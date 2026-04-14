Κεφαλονιά: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο της 19χρονης

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί για τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Πρόκειται για δυο άνδρες 26 και 22 ετών που ήταν μαζί της πριν τον θάνατο της.

Τα δυο άτομα, παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στο αστυνομικό τμημα και αφού κατέθεσαν, συνελήφθησαν. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητείται ένα ακόμη άτομο.

Η δικογραφία αφορά το αδίκημα της έκθεσης σε κίνδυνο.

Η 19χρονη εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 14 Απριλίου στο Αργοστόλι, σε σημείο πλησίον της κεντρικής πλατείας της πόλης

Η άτυχη κοπέλα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν φέρει κακώσεις, ωστόσο, η νεκροψία νεκροτομή αναμένεται να ρίξει «φως» στα αίτια του θανάτου της.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα δύο άτομα που συνελήφθησαν καταγράφονται σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας λίγη ώρα πριν εντοπιστεί η 19χρονη χωρίς τις αισθήσεις της.