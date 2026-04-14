Κεφαλονιά: Τρίτη σύλληψη για τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι – Τι ισχυρίζονται οι τρεις συλληφθέντες
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 23χρονος που είχε ταυτοποιηθεί και τον αναζητούσε η Αστυνομία εμφανίστηκε αυτοβούλως στο ΑΤ Αργοστολίου
Στις αστυνομικές Αρχές παρουσιάστηκε αυτοβούλως με τον δικηγόρο του ο 23χρονος που είχε ταυτοποιηθεί ως το τρίτο πρόσωπο που εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Αργοστόλι στην Κεφαλονιά.
Σύμφωνα με πληοφορίες η Αστυνομία έχει στην κατοχή της βιντεοληπτικό υλικό που έχει καταγράψει ένα άτομο να συνοδεύει την άτυχη κοπέλα στο σημείο που βρέθηκε νεκρή και να ακολουθούν άλλα δύο.
Οι πρώτες συλλήψεις
Νωρίς το μεσημέρι είχαν εμφανιστεί αυτοβούλως στην Αστυνομία δύο νεαροί και συνελήφθησαν με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο. Πρόκειται για έναν 26χρονο που είχε γίνει γνωστός πριν 9 χρόνια όταν είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα άρσης βαρών και ένας 22χρονος με καταγωγή από την Αλβανία.
Σε βάρος του τρίτου νεαρού εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και λίγες ώρα αργότερα, το απόγευμα της Τρίτης παραδόθηκε και ο 23χρονος.
Σύμφωνα με όσα ισχυρίζονται οι νεαροί μαζί με την 19χρονη είχαν κάνει χρήση κοκαΐνης σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Τα ξημερώματα όταν η κοπέλα άρχισε να μην αισθάνεται καλά την μετέφεραν και την εγκατέλειψαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση σε ένα μικρό πάρκο κοντά στην κεντρική πλατεία στο Αργοστόλι.
Χωρίς τις αισθήσεις της
Στις 4:30 τη νύχτα το ΕΚΑΒ έλαβε κλήση για νεαρή γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της στο κέντρο του Αργοστολίου.
Οι διασώστες έφτασαν άμεσα στο σημείο και τη μετέφεραν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς.
Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η 19χρονη δεν τα κατάφερε και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.
