Κεφαλονιά: Από ανακοπή καρδιάς ο θάνατος της 19χρονης – Για ανθρωποκτονία κατηγορούνται οι τρεις συλληφθέντες

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά με τους τρεις συλληφθέντες να οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα και να λαμβάνουν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή στις 10 το πρωί.

Η νέα εξέλιξη είναι ότι πλέον οι τρεις νεαροί, 22, 23 και 26 ετών κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεως. Επίσης στη δικογραφία περιλαμβάνεται και κατηγορία για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Νέα στοιχεία

Τα στοιχεία που έχουν προκύψει εις βάρος τους από την αστυνομική έρευνα είναι ιδιαιτέρως επιβαρυντικά για το πώς κινήθηκαν και προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη τους αφήνοντας ουσιαστικά αβοήθητη την άτυχη κοπέλα που τελικά πέθανε.

Στο μεταξύ ολοκληρώθηκε στην Πάτρα η νεκροψία – νεκροτομή στη σορό της 19χρονης. Όπως έγινε γνωστό σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ο θάνατος της 19χρονης προκλήθηκε από ανακοπή καρδιάς, μετά από πνευμονικό οίδημα. Πλέον αναμένονται και οι τοξικολογικές, που θα δώσουν περαιτέρω απαντήσεις για το πού οφείλεται το πνευμονικό οίδημα και αν η νεαρή κοπέλα είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με τους μέχρι τώρα ισχυρισμούς του 23χρονου, που συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης, η 19χρονη είχε μεταβεί μαζί του στο ξενοδοχείο, όπου έκαναν χρήση κοκαΐνης. Τα ναρκωτικά τα προμηθεύθηκαν από τον 26χρονο ο οποίος μετέβη τουλάχιστον δυο φορές στο δωμάτιο για αυτόν τον σκοπό.

Όταν η κοπέλα λιποθύμησε μέσα στο ξενοδοχείο προσπάθησαν να την συνεφέρουν χωρίς να τα καταφέρουν. Τότε ο 26χρονος την πήρε στα χέρια και την μετέφερε σε κοντινή απόσταση κοντά στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου όπου την εγκατέλειψε μαζί με τον 22χρονο φίλο του που είχε καλέσει για βοήθεια.

Στη συνέχεια περίπου στις 4.30 τα ξημερώματα κάλεσαν το ΕΚΑΒ παριστάνοντας ότι δεν γνώριζαν την κοπέλα, ότι ήταν περαστικοί από το σημείο και την είδαν λιπόθυμη.

Ο 26χρονος που συνελήφθη, στο παρελθόν είχε διακριθεί ως αθλητής της Άρσης Βαρών και πρόκειται για ένα πολύ γνωστό άτομο στο νησί, ο οποίος είχε απασχολήσει τις τοπικές αστυνομικές αρχές για διακίνηση ναρκωτικών πριν από μερικούς μήνες αλλά και για απειλές και επιθέσεις.

Τα «sms» που έκαψαν τους εμπλεκόμενους

Δύο μηνύματα ήταν αυτά που “έκαψαν” τους εμπλεκόμενους, αποκαλύπτοντας την ταυτότητά τους.

Συγκεκριμένα, αφού εγκατέλειψαν την κοπέλα στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, έστειλαν sms στη φίλη της.

Το ένα γράφει: «Την έχουμε αφήσει την…»

Και το δεύτερο: «Την έχουμε παρατήσει εκεί πέρα μόνη της».

Η φίλη της 19χρονης όταν έλαβε τα μηνύματα ενημέρωσε τους ανθρώπους της κοπέλας, όπως και την αστυνομία. Κι έτσι ήταν θέμα χρόνου να εντοπισθούν και οι τρεις.

Επίσης από το κλειστό κύκλωμα καμερών του ξενοδοχείου έχουν καταγραφεί οι κινήσεις τους και η στιγμή που ο 26χρονος μεταφέρει την 19χρονη χωρίς τις αισθήσεις της.