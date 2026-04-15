Κεφαλονιά: «Την βγάλαμε έξω για να πάρει αέρα» – «Θα έλεγαν ότι τη βρήκαν στο δρόμο» – Σοκάρουν οι καταθέσεις των συλληφθέντων

Για όσα έγιναν στο ξενοδοχείο με την 19χρονη Μυρτώ φέρεται να μίλησαν οι δύο βασικοί πρωταγωνιστές της υπόθεσης που συνελήφθησαν μαζί με τον τρίτο νεαρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 23χρονος φίλος της 19χρονης φέρεται να κρατά αποστάσεις από τους άλλους δύο συλληφθέντες και ουσιαστικά να επιρρίπτει ευθύνες στον 26χρονο και τον 22χρονο για την τραγική κατάληξη της υπόθεσης.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στην Αστυνομία ο 23χρονος, το βράδυ της Δευτέρας (13 Απριλίου) είχε ραντεβού με την 19χρονη προκειμένου να βρεθούν για ποτό.

«Μου είπε θέλω να ”πιώ”»

«Είπαμε να αράξουμε σε ένα Airbnb να μιλήσουμε και να κάνουμε ΤΙΚ ΤΟΚ, να ακούσουμε μουσική και τέτοια πράγματα. Η Μυρτώ πήρε τηλέφωνο και έκλεισε ένα διαμέρισμα. Μετά από 15 λεπτά ήμασταν στο διαμέρισμα και από κάτω ήταν μια κυρία, μεγάλη σε ηλικία, οικοδέσποινα, η οποία μας οδήγησε στον πάνω όροφο σε διαμέρισμα και μας έδωσε το κλειδί. Η Μυρτώ σε κάποια φάση μου είπε χαρακτηριστικά ”θέλω να πιω”, εννοώντας ότι θέλει να πιει κοκαΐνη. Εγώ της είπα ότι ξέρω κάποιον που ασχολείται με τέτοια πράγματα και πήρα τηλέφωνο μέσω Instagram τον (τον 26χρονο) και του είπα ότι θέλουμε ένα κομμάτι».

Σύμφωνα με τον 23χρονο, μετά από 15 περίπου λεπτά ο 26χρονος, πρώην αθλητής της άρσης βαρών, ήρθε στο διαμέρισμα και τους έφερε ένα σακουλάκι με κοκαΐνη. Τον πλήρωσε η Μυρτώ, χωρίς να γνωρίζει -όπως είπε – πόσα χρήματα του έδωσε.

«Την είδα να παθαίνει σπασμούς»

«Η Μυρτώ είχε κάνει ήδη κόκα όσο ήμασταν οι τρεις μας. O (26χρονος) έφυγε και γύρισε μετά από λίγη ώρα και έφερε και άλλη ποσότητα κοκαΐνης, την οποία ζητούσε επίμονα η Μυρτώ. Σε κάποια φάση ήρθε ο (22χρονος) τον οποία κάλεσε ο (26χρονος) και ήρθε και κάθισε μαζί μας. Εκεί έκανα μικρή ποσότητα κοκαΐνης εγώ, ο (26χρονος) και η Μυρτώ. Κάποια στιγμή, εγώ έλεγα στη Μυρτώ να σταματήσει και να μην ξανακάνει άλλη κόκα, γιατί της είπα ότι βλέπω να έχει πάθει λίγο παράνοια. Εγώ βγήκα στο μπαλκόνι και κάποια στιγμή την είδα να παθαίνει σπασμούς, να τρέμει και να κάθεται στο κρεβάτι. Νόμιζα ότι το κάνει για πλάκα, ωστόσο συνέχισε και εκεί καταλάβαμε ότι κάτι πάει λάθος. Προσπαθήσαμε να την βοηθήσουμε, της κάναμε τα πόδια ψηλά, αλλά τίποτα.

Δεν ήθελαν να πάρω το ΕΚΑΒ

Δεν ξέρω πόση ώρα πέρασε, καθώς δεν υπολόγιζα τίποτα και είχα πάθει σοκ. Προσπαθούσαμε να τη βοηθήσουμε, ωστόσο αυτή δεν συνερχόταν. Τότε εγώ αποφάσισα να πάρω το ασθενοφόρο αλλά ο (26χρονος) και ο (22χρονος) μου είπαν ότι φοβούνταν να πάρουν για να μην μπλέξουν. Εγώ επέμεινα και τους ενημέρωσα ότι θα πάρω τηλέφωνο. Πράγματι κάλεσα με το κινητό μου το ΕΚΑΒ και μίλησε ο (26χρονος), χωρίς να θυμάμαι τι τους είπε ακριβώς. Αυτοί τότε μου είπαν ότι θα την κατεβάσουν κάτω και θα πουν ότι τη βρήκαν στον δρόμο. Ο (26χρονος) την πήρε στα χέρια του, ενώ ήταν αναίσθητη, και την κατέβασαν κάτω»

«Προσπάθησα να μαζέψω»

«Εγώ προσπάθησα να μαζέψω τα πάντα μέσα απ’ το διαμέρισμα, καθώς είχαμε μια σαμπάνια, χυμούς κι άλλα πράγματα. Κάποια στιγμή 0 (26χρονος) ξαναγύρισε και μου είπε ότι την πήρε το ασθενοφόρο και οτι είναι καλά. Του είπα ότι έχει το κινητό της εδώ κι αυτός μου είπε να το πάρω μαζί μου και να του το δώσω αύριο. Εγώ πήρα το κινητό και πήγα με τα πόδια μέχρι το νοσοκομείο, όπου είδα τους γονείς της και την αστυνομία και φοβήθηκα να πάω να το αφήσω μη βρω τον μπελά μου. Με τα πόδια πήγα από το νοσοκομείο στην καφετέρια που βρίσκεται κοντά στα ΚΤΕΛ όπου τους είπα ότι θα έρθει να το πάρει αργότερα μια κοπέλα που λέγεται Μυρτώ.

Μετά πήρα ταξί έξω από ένα κατάστημα. Το ταξί το κάλεσα από το σταθμό του καταστήματος. Για το κινητό και το σημείο που το άφησα, έστειλα μήνυμα στο Instagram τόσο στο προφίλ μιας φίλης της όσο και στην Μυρτώ. Θέλω να σας πω ότι τα σκουπίδια από το διαμέρισμα τα πέταξα σε ένα κάδο κοντά στην πλατεία χωρίς να θυμάμαι ακριβώς σε ποιο κάδο. Δεν έχω καμία ευθύνη για το τι έγινε. Εγώ πήγα να περάσω καλά. Λυπάμαι πολύ για ότι έγινε και γι’ αυτό το λόγο λέω ακριβώς ό,τι έχει συμβεί για να διαχωρίζω τη θέση μου και ο καθένας αναλάβει τις ευθύνες του».

«Την βγάλαμε έξω να πάρει αέρα»

Διαφορετική εκδοχή των γεγονότων φέρεται να παρουσίασε ο 26χρονος στην κατάθεσή του στην Αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν κάνει χρήση ναρκωτικών ότι διακίνηση.

«Βρεθήκαμε όλοι μαζί. Εγώ δεν έφερα ναρκωτικά, ούτε έκανα χρήση. Είδα ότι δεν ήταν καλά και τη βγάλαμε έξω να πάρει αέρα. Αμέσως καλέσαμε το ΕΚΑΒ και ειδοποιήσαμε μια φίλη της. Δεν την αφήσαμε μόνη της» φέρεται να ισχυρίστηκε ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας.