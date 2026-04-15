Κεφαλονιά: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης – Τι ισχυρίζονται

Στον Εισαγγελέα Κεφαλονιάς οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης κοπέλας στο κέντρο του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά.

Οι 3 συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες που αφορούν στο αδίκημα της έκθεσης σε κίνδυνο. Επιπλέον, οι δύο από τους τρεις αντιμετωπίζουν την κατηγορία και για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Παράλληλα, αναμένεται εντός της ημέρας το πόρισμα της νεκροψίας από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της 19χρονης.

Ως πιθανό αίτιο για το θάνατό της εξετάζεται το ενδεχόμενο να έπαθε καρδιακή ανακοπή έπειτα από τη χρήση ναρκωτικών. Κάτι που θα φανεί από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένεται να γίνουν γνωστά σε περίπου δύο εβδομάδες.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζονται οι νεαροί μαζί με την 19χρονη είχαν κάνει χρήση κοκαΐνης σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Τα ξημερώματα όταν η κοπέλα άρχισε να μην αισθάνεται καλά, φέρεται να την μετέφεραν και να την εγκατέλειψαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση σε ένα μικρό πάρκο κοντά στην κεντρική πλατεία στο Αργοστόλι.

Λίγη ώρα αργότερα, διασώστες του ΕΚΑΒ την εντόπισαν και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο του νησιού, όπου κατέληξε.

Στο υλικό από κάμερες ασφαλείας που εξετάζουν οι αστυνομικοί φαίνεται ένας από τους τρεις άνδρες να την κουβαλά, ενώ οι άλλοι δύο τον ακολουθούν.

Κεφαλονιά: Το SMS σε φίλη της

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα χέρια των αστυνομικών βρίσκονται και τα μηνύματα που έστειλε η παρέα των τριών σε φίλη της 19χρονης.

Στο πρώτο SMS οι τρεις νεαροί ανέφεραν ότι «την έχουμε αφήσει», ενώ έστειλαν και ένα δεύτερο που έλεγε «την έχουμε παρατήσει την Μυρτώ, εκεί πέρα μόνη της».

«Έχασα τον άγγελό μου – Το παιδί μου το παγίδευσαν»

«Έχασα τη ζωή μου όλη», είπε ο πατέρας της 19χρονης μιλώντας στο MEGA, τονίζοντας πως η κόρη του έπεσε θύμα παγίδας.

«Δεν έχασα το κορίτσι μου, έχασα τη ζωή μου όλη. Έχασα τον άγγελό μου. Σε παγίδα έπεσε το παιδί μου. Δεν το μεταφέρανε, δεν το βγάλανε έξω το παιδί, το πετάξανε το παιδί μου. Έκαναν αυτά που θέλαν να κάνουν οι κύριοι αυτοί. Εγώ το παιδί μου το έχασα. Εγώ αυτόν τον άγγελο που έχασα, αυτό το παιδί που έχασα, του είχα δώσει αρχές. Το παγιδέψανε το παιδί μου. Δεν έχει σχέση το παιδί μου ούτε με ναρκωτικά, ούτε με ποτά. Το παγιδέψανε, το πήρε ο ένας που ήταν γνωστός της φίλος της που ήρθε για Πάσχα, απ’ ότι ξέρω, στη Κεφαλονιά και στη συνέχεια ήταν συνεννοημένοι με τους άλλους δύο και πήγαν εκεί και της ρίξανε τίποτα στο ποτήρι της που έπινε και δεν ξέρω τι κάνανε».

«Το παιδί μου βγήκε έξω για να πάει σε μια φίλη της και μετά η φίλη της που γνώριζε αυτά τα παιδιά έφυγε, πήγε με το αγόρι της και έγινε αυτό το σκηνικό που έγινε, που ακόμα δεν ξέρω πώς και τι έγινε. Δεν είχε καμία σχέση με κανένα από τα τρία άτομα. Δεν μου είπε ότι θα μείνει εκτός. Είπε ότι θα βγει με τη φίλη της και είναι και κάποιος φίλος από παλιά, αλλά θα καθυστερούσε να έρθει».

«Κάποιος περαστικός το είδε το παιδί μου πεταμένο και δεν ήταν πεταμένο στην άκρη του δρόμου, στο πεζοδρόμιο. Είναι μια παιδική χαρά εκεί και έχει μουράγιο, πίσω από το μουράγιο ήταν το παιδί μου. Το είχαν κρυμμένο πεθαμένο εκεί. Και μου είπε ο άνθρωπος ότι πήρε στις πέντε παρά κάτι. Τον πήραν τηλέφωνο να πάει για ένα άλλο περιστατικό, πήρε σήμα να πάει στο Γηροκομείο που είναι απέναντι και στον δρόμο, ενώ να πάρει να παραλάβει κάποιο άλλο περιστατικό, του ήρθε νέο σήμα και του είπαν να πάει στην πλατεία. Και το παιδί την ώρα που το πήρε, μου είπε ο οδηγός του αυτοκινήτου, είχε τις αισθήσεις του».