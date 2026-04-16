newspaper
Πέμπτη 16 Απριλίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κεφαλονιά: Τα σκοτεινά σημεία γύρω από τον θάνατο της 19χρονης – Απολογούνται την Παρασκευή οι τρεις νεαροί
Ελλάδα 16 Απριλίου 2026, 08:23

Τα πλάνα από την κάμερα ασφαλείας του ξενοδοχείου στην Κεφαλονιά αποτυπώνουν την ψυχρότητα με την οποία έδρασαν, μεταφέροντας στα χέρια τη 19χρονη και μαζεύοντας σε μαύρη σακούλα όλα τα ναρκωτικά

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τα θρεπτικά συστατικά που ελέγχουν την πείνα και ενεργοποιούν τον μεταβολισμό

Τα θρεπτικά συστατικά που ελέγχουν την πείνα και ενεργοποιούν τον μεταβολισμό

Spotlight

Ιδιαιτέρως επιβαρυντικά είναι τα στοιχεία που έχουν προκύψει εις βάρος των τριών συλληφθέντων – 22, 23 και 26 ετών αντιστοίχως – για την υπόθεση του θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά.

Οι τρεις νεαροί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεως και αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή στις 10:00 το πρωί, με πολλά να είναι τα αναπάντητα ερωτήματα για το μοιραίο βράδυ.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται, επίσης, κατηγορία για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Σοκαριστικά είναι και τα στοιχεία για το πώς κινήθηκαν οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη τους αφήνοντας αβοήθητη την άτυχη κοπέλα και να παριστάνουν ότι δεν την ήξεραν.

Ωστόσο, τα πλάνα από την κάμερα ασφαλείας του ξενοδοχείου αποτυπώνουν την ψυχρότητα με την οποία έδρασαν, μεταφέροντας στα χέρια τη 19χρονη και μαζεύοντας σε μαύρη σακούλα όλα τα ναρκωτικά, το κινητό της και ό,τι άλλο θα τους πρόδιδε στο δωμάτιο όπου είχαν καταλύσει.

Ανακοπή καρδιάς έδειξε η νεκροψία – νεκροτομή

Μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας – νεκροτομής στη σορό της 19χρονης, που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, τα πρώτα ευρήματα έδειξαν ότι ο θάνατός της προκλήθηκε από ανακοπή καρδιάς έπειτα από πνευμονικό οίδημα.

Περισσότερο φως στα αίτια θανάτου αναμένεται να δώσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, όσον αφορά στο πού οφείλεται το πνευμονικό οίδημα και αν η νεαρή κοπέλα είχε κάνει όντως χρήση ναρκωτικών ουσιών, όπως ισχυρίζεται ο 23χρονος συλληφθείς.

Οι τρεις νεαροί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεως

«Έχουμε εμπιστοσύνη στις Aρχές και νομίζουμε ότι πολύ σύντομα μέσα από τη δικογραφία και κυρίως με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, θα φανούν όλα αυτά. Θα φανεί ότι η Μυρτώ δεν έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών», δήλωσε ο Παναγής Δρακουλόγκωνας, δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης.

Σύμφωνα με την κατάθεση του 23χρονου, η 19χρονη είχε μεταβεί μαζί του στο ξενοδοχείο, όπου έκαναν χρήση κοκαΐνης. Τα ναρκωτικά τα προμηθεύθηκαν από τον 26χρονο, ο οποίος πήγε τουλάχιστον δύο φορές στο δωμάτιο για αυτόν τον σκοπό.

Τραγωδία στην Κεφαλονιά: Τι λέει ο σύντροφός της 19χρονης

Εκείνο το βράδυ, όπως είπε ο σύντροφος της 19χρονης, όλοι ήξεραν ότι θα βγει μαζί του. Όμως την άφησε κοντά στο σπίτι της για να βγει για ένα ποτό με τον 23χρονο φίλο της. «Το καταλαβαίνετε τι έχουν κάνει; Καταλαβαίνετε ότι η Μυρτώ μέσα στο ασθενοφόρο ανοιγόκλεινε τα μάτια της; Κάποιος με παίρνει τηλέφωνο το πρωί και με ρωτάει ‘πού είναι η κοπέλα σου;’, λέω ‘σπίτι’ και μου λέει ‘πάρ’ την τηλέφωνο’. ‘Γιατί’ του λέω, ‘τι έγινε;’»… λέει: ‘Δεν είναι διαθέσιμο’. Δεν υπάρχει περίπτωση, ποτέ δηλαδή το κινητό να έλεγε δεν είναι διαθέσιμο».

Ο 23χρονος στην κατάθεσή του είπε ότι η 19χρονη ζήτησε κάποια στιγμή περισσότερη ποσότητα ναρκωτικών, ενώ λίγο αργότερα έφτασαν στο δωμάτιο και οι άλλοι δύο άνδρες. Όταν η κοπέλα λιποθύμησε, προσπάθησαν να την συνεφέρουν χωρίς να τα καταφέρουν. Τότε ο 26χρονος την πήρε στα χέρια – όπως φαίνεται και στα πλάνα από την κάμερα ασφαλείας – και την μετέφερε σε κοντινή απόσταση κοντά στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, όπου την εγκατέλειψε μαζί με τον 22χρονο φίλο του που είχε καλέσει για βοήθεια.

Στη συνέχεια περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα κάλεσαν το ΕΚΑΒ παριστάνοντας ότι δεν γνώριζαν την κοπέλα, ότι ήταν περαστικοί από το σημείο και την είδαν λιπόθυμη. Ο 26χρονος, που επίσης συνελήφθη, στο παρελθόν είχε διακριθεί στην άρση βαρών και είναι γνωστός στην τοπική κοινωνία, ενώ πριν από λίγους μήνες είχε απασχολήσει τις Αρχές για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Τα SMS που έκαψαν τους εμπλεκόμενους

Καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων έπαιξαν και δύο μηνύματα που εστάλησαν μετά το περιστατικό. Αφού άφησαν την κοπέλα στην πλατεία, επικοινώνησαν με φίλη της μέσω sms, γράφοντας ότι την είχαν αφήσει μόνη της.

Η παραλήπτρια ενημέρωσε άμεσα τόσο την οικογένεια της 19χρονης όσο και την Αστυνομία, γεγονός που οδήγησε γρήγορα στον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών κατηγορουμένων.

Το πρώτο μήνυμα που έστειλαν στη φίλη της έγραφε «Την έχουμε αφήσει την…» και το δεύτερο «Την έχουμε παρατήσει εκεί πέρα μόνη της». Από εκεί και πέρα ήταν θέμα χρόνου να εντοπιστούν και οι τρεις.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Αποθήκευση Ενέργειας
Αποθήκευση ενέργειας: Ποια έργα μπαίνουν πρώτα στην «πρίζα»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα θρεπτικά συστατικά που ελέγχουν την πείνα και ενεργοποιούν τον μεταβολισμό

Κόσμος
Πληθαίνουν οι αναφορές για νέες συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη
Ελλάδα 16.04.26

Ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, λιποθύμησε χθες Τετάρτη κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ, της καθημερινής, κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με ρήξη ανευρύσματος

Σύνταξη
«Λίφτινγκ» στα λεωφορεία
Αθήνα και Θεσσαλονίκη 16.04.26

Στόχος η ανανέωση της εικόνας των οδικών συγκοινωνιών του ΟΑΣΑ και του ΟΣΕΘ - Παραμένει το πρόβλημα της καθαριότητας στα λεωφορεία

Κώστας Ντελέζος
Στο νοσοκομείο η Μαρίζα Κωχ – «Ένας ακόμη σκληρός Απρίλης» γράφει
Ελλάδα 15.04.26

Το πρόβλημα με την υγεία της την ανάγκασε, όπως ανέφερε h Μαρίζα Κωχ, να αναβάλλει την παράσταση στην οποία θα συμμετείχε, παρουσιάζοντας τραγούδια βασισμένα στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη

Σύνταξη
Κεφαλονιά: «Την βγάλαμε έξω για να πάρει αέρα» – «Θα έλεγαν ότι τη βρήκαν στο δρόμο» – Σοκάρουν οι καταθέσεις των συλληφθέντων
Ελλάδα 15.04.26

Αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση δια παραλείψεως βρίσκονται οι τρεις νεαροί που συνελήφθησαν για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά

Σύνταξη
Λαμία: Ιδιοκτήτης καφετέριας έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον βρήκε απαγχονισμένο η υπάλληλος του καταστήματος
Ελλάδα 15.04.26

Το νεαρή γυναίκα κάλεσε σε βοήθεια και αμέσως έτρεξαν στην καφετέρια περίοικοι επαγγελματίες, οι οποίοι απομάκρυναν από το σημείο την σοκαρισμένη κοπέλα και κάλεσαν ΕΚΑΒ και αστυνομία.

Σύνταξη
Τι απαντά ο ΕΟΔΥ στον «πόλεμο» για το ξήλωμα της πικροδάφνης από τα σχολεία
Ελλάδα 15.04.26

Παρά την αισθητική της αξία και την ανθεκτικότητά της, η πικροδάφνη είναι ένα ιδιαίτερα τοξικό φυτό, του οποίου όλα τα μέρη περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για τον άνθρωπο και τα ζώα.

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 26χρονο να μεταφέρει λιπόθυμη την Μυρτώ – Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για την υπόθεση
Ελλάδα 15.04.26

Σοκάρουν οι εικόνες από το ξενοδοχείο στην Κεφαλονιά και τον 26χρονο να μεταφέρει λιπόθυμη την 19χρονη αφού έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών - Λίγη ώρα αργότερα η Μυρτώ θα αφήσει την τελευταία της πνοή

Σύνταξη
«Ρώσοι χάκερ» παραβίασαν λογαριασμούς email του ΓΕΕΘΑ
Ελλάδα 15.04.26

Οι χάκερ έκλεψαν email από 28 λογαριασμούς του ΓΕΕΘΑ και σε δύο περιπτώσεις κατάφεραν να προωθήσουν όλα τα εισερχόμενα σε δικό τους διακομιστή. Τα μηνύματα, πάντως, «δεν ήταν διαβαθμισμένα».

Σύνταξη
Νέο σκάνδαλο με ΟΠΕΚΕΠΕ – Εγκλειστος στις φυλακές έκοβε εικονικά τιμολόγια για αγροτικές επιδοτήσεις
Ελλάδα 15.04.26

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικά 289 παραγωγοί φέρονται να αξιοποίησαν τα επίμαχα παραστατικά και τις πλαστές ετικέτες στις αιτήσεις τους, με σκοπό την παράνομη είσπραξη ενισχύσεων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στασιμοπληθωρισμός: Αυξάνεται η ανησυχία σε Ευρώπη και Ελλάδα – Δυσοίωνα τα σενάρια για την ανάπτυξη
Αναθεωρήσεις προβλέψεων 16.04.26

Το πλήγμα στην ανάπτυξη μπορεί να φτάσει έως 1 ποσοστιαία μονάδα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα - Αυξανόμενος ο κίνδυνος να παγιωθούν οι πληθωριστικές προσδοκίες πάνω από τον στόχο

Αλέξανδρος Κλώσσας
Πυρά ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη και Μητσοτάκη: Δεν αντέχουν τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία, επιλέγουν την τοξικότητα
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

«Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε πανικό. Έβαλε τον κ. Γεωργιάδη να επιτεθεί με ανοίκειο τρόπο στη δικαιοσύνη» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στη σκιά της νέας επίθεσης που εξαπέλυσε χθες ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Σύνταξη
Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο
Editorial 16.04.26

Η εντυπωσιακή αύξηση του πληθωρισμού είναι απλώς ένα προμήνυμα της επιδείνωσης της κατάστασης στην οικονομία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τουρκία: Τον Έλιοτ Ρότζερ που αιματοκύλισε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ είχε πρότυπο ο μαθητής που άνοιξε πυρ
Τραγωδία 16.04.26

Ο 14χρονος δράστης του χθεσινού μακελειού σε σχολείο στην Τουρκία έπεσε επίσης νεκρός, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για αυτοκτονία ή αν ο θάνατός του οφειλόταν στο χάος που επικράτησε

Σύνταξη
Δημοκρατική στροφή ή παρένθεση; – Η συντριπτική ήττα του Όρμπαν και τα μηνύματα για την Ακροδεξιά
Κρίσιμη καμπή 16.04.26

Το εκλογικό φιάσκο του εθνικολαϊκιστή Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία αποτελεί νίκη για την Ευρώπη και τη φιλελεύθερη δημοκρατία μέχρι νεωτέρας, ενόσω η Ακροδεξιά ανασυντάσσεται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Μητσοτάκης για Κράτος Δικαίου: Δια-φυγή προς τα μπρος μέσω… θεσμικών αλλαγών – Οι τελευταίες γραμμές άμυνας του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Να ξεφύγει από τη μέγγενη των κρίσιμων αναπάντητων ερωτημάτων για τις υποκλοπές και το Κράτος Δικαίου θα επιχειρήσει ο Κυρ. Μητσοτάκης στη Βουλή, με αναφορές περί θεσμικών «τομών». Η αμυντική τακτική του Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Εθνική πόλο Γυναικών: Οι κλήσεις για τα προκριματικά του World Cup
Άλλα Αθλήματα 16.04.26

Μετά τους άνδρες σειρά παίρνουν οι γυναίκες και από 1-6 Μαΐου, στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες του προκριματικού Τουρνουά World Cup Υδατοσφαίρισης Γυναικών (Division 1).

Σύνταξη
Νέα ανοίκεια επίθεση Γεωργιάδη με ψέματα κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – «Δεν είναι κανένας σοβαρός θεσμός»
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έφτασε στο σημείο να πει ότι «η κα Πόπη Παπανδρέου εκβιάζει για την ανανέωση της θητείας της» όταν η ανανέωση έχει γίνει ήδη από τις 14 Νοεμβρίου του 2025 για μία πενταετία

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Με το δάκτυλο στη σκανδάλη για τις υποκλοπές και το βλέμμα στις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης με την κυβέρνηση μπαίνει το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητά εκλογές και ανεβάζει σήμερα τους τόνους για το Κράτος Δικαίου από το βήμα της Βουλής.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
Πληθαίνουν οι αναφορές για νέες συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ αλλά οι απειλές Τραμπ συνεχίζονται – Το Ισραήλ ισοπεδώνει τον Λίβανο
Κόσμος 16.04.26 Upd: 09:33

Έντονη διπλωματική κινητικότητα παρουσιάζεται τις τελευταίες ώρες για επανέναρξη συνομιλιών Ιράν και ΗΠΑ - Το Ισραήλ ισοπεδώνει τον νότιο Λίβανο παρά τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία - Δείτε live

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη
Ελλάδα 16.04.26

Ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, λιποθύμησε χθες Τετάρτη κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ, της καθημερινής, κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με ρήξη ανευρύσματος

Σύνταξη
Explosive Media: Τα «αθώα» Lego που «νίκησαν» τον Τραμπ – Τα κινούμενα σχέδια στον… πόλεμο
Explosive Media 16.04.26

Μια φιλοϊρανική ομάδα που δημοσιεύει βίντεο με κινούμενα σχέδια σε στυλ Lego, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, «κόπηκε» από το YouTube μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο που σατίριζε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Όμως, το αποτύπωμά της στο διαδίκτυο παραμένει ισχυρό με τα βίντεο της να συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 16 Απριλίου 2026
Cookies