε να μην πάρουν το 166 γιατί θα μπλέξουν: «Ο 26χρονος μου είπε ‘μην πάρεις το 166 από εδώ, θα μπλέξουμε’. Εγώ του φώναζα ‘πεθαίνει το κορίτσι, πρέπει να κάνουμε κάτι’, αλλά εκείνος επέμενε να την βγάλουμε έξω. Μου είπαν ‘κάτσε εδώ και καθάρισε τα πάντα. Μην αφήσεις ούτε τρίχα’. Ήρθε πίσω και με ρώτησε ‘τα κινητά τα πήρες; Τις σύριγγες και τα χαρτιά τα πέταξες;’».

«Τους ρωτήσαμε αν την ξέρουν και μας απάντησαν ‘όχι, τυχαία περνούσαμε και την είδαμε έτσι πεσμένη. Δεν ξέρουμε ποια είναι’», σημειώνουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, επιβεβαιώνοντας ότι οι δύο νεαροί άνδρες θέλησαν να θολώσουν το τοπίο για τα όσα έγιναν στο διαμέρισμα με θύμα την 19χρονη Μυρτώ.