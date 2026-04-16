Οι προσπάθειες διασωστών και γιατρών να σώσουν τη Μυρτώ – Στο μικροσκόπιο οι κηλίδες αίματος στο Airbnb

Την ώρα που αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων της άτυχης 19χρονης που έχασε τη ζωή της σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, η Ελληνική Αστυνομία αναζητά κάθε στοιχείο που θα βοηθήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Οι αστυνομικοί που έκαναν έρευνα στο χώρο που βρισκόταν η παρέα των τεσσάρων προσώπων, διαπίστωσαν ότι το δωμάτιο είχε καθαριστεί από κάποιο άτομο της παρέας, ωστόσο κατάφεραν να εντοπίσουν σημαντικά ευρήματα.

Τέσσερις κηλίδες αίματος στο δωμάτιο

Ειδικότερα, κατά την αυτοψία της ΕΛ.ΑΣ. στο χώρο εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, τέσσερις καστανέρυθρες κηλίδες που μοιάζουν με αίμα.

Οι δύο κηλίδες βρέθηκαν σε πετσέτες, μία στα σκεπάσματα του κρεβατιού και μία στον τοίχο του μπάνιου, με τους αστυνομικούς να έχουν στείλει τα ευρήματα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας, από όπου αναμένεται η ταυτοποίηση τους.

Οι προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα αποκαλυπτικές είναι οι καταθέσεις των διασωστών που βρίσκονταν στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την 19χρονη από την πλατεία Βαλλιάνου για να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Για συνολικά 70 λεπτά οι διασώστες και οι γιατροί στο νοσοκομείο Αργοστολίου έδωσαν τη μάχη τους για να κρατήσουν στη ζωή το άτυχο κορίτσι, χωρίς να τα καταφέρουν.

«Περί ώρα 04:31 της 14/04/2026 μας διαβίβασε το κέντρο να μεταβούμε έναντι καταστήματος στο πίσω μέρος της πλατείας Βαλλιάνου στο Αργοστόλι για κοπέλα που βρισκόταν στο οδόστρωμα. Περί ώρα 04:35 αφιχθήκαμε στο σημείο, όπου βρήκαμε μία νεαρή κοπέλα ξαπλωμένη σε ύπτια θέση πλησίον τοίχου, επί του πεζοδρομίου της οδού Κ. Βεργωτή. Έφερε κανονικά την ενδυμασία της, ενώ δεν έφερε εμφανή τραυματισμό» ανέφερε ο πρώτος διασώστης.

«Μαζί της βρίσκονταν δύο άτομα νεαρής ηλικίας, οι οποίοι μας ανέφεραν ότι την είχαν βρει λίγο νωρίτερα στο οδόστρωμα και ότι δεν τη γνώριζαν. Διαπιστώσαμε ότι η κοπέλα ανέπνεε αργά και με δυσκολία, είχε μυδρίαση και πολύ χαμηλό κορεσμό. Αμέσως την τοποθετήσαμε στο φορείο και περί ώρα 04:38 τη μεταφέραμε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Καθ’ οδόν της παρείχαμε συνεχώς τις πρώτες βοήθειες. Φτάσαμε στο νοσοκομείο περίπου στις 04:40, όπου παραλήφθηκε από το ιατρικό προσωπικό. Εκεί, για περίπου μισή ώρα, όλο το προσωπικό κατέβαλε προσπάθειες για την ανάνηψή της, ωστόσο στη συνέχεια ενημερώθηκα ότι κατέληξε» συμπληρώνει ο δεύτερος διασώστης για όσα έγιναν μέσα στο ασθενοφόρο κατά τη διακομιδή της 19χρονης στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει γιατρός του νοσοκομείου στο Αργοστόλι, ο καρδιολόγος έκανε ΚΑΡΠΑ για περίπου 40 λεπτά με σκοπό να επαναφέρει την 19χρονη Μυρτώ στη ζωή.

«Όταν μετέβηκα στα εξωτερικά ιατρεία, ο καρδιολόγος έκανε ΚΑΡΠΑ και είχε ήδη χορηγήσει φαρμακευτική αγωγή στη νεαρή κοπέλα. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από όλους τους γιατρούς, η κοπέλα απεβίωσε. Η διαδικασία της ΚΑΡΠΑ διήρκεσε περίπου 40 λεπτά» ανέφερε η γιατρός στους αστυνομικούς.