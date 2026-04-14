Κεφαλονιά: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο της 19χρονης

Δυο συλλήψεις για τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι – Αναζητείται ένα ακόμα άτομο
- «Κίνδυνος διαρροής» - SOS από Greenpeace για την προστατευτική κατασκευή του πυρηνικού αντιδραστήρα στο Τσερνόμπιλ
- Φυλάκιση 90χρονης για ξέπλυμα χρημάτων από εμπόριο ναρκωτικών που έκανε ο γιος της
- Η Ιταλία αναστέλλει την αμυντική συμφωνία της με το Ισραήλ
- «Θέλω να τον ξαναδώ» - Συγκλονίζει η αδελφή του 15χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στους Παξούς
Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί για τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Πρόκειται για δυο άνδρες 26 και 22 ετών που ήταν μαζί της πριν τον θάνατο της.
Τα δυο άτομα, παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στο αστυνομικό τμημα και αφού κατέθεσαν, συνελήφθησαν. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητείται ένα ακόμη άτομο.
Η δικογραφία αφορά το αδίκημα της έκθεσης σε κίνδυνο.
Η 19χρονη εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 14 Απριλίου στο Αργοστόλι, σε σημείο πλησίον της κεντρικής πλατείας της πόλης
Η άτυχη κοπέλα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν φέρει κακώσεις, ωστόσο, η νεκροψία νεκροτομή αναμένεται να ρίξει «φως» στα αίτια του θανάτου της.
Σύμφωνα με πληροφορίες τα δύο άτομα που συνελήφθησαν καταγράφονται σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας λίγη ώρα πριν εντοπιστεί η 19χρονη χωρίς τις αισθήσεις της.
- Αποκάλυψη του πρώην GM της Αρμάνι Μιλάνο: «Είχαμε συμφωνήσει με Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ»
- Σε θανάτωση θα οδηγηθούν 80 από τους διαβόητους «ιπποπόταμους του Εσκομπάρ» στην Κολομβία
- Meteo: Η αφρικανική σκόνη ήρθε και θα μείνει – Πότε αναμένονται λασποβροχές – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
- Ντόλι Πάρτον για Πρόεδρος: Θρίαμβος ως πρόσωπο κοινής αποδοχής με 65% – «Εκθρόνισε τον Ομπάμα»
- Χυδαιότητες με φτηνό σόου από τη Λατινοπούλου – Άρχισε να βιντεοσκοπεί δημοσιογράφους για να επιτεθεί στην Κωνσταντοπούλου
- Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Με «νεκρές ζώνες» ο τελικός στο Πανθεσσαλικό
- Ουγγαρία: Πρώτα μεταρρυθμίσεις και μετά αποδέσμευση δισεκ. ευρώ από παγωμένα κεφάλαια, ζητούν Ευρωβουλευτές
- Tουρισμός: Η εκεχειρία έφερε κρατήσεις αλλά η αβεβαιότητα επανήλθε
