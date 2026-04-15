Κεφαλονιά: Η πιθανότερη αιτία θανάτου της 19χρονης – Τι λέει ο ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου στο Αργοστόλι

Να λύσουν το γρίφο για τις τελευταίες ώρες ζωής της άτυχης 19χρονης που έχασε τη ζωή της στην Κεφαλονιά προσπαθούν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση.

Ήδη έχουν συλληφθεί τα τρία άτομα που ήταν μαζί με τη νεαρή κοπέλα το κρίσιμο βράδυ, σε δωμάτιο ξενοδοχείου, όμως οι Αρχές περιμένουν την ιατροδικαστική έκθεση και τις τοξικολογικές εξετάσεις.

Έπειτα από αίτημα των αστυνομικών Αρχών, σε τοξικολογικές εξετάσεις θα υποβληθούν και οι τρεις νεαροί, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έκαναν από κοινού χρήση ή αν χορήγησαν κάτι μόνο στην 19χρονη.

Έπαθε ανακοπή;

Ως πιθανό αίτιο για το θάνατο της 19χρονης εξετάζεται το ενδεχόμενο να έπαθε καρδιακή ανακοπή έπειτα από τη χρήση ναρκωτικών.

Κάτι που θα φανεί από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένεται να γίνουν γνωστά σε περίπου δύο εβδομάδες.

Τι αναφέρει ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, η παρέα έκλεισε δωμάτιο σε ξενοδοχείο του Αργοστολίου προκειμένου να κάνουν χρήση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, έγινε τηλεφωνική κράτηση μετά τα μεσάνυχτα, με την παρέα να φτάνει στο σημείο στις 00:30.

Έπειτα από μερικές ώρες, γύρω στις 04:30 η άτυχη 19χρονη απομακρύνθηκε από το ξενοδοχείο σε λιπόθυμη κατάσταση, ενώ η αναχώρηση του ατόμου που είχε κάνει το check-in καταγράφηκε γύρω στις 05:15.

Το SMS σε φίλη της

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα χέρια των αστυνομικών βρίσκονται και τα μηνύματα που έστειλε η παρέα των τριών σε φίλη της 19χρονης.

Στο πρώτο SMS οι τρεις νεαροί ανέφεραν ότι «την έχουμε αφήσει», ενώ έστειλαν και ένα δεύτερο που έλεγε «την έχουμε παρατήσει την Μυρτώ, εκεί πέρα μόνη της».

Υπενθυμίζεται ότι από υλικό κάμερας ασφαλείας φαίνεται ο ένας από τους νεαρούς να μεταφέρει λιπόθυμη την 19χρονη σε πλατεία του Αργοστολίου και πίσω τους να κινούνται οι άλλοι δύο νεαροί.