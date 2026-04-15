Κεφαλονιά: Ο 23χρονος καθάρισε το δωμάτιο από τα ναρκωτικά και έκρυψε το κινητό της 19χρονης

Τα κομμάτια του παζλ της υπόθεσης του θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά επιχειρούν να ενώσουν οι Αρχές, προκειμένου να διαλευκανθούν οι κινήσεις των τριών συλληφθέντων, τόσο κατά την διάρκεια που βρίσκονταν μαζί της στο ξενοδοχείο, όσο και αφού κατέρρευσε και την μετέφεραν στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου.

Μέσα από τις έρευνες που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για το τραγικό περιστατικό και της αξιοποίησης βιντεοληπτικού υλικού, διακριβώθηκαν οι κινήσεις των τριών κατηγορουμένων 26, 23 και 22 ετών, πριν και κατά την μεταφορά της 19χρονης στην πλατεία.

Σχετικά με τον 23χρονο που συνελήφθη για την υπόθεση, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., καθάρισε το δωμάτιο όπου έγινε χρήση ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, ο 23χρονος φέρεται να επέστρεψε στο ξενοδοχείο και να καθάρισε το δωμάτιο όπου βρέθηκαν μαζί με την 19χρονη Μυρτώ, και κατανάλωσαν ναρκωτικά, πιθανότατα κοκαΐνη, ενώ φέρεται πως έκρυψαν και το κινητό της.

Εν τω μεταξύ, νωρίτερα σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Κεφαλονιάς οι τρεις συλληφθέντες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί κακουργηματική δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης σε κίνδυνο (και για τους τρεις), ενώ οι δύο βαρύνονται και για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση

Σε ανακοίνωση η ΕΛ.ΑΣ αναφέρει:

«Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου συνελήφθησαν χθες, 14 Απριλίου 2026, στην Κεφαλονιά, -3- άτομα, τα οποία κατηγορούνται για κατά περίπτωση έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Πρόκειται για δύο ημεδαπούς, ηλικίας 26 και 23 ετών, καθώς και ένα 22χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι μετέβησαν αυτοβούλως στην αστυνομική Υπηρεσία.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (14/4/2026) 19χρονη ημεδαπή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Ε.Κ.ΑΒ. από κεντρική πλατεία του Αργοστολίου Κεφαλονιάς σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ακολούθησε αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας, μέσω αξιοποίησης βιντεοληπτικού υλικού, μαρτυριών κ.λπ. ευρημάτων, προέκυψε η εμπλοκή των τριών κατηγορούμενων.

Ειδικότερα, διακριβώθηκαν οι κινήσεις τους πριν και κατά τη μεταφορά της 19χρονης στην πλατεία, όπως και οι μετέπειτα ενέργειες του 23χρονου για τον επιμελή καθαρισμό χώρου, όπου φέρεται να βρέθηκαν οι κατηγορούμενοι με τη θανούσα για κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας, καθώς και την απόκρυψη του κινητού της τηλεφώνου.

Στο πλαίσιο της έρευνας, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ρουχισμός, καθώς και προσωπικά αντικείμενα.

Περαιτέρω, αρμόδιο κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών προχώρησε στη φωτογράφηση, εξερεύνηση και λήψη βιολογικού υλικού από το σημείο όπου έλαβαν χώρα οι πράξεις, ενώ επιπλέον παραγγέλθηκε στην αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».