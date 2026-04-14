Νεκρή εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 14 Απριλίου 19χρονη στο Αργοστόλι, σε σημείο πλησίον της κεντρικής πλατείας της πόλης, σύμφωνα με το ekefalonia.gr.

Το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε για μια 19χρονη κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της, απέναντι από κατάστημα εστίασης.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ μετέφερε την 19χρονη στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς όπου δυστυχώς κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί που εξέτασαν την 19χρονη δεν διαπίστωσαν εμφανείς κακώσεις.

Περισσότερες απαντήσεις αναμένονται από τη νεκροψία-νεκροτομή και τις τοξικολογικές εξετάσεις που παραγγέλθηκαν.