Κεφαλονιά: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 26χρονο να μεταφέρει λιπόθυμη την Μυρτώ – Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για την υπόθεση

Συγκλονίζουν τα νέα στοιχεία για την υπόθεση με τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά που πέθανε μετά από χρήση ναρκωτικών και αφού την άφησαν αβοήθητοι οι νεαροί που ήταν μαζί της.

Τα βίντεο ντοκουμέντα που παρουσίασε το MEGA από την τελευταία νύχτα της 19χρονης σοκάρουν.

Οι εικόνες στο ξενοδοχείο

Στα πλάνα που κατέγραψαν οι κάμερες του ξενοδοχείου φαίνεται η 19χρονη Μυρτώ να μπαίνει σε στο δωμάτιο με έναν 23χρονο φίλο της. Ώρες αργότερα φαίνεται ο 26χρονος αθλητής που επίσης έχει συλληφθεί να βγαίνει μόνος με το κινητό τηλέφωνο στα χέρια.

Η 19χρονη Μυρτώ έφτασε στο ξενοδοχείο 27 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, με την υπεύθυνη να περπατάει μπροστά από εκείνη και τον φίλο της. Τα επόμενα λεπτά έφτασαν ο 26χρονος αρσιβαρίστας και ο 22χρονος φίλος της αδικοχαμένης κοπέλας που επίσης συνελήφθη κι σύμφωνα με τα όσα έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί, μπήκαν στο δωμάτιο που βρίσκονταν η Μυρτώ και ο νεαρός που τη συνόδεψε στο ξενοδοχείο.

Το σοκαριστικό πλάνο είναι η στιγμή που ο αρσιβαρίστας έχει στα χέρια του την 19χρονη Μυρτώ, λιπόθυμη, και προσπαθεί να τη μεταφέρει από το ξενοδοχείο στο παρκάκι όπου και την παράτησε, όσο εκείνη χαροπάλευε.

Βίντεο – ντοκουμέντο: Η στιγμή που ο 26χρονος αρσιβαρίστας μεταφέρει λιπόθυμη την Μυρτώ από το ξενοδοχείο στην Κεφαλονιά

Όπως κατέθεσε ο 23χρονος, που ήταν κολλητός φίλος της Μυρτούς, όλοι του έκαναν χρήση κοκαΐνης, ενώ κάποια στιγμή η 19χρονη άρχισε να έχει έντονη αδιαθεσία. Γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα, ο 26χρονος αρσιβαρίστας πήρε στα χέρια του τη Μυρτώ και συνοδευόμενος από τον 22χρονο τη μετέφεραν από το δωμάτιο του ξενοδοχείου στο παρκάκι της πλατείας.

Από εκεί, κάλεσαν τον ΕΚΑΒ και μόλις έφτασε το ασθενοφόρο και οι δυο τους έφυγαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή κοπέλα είχε πολύ αδύναμο έως ανύπαρκτο σφυγμό, ενώ σχεδόν 45 λεπτά αργότερα έχασε τη μάχη με τη ζωή παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών. Όταν έφθασε στο νοσοκομείο του Αργοστολίου, ήταν εν ζωή, όμως στις 05:15 κατέληξε παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.

Ο 23χρονος κολλητός φίλος της Μυρτούς παρέμεινε στο δωμάτιο μέχρι τις 5:15 τα ξημερώματα της Τρίτης (14.04.2026) και στη συνέχεια, φορώντας ένα άσπρο φούτερ, με κουκούλα, αποχώρησε από το σημείο. Σύμφωνα με την κατάθεση του, αλλά και με την αυτοψία των αστυνομικών αρχών, ο 23χρονος παρέμεινε για 45 λεπτά μέσα στο δωμάτιο προκειμένου να καθαρίσει το χώρο από τις ναρκωτικές ουσίες και οτιδήποτε άλλο ενοχοποιούσε τον ίδιο και τους άλλους δύο άνδρες. Όταν τελικά αποφάσισε να φύγει από το δωμάτιο, πήρε μαζί του και το κινητό της 19χρονης και, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, προσπάθησε να το κρύψει.

Όταν παραδόθηκε στην Αστυνομική διεύθυνση Κεφαλονιάς, ο 23χρονος αρνήθηκε ότι είχε στην κατοχή του το κινητό της 19χρονης. Μετά τις επίμονες ερωτήσεις των αστυνομικών, όμως, έσπασε και τους αποκάλυψε το σημείο που το είχε αφήσει. Είχε κρύψει το τηλέφωνο σε μια καφετέρια κοντά στα ΚΤΕΛ του νομού Κεφαλονιάς, γεγονός που δεν αποκλείει να είχε σχεδιάσει τη διαφυγή του από το νησί.

Ανακοπή καρδιάς

Από ανακοπή καρδιάς, μετά από πνευμονικό οίδημα, προκλήθηκε ο θάνατος της 19χρονης από την Κεφαλονιά, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ενώ αναμένονται και οι τοξικολογικές, που θα δώσουν περαιτέρω απαντήσεις, σχετικά με το αν η νεαρή κοπέλα είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή στις 10:00 το πρωί πήραν την ίδια ώρα οι τρεις συλληφθέντες. Εις βάρος τους έχει σχηματιστεί κακουργηματική δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.