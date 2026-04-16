Ιδιαιτέρως επιβαρυντικά είναι τα στοιχεία που έχουν προκύψει εις βάρος των τριών συλληφθέντων – 22, 23 και 26 ετών αντιστοίχως – για την υπόθεση του θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά.

Οι τρεις νεαροί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεως και αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή στις 10:00 το πρωί, με πολλά να είναι τα αναπάντητα ερωτήματα για το μοιραίο βράδυ.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται, επίσης, κατηγορία για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Σοκαριστικά είναι και τα στοιχεία για το πώς κινήθηκαν οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη τους αφήνοντας αβοήθητη την άτυχη κοπέλα και να παριστάνουν ότι δεν την ήξεραν.

Ωστόσο, τα πλάνα από την κάμερα ασφαλείας του ξενοδοχείου αποτυπώνουν την ψυχρότητα με την οποία έδρασαν, μεταφέροντας στα χέρια τη 19χρονη και μαζεύοντας σε μαύρη σακούλα όλα τα ναρκωτικά, το κινητό της και ό,τι άλλο θα τους πρόδιδε στο δωμάτιο όπου είχαν καταλύσει.

Ανακοπή καρδιάς έδειξε η νεκροψία – νεκροτομή

Μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας – νεκροτομής στη σορό της 19χρονης, που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, τα πρώτα ευρήματα έδειξαν ότι ο θάνατός της προκλήθηκε από ανακοπή καρδιάς έπειτα από πνευμονικό οίδημα.

Περισσότερο φως στα αίτια θανάτου αναμένεται να δώσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, όσον αφορά στο πού οφείλεται το πνευμονικό οίδημα και αν η νεαρή κοπέλα είχε κάνει όντως χρήση ναρκωτικών ουσιών, όπως ισχυρίζεται ο 23χρονος συλληφθείς.

Οι τρεις νεαροί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεως

«Έχουμε εμπιστοσύνη στις Aρχές και νομίζουμε ότι πολύ σύντομα μέσα από τη δικογραφία και κυρίως με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, θα φανούν όλα αυτά. Θα φανεί ότι η Μυρτώ δεν έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών», δήλωσε ο Παναγής Δρακουλόγκωνας, δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης.

Σύμφωνα με την κατάθεση του 23χρονου, η 19χρονη είχε μεταβεί μαζί του στο ξενοδοχείο, όπου έκαναν χρήση κοκαΐνης. Τα ναρκωτικά τα προμηθεύθηκαν από τον 26χρονο, ο οποίος πήγε τουλάχιστον δύο φορές στο δωμάτιο για αυτόν τον σκοπό.

Τραγωδία στην Κεφαλονιά: Τι λέει ο σύντροφός της 19χρονης

Εκείνο το βράδυ, όπως είπε ο σύντροφος της 19χρονης, όλοι ήξεραν ότι θα βγει μαζί του. Όμως την άφησε κοντά στο σπίτι της για να βγει για ένα ποτό με τον 23χρονο φίλο της. «Το καταλαβαίνετε τι έχουν κάνει; Καταλαβαίνετε ότι η Μυρτώ μέσα στο ασθενοφόρο ανοιγόκλεινε τα μάτια της; Κάποιος με παίρνει τηλέφωνο το πρωί και με ρωτάει ‘πού είναι η κοπέλα σου;’, λέω ‘σπίτι’ και μου λέει ‘πάρ’ την τηλέφωνο’. ‘Γιατί’ του λέω, ‘τι έγινε;’»… λέει: ‘Δεν είναι διαθέσιμο’. Δεν υπάρχει περίπτωση, ποτέ δηλαδή το κινητό να έλεγε δεν είναι διαθέσιμο».

Ο 23χρονος στην κατάθεσή του είπε ότι η 19χρονη ζήτησε κάποια στιγμή περισσότερη ποσότητα ναρκωτικών, ενώ λίγο αργότερα έφτασαν στο δωμάτιο και οι άλλοι δύο άνδρες. Όταν η κοπέλα λιποθύμησε, προσπάθησαν να την συνεφέρουν χωρίς να τα καταφέρουν. Τότε ο 26χρονος την πήρε στα χέρια – όπως φαίνεται και στα πλάνα από την κάμερα ασφαλείας – και την μετέφερε σε κοντινή απόσταση κοντά στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, όπου την εγκατέλειψε μαζί με τον 22χρονο φίλο του που είχε καλέσει για βοήθεια.

Στη συνέχεια περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα κάλεσαν το ΕΚΑΒ παριστάνοντας ότι δεν γνώριζαν την κοπέλα, ότι ήταν περαστικοί από το σημείο και την είδαν λιπόθυμη. Ο 26χρονος, που επίσης συνελήφθη, στο παρελθόν είχε διακριθεί στην άρση βαρών και είναι γνωστός στην τοπική κοινωνία, ενώ πριν από λίγους μήνες είχε απασχολήσει τις Αρχές για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Τα SMS που έκαψαν τους εμπλεκόμενους

Καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων έπαιξαν και δύο μηνύματα που εστάλησαν μετά το περιστατικό. Αφού άφησαν την κοπέλα στην πλατεία, επικοινώνησαν με φίλη της μέσω sms, γράφοντας ότι την είχαν αφήσει μόνη της.

Η παραλήπτρια ενημέρωσε άμεσα τόσο την οικογένεια της 19χρονης όσο και την Αστυνομία, γεγονός που οδήγησε γρήγορα στον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών κατηγορουμένων.

Το πρώτο μήνυμα που έστειλαν στη φίλη της έγραφε «Την έχουμε αφήσει την…» και το δεύτερο «Την έχουμε παρατήσει εκεί πέρα μόνη της». Από εκεί και πέρα ήταν θέμα χρόνου να εντοπιστούν και οι τρεις.