newspaper
Τρίτη 14 Απριλίου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.04.2026 | 16:17
Με προβλήματα η επιστροφή των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κεφαλονιά: Τρίτη σύλληψη για τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι – Τι ισχυρίζονται οι τρεις συλληφθέντες
Ελλάδα 14 Απριλίου 2026, 18:02

Κεφαλονιά: Τρίτη σύλληψη για τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι – Τι ισχυρίζονται οι τρεις συλληφθέντες

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 23χρονος που είχε ταυτοποιηθεί και τον αναζητούσε η Αστυνομία εμφανίστηκε αυτοβούλως στο ΑΤ Αργοστολίου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Smartphones: Τι «λέει» η υπερβολική χρήση για τα συναισθήματά μας;

Smartphones: Τι «λέει» η υπερβολική χρήση για τα συναισθήματά μας;

Spotlight

Στις αστυνομικές Αρχές παρουσιάστηκε αυτοβούλως με τον δικηγόρο του ο 23χρονος που είχε ταυτοποιηθεί ως το τρίτο πρόσωπο που εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Αργοστόλι στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με πληοφορίες η Αστυνομία έχει στην κατοχή της βιντεοληπτικό υλικό που έχει καταγράψει ένα άτομο να συνοδεύει την άτυχη κοπέλα στο σημείο που βρέθηκε νεκρή και να ακολουθούν άλλα δύο.

Οι πρώτες συλλήψεις

Νωρίς το μεσημέρι είχαν εμφανιστεί αυτοβούλως στην Αστυνομία δύο νεαροί και συνελήφθησαν με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο. Πρόκειται για έναν 26χρονο που είχε γίνει γνωστός πριν 9 χρόνια όταν είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα άρσης βαρών και ένας 22χρονος με καταγωγή από την Αλβανία.

Σε βάρος του τρίτου νεαρού εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και λίγες ώρα αργότερα, το απόγευμα της Τρίτης παραδόθηκε και ο 23χρονος.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζονται οι νεαροί μαζί με την 19χρονη είχαν κάνει χρήση κοκαΐνης σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Τα ξημερώματα όταν η κοπέλα άρχισε να μην αισθάνεται καλά την μετέφεραν και την εγκατέλειψαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση σε ένα μικρό πάρκο κοντά στην κεντρική πλατεία στο Αργοστόλι.

Χωρίς τις αισθήσεις της

Στις 4:30 τη νύχτα το ΕΚΑΒ έλαβε κλήση για νεαρή γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της στο κέντρο του Αργοστολίου.

Οι διασώστες έφτασαν άμεσα στο σημείο και τη μετέφεραν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η 19χρονη δεν τα κατάφερε και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΔΝΤ: «Ψαλιδίζει» την ανάπτυξη και «ανεβάζει» τον πληθωρισμό για την ελληνική οικονομία

ΔΝΤ: «Ψαλιδίζει» την ανάπτυξη και «ανεβάζει» τον πληθωρισμό για την ελληνική οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Smartphones: Τι «λέει» η υπερβολική χρήση για τα συναισθήματά μας;

Smartphones: Τι «λέει» η υπερβολική χρήση για τα συναισθήματά μας;

Πολιτική
Τραμπ: Οι συνομιλίες με το Ιράν μπορεί να ξαναρχίσουν σε δύο ημέρες

Τραμπ: Οι συνομιλίες με το Ιράν μπορεί να ξαναρχίσουν σε δύο ημέρες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ντε Γκρες και επίσημα: Με τη σφραγίδα του ΣτΕ ο Παύλος και ακόμη 9 μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας
Ελλάδα 14.04.26

Ντε Γκρες και επίσημα: Με τη σφραγίδα του ΣτΕ ο Παύλος και ακόμη 9 μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας

Σημειώνεται πως τα 10 μέλη της οικογένειας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου που ονομάζονται και επισήμως Ντε Γκρες είναι τα πέντε παιδιά του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλος Ντε Γκρες, Νικόλαος Ντε Γκρες, Φίλιππος Ντε Γκρες, Θεοδώρα Ντε Γκρες και Αλεξία Ντε Γκρες, καθώς και τα παιδιά του πρώτου. 

Σύνταξη
BBC: Τι συμβαίνει στα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας; – Μασκοφόροι, κυβερνητική αμηχανία και ένα γραπτό ερώτημα
«Pushbacks» 14.04.26

Τι συμβαίνει στα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας; - Μασκοφόροι, κυβερνητική αμηχανία και ένα γραπτό ερώτημα

Στρατολογεί η αστυνομία μετανάστες για να απωθήσουν βίαια άλλους μετανάστες πίσω στα χερσαία σύνορά της με την Τουρκία; Το δημοσίευμα «φωτιά» του BBC, το γραπτό ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ανεπίσημη θέση των ελληνικών Αρχών.

Σύνταξη
Κερατσίνι: Οροφές που στάζουν στο 7ο νηπιαγωγείο – Φόβους για την ασφάλεια των παιδιών τους εκφράζουν οι γονείς
Ελλάδα 14.04.26

Κερατσίνι: Οροφές που στάζουν στο 7ο νηπιαγωγείο – Φόβους για την ασφάλεια των παιδιών τους εκφράζουν οι γονείς

Οι γονείς ζητούν την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Ο δήμαρχος Κερατσινίου -Δραπετσώνας λέει στο in πως τα τελευταία πέντε χρόνια δεν υπάρχει ούτε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα από το υπουργείο για τις σχολικές μονάδες

Λέσβος: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν ξανά το λιμάνι της Μυτιλήνης – Ο λόγος που διαμαρτύρονται
Ελλάδα 14.04.26 Upd: 17:00

Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν ξανά το λιμάνι της Μυτιλήνης - Ο λόγος που διαμαρτύρονται

Στο λιμάνι της Μυτιλήνης επέστρεψαν κτηνοτρόφοι της Λέσβου και απέκλεισαν την είσοδο των επιβατών στο πλοίο που αναχωρεί σήμερα Τρίτη του Πάσχα. Τι λέει στο in ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μανταμάδου

Σύνταξη
Με προβλήματα και το δεύτερο μεγάλο κύμα επιστροφής εκδρομέων του Πάσχα – Πού καταγράφεται μποτιλιάρισμα
Κυκλοφοριακό 14.04.26

Με προβλήματα και το δεύτερο μεγάλο κύμα επιστροφής εκδρομέων του Πάσχα – Πού καταγράφεται μποτιλιάρισμα

Στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών – Λαμίας υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις στα διόδια, ωστόσο καταγράφεται μποτιλιάρισμα στο ύψος του Αγίου Στεφάνου, της Κηφισιάς και της Μεταμόρφωσης

Σύνταξη
Meteo: Η αφρικανική σκόνη ήρθε και θα μείνει – Πότε αναμένονται λασποβροχές – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
Χάρτες 14.04.26

Η αφρικανική σκόνη ήρθε και θα μείνει - Πότε αναμένονται λασποβροχές - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Το meteo δημοσιεύει χάρτες με τη διασπορά αφρικανικής σκόνης τις επόμενες μέρες - Το φαινόμενο θα διαρκέσει τουλάχιστον έως την Παρασκευή ενώ θα σημειωθούν και έντονες λασποβροχές

Σύνταξη
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Προαναγγέλλει μηνύσεις και αγωγές κατά της Ζωής και του Νίκου Κωνσταντόπουλου
«Χυδαίες επιθέσεις» 14.04.26

Μηνύσεις και αγωγές κατά της Ζωής και του Νίκου Κωνσταντόπουλου προαναγγέλλει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Εκφοβισμό κατά των δικαστών βλέπει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και με ομόφωνη απόφασή του προαναγγέλλει κινήσεις κατά της Ζωής και του Νίκος Κωνσταντοπούλου

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 42χρονος για τη δολοφονία του 64χρονου στην Ευκαρπία – Αρνείται τις κατηγορίες
Ελλάδα 14.04.26

Προφυλακίστηκε ο 42χρονος για τη δολοφονία του 64χρονου στην Ευκαρπία - Αρνείται τις κατηγορίες

Η σορός του 64χρονου στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε το Μ. Σάββατο κοντά σε ρέμα στην Ευκαρπία - Ο 42χρονος άλλαξε την προανακριτική κατάθεση και δηλώνει αθώος, ωστόσο δεν έπεισε τις ανακριτικές αρχές

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τουρκία: Συνελήφθησαν δύο Έλληνες που άνοιξαν ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία
Κόσμος 14.04.26

Τουρκία: Συνελήφθησαν δύο Έλληνες που άνοιξαν ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία

Το επεισόδιο μέσα στην Αγία Σοφία καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας - Το ζευγάρι Ελλήνων τουριστών οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και προφυλακίστηκε με την κατηγορία της «υποκίνησης μίσους»

Σύνταξη
Σύνταξη
Ακρίβεια: Πάσχα με αύξηση τιμών και χαμηλότερη κατανάλωση – Στο «κυνήγι» των χαμηλότερων τιμών τα νοικοκυριά
Ο πασχαλινός τζίρος 14.04.26

Πάσχα 2026: Ασκήσεις επιβίωσης και αντοχής μεταξύ ακρίβειας και τήρησης των εθίμων

«Πάσχα των Ελλήνων» με την ακρίβεια να έχει «στρογγυλοκαθίσει», αποτυπώνοντας τη σκληρή οικονομική πραγματικότητα για τα νοικοκυριά. Οι ελιγμοί των καταναλωτών για να «κλειδώσουν» χαμηλότερες τιμές.

Με τον Λανουά δεν είναι η πρώτη φορά
On Field 14.04.26

Με τον Λανουά δεν είναι η πρώτη φορά

Την περασμένη εβδομάδα ήταν διαρροές ορισμών που δεν διαψεύστηκαν, είχαν προηγηθεί «η θέση της ΚΕΔ» και «οι τιμωρίες διαιτητών» για επίδειξη δύναμης της προπαγάνδας

Βάιος Μπαλάφας
Σοκαριστικό εξώφυλλο – Διπλωματική θύελλα για το L’Espresso – Οργή του Ισραήλ, η κακοποίηση, η αλήθεια
Περιοδικός Τύπος 14.04.26

Σοκαριστικό εξώφυλλο – Διπλωματική θύελλα για το L’Espresso – Οργή του Ισραήλ, η κακοποίηση, η αλήθεια

Μια φωτογραφία που απεικονίζει στρατιώτη της IDF να χλευάζει Παλαιστίνια γυναίκα στη Δυτική Όχθη έγινε αφορμή για μια σφοδρή διπλωματική σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και του εμβληματικού ιταλικού περιοδικού L'Espresso

Οι Αθώοι: Πάθη και ζήλιες
Media 14.04.26

Οι Αθώοι: Πάθη και ζήλιες

Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Οι Αθώοι. Την Παρασκευή 17 Απριλίου, στις 22.10, στο MEGA

Σύνταξη
«Ψαλίδι» στην ανάπτυξη και άνοδο του πληθωρισμού βλέπει το ΔΝΤ για την Ελλάδα
Ελληνική οικονομία 14.04.26

«Ψαλίδι» στην ανάπτυξη και άνοδο του πληθωρισμού βλέπει το ΔΝΤ για την Ελλάδα

Οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή αφορούν και την Ελλάδα, η οποία θα έχει «ψαλιδισμένη» άνοδο του ΑΕΠ και αυξημένο πληθωρισμό, εξαιτίας των συνεχιζόμενων ανατιμήσεων που υπάρχουν στην ελληνική αγορά

Ντέιβιντ Σεντάρις: Γιατί ήθελα να κρατήσω μυστικό τον γάμο μου με τον Χιου
Εξομολόγηση 14.04.26

Ντέιβιντ Σεντάρις: Γιατί ήθελα να κρατήσω μυστικό τον γάμο μου με τον Χιου

«Δε ντρεπόμουν για τον Χιου ούτε πίστευα ότι θα εμφανιστεί κάποιος καλύτερος. Απλώς ανατριχιάζω όταν ακούω έναν άντρα να λέει “ο σύζυγός μου”» γράφει ο συγγραφέας Ντέιβιντ Σεντάρις στο New Yorker.

Κομισιόν: Δεν έχουμε άμεση έλλειψη καυσίμων – Η ανησυχία επικεντρώνεται στην επάρκεια για τα αεροσκάφη
Νέα μέτρα 14.04.26

«Δεν έχουμε άμεση έλλειψη καυσίμων - Η ανησυχία επικεντρώνεται στην επάρκεια για τα αεροσκάφη», λέει η Κομισιόν

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας δήλωσε ότι ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα εφοδιασμού στο εγγύς μέλλον, ιδίως όσον αφορά τα καύσιμα αεροσκαφών

Σύνταξη
Τοξικό αφεντικό: Τι είναι η «σκοτεινή ηγεσία» και πώς να την αποφύγετε
ΗR 14.04.26

Τοξικό αφεντικό: Τι είναι η «σκοτεινή ηγεσία» και πώς να την αποφύγετε

Ο όρος «σκοτεινή ηγεσία» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τοξικές συμπεριφορές, προϊσταμένων και διευθυντών, που δημιουργούν ένα αρνητικά φορτισμένο εργασιακό περιβάλλον.

Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 14 Απριλίου 2026
Cookies