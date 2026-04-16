Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σε ότι αφορά στην υπόθεση με την 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

Παράλληλα, ο πατέρας της 19χρονης σε ένα νέο ξέσπασμα, λέει ότι το παιδί του δεν έπινε ούτε μπύρα. Ο ίδιος έκανε γνωστό ότι η κηδεία της κόρης του θα γίνει αύριο Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η αδερφή της αδικοχαμένης Μυρτούς που μιλάει για πρώτη φορά στις τηλεοπτικές κάμερες μετά τον θάνατο της αδερφής της.

Σε ότι αφορά στους τρεις συλληφθέντες, εξακολουθούν να παραμένουν υπό κράτηση και αύριο αναμένεται να απολογηθούν. Μεταξύ άλλων κατηγορούνται, για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως δια παραλήψεως.

Μετέφεραν την Μυρτώ και έκαναν ότι δεν την γνώριζαν

Η παρέα της έπαιζε θέατρο όσο εκείνη ήταν αναίσθητη, παριστάνοντας ότι δεν την ήξεραν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Alpha, ο 23χρονος κάλεσε από το κινητό του τηλέφωνο για ασθενοφόρο, υποστηρίζοντας πως εντόπισε μια αναίσθητη κοπέλα στον δρόμο. Ωστόσο, δε βρισκόταν στο σημείο όπου η παρέα είχε αφήσει την 19χρονη, αλλά σε διαφορετική τοποθεσία.

Την ίδια ώρα, δίπλα στην κοπέλα βρίσκονταν οι δύο φίλοι της, ηλικίας 22 και 26 ετών, με τον δεύτερο να είναι πρώην πρωταθλητής στην άρση βαρών. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι δύο άνδρες ισχυρίστηκαν σε περαστικούς ότι δεν τη γνώριζαν και πως απλώς τη βρήκαν λιπόθυμη στον δρόμο, επιχειρώντας να παραπλανήσουν και να αποκρύψουν τη σχέση τους μαζί της.

Παρέμειναν στο πλευρό της μέχρι τη στιγμή που το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε, διατηρώντας την εικόνα των «αγνώστων», ώστε να μη συνδεθούν με τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό της.

Ξεσπά η αδερφή της Μυρτούς: «Αυτό είναι το πρόβλημα; Πως ντυνόταν το παιδί;»

«Ήθελα σήμερα να μιλήσω για να δώσω ένα μήνυμα για την μνήμη αυτού του κοριτσιού. Θα ήθελα να παρακαλέσω όλο τον κόσμο, και ειδικότερα την τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς, να δείξει λίγο σεβασμό, αν όχι στο γεγονός, στο αποτέλεσμα που έχει αυτό το γεγονός. Χάθηκε ένας άνθρωπος, μία ψυχή 19 χρονών. Σταματήστε να εκμεταλλεύεστε αυτό το γεγονός για να υπάρξει ένα λεπτό που θα πάρει αξία η ζωή σας. Κάποιοι άνθρωποι έχουν πάρει από το σπίτι τους τις αρχές να μην κοιτάνε το βάθος ενός προβλήματος και να εστιάζουν αλλού, να ρίχνουν λάσπη για να νιώσουν πως η ζωή τους έχει ένα νόημα» είπε αρχικά.

«Έχω βαρεθεί αυτή την ψεύτικη καλοσύνη από όλους και μετά να ρωτάνε γιατί η αδερφή μου φόραγε μίνι και είχε νύχια. Αυτό είναι το πρόβλημα; Πως ντυνόταν το παιδί; Αυτό το πρόβλημα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ή ότι αυτό το παιδί δεν ζει; Το πρόβλημα ήταν ότι είχε χείλια ή ότι ήταν πλαστικοποιημένο; Αυτό ήταν το πρόβλημα ή ότι υπήρχαν άνθρωποι που το παράτησαν να πεθάνει; Πρέπει να ντρέπεστε. Δίνουμε σημασία σε πράγματα που θα έπρεπε να αγνοούμε. Δίνουμε αξία σε ανθρώπους που υπάρχουν μόνο για να βγάζουν λάσπη. Κανείς δεν εξετάζει τι έκαναν στην Μυρτώ» ολοκλήρωσε η ίδια σε κλίμα βαθιάς αναστάτωσης.

«Με κατέστρεψαν» λέει ο πατέρας της

«Με κατέστρεψαν. Τα υποκείμενα αυτά μου χάλασαν το αύριο, μου χάλασαν το ενδιαφέρον να υπάρχω», ανέφερε στον ΑΝΤ1 ο πατέρας της 19χρονης Μυρτούς που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, τονίζοντας πως υπήρξε σχέδιο σε βάρος της επειδή εκείνη «δεν ενέδιδε» όταν της «κολλούσαν».

Συγκεκριμένα, επεσήμανε ότι οι κατηγορούμενοι «κολλούσαν» στην Μυρτώ και εκείνη «δεν ενέδιδε» και πως την προσέγγισαν με το πρόσχημα ότι ήθελαν να τους βοηθήσει να κλείσουν ένα δωμάτιο στην Κεφαλονιά για το Πάσχα.

«Με κατέστρεψαν. Τα υποκείμενα αυτά μου χάλασαν το αύριο, μου χάλασαν το ενδιαφέρον να υπάρχω. Αρρώστησα, δεν μπορώ… Δεν μπορώ. Υπάρχει κάτι χειρότερο που μπορεί να μου συμβεί; Να παραμιλάω όλη νύχτα με το παιδί μου, να κάθομαι στο μπαλκόνι και να μιλάω όλη νύχτα με το παιδί μου. Να τα βάζω με τον Θεό, να τα βάζω με την τύχη μου. Τι καταστροφή είναι αυτή η συντέλεια που έγινε για εμάς. Ένα θαύμα θεού ήταν. Έναν άγγελο, επίγειο άγγελο είχα» πρόσθεσε.

«Έπαιξαν σχέδιο, είχαν σχέδιο. Επειδή η κόρη μου ήταν ένας επίγειος άγγελος και επειδή αυτοί έκαναν ό,τι έκαναν και επειδή δεν ενέδωσε η κόρη μου και έφεραν κάποιον, μέσω Facebook τον γνώρισε, λέει πώς είναι από την Αθήνα και θα έρθει στην Κεφαλονιά να κάνει Πάσχα και να του βρουν ένα δωμάτιο και να πάει να του κλείσει δωμάτιο. Μετά της έπαιξε θέατρο, μου βρήκες δωμάτιο; Σου βρήκα. Ένας που είναι ουδέτερος. Δεν ξέρουμε τι είναι και μετά (είπε) δεν έχω λεφτά, θα σου δώσω τα λεφτά μετρητά, κλείσε μου το δωμάτιο, γιατί δεν έχω κάρτα στο τηλέφωνο. Και έκλεισε το παιδί μου στο δωμάτιο να τον βοηθήσει. Ήταν κολλητός με τους άλλους δύο και επειδή της “κολλούσαν” της κόρης μου και η κόρη μου δεν ενέδιδε, βρήκαν αυτόν τον τρόπο. Το παιδί μου άβγαλτο, το παιδί μου δεν είχε καμία σχέση. Η φίλη της της είπε το παιδί αυτό δεν έπινε μισό ποτήρι μπίρα. Δεν έπινε τίποτα. Ποιες ουσίες;» είπε ο πατέρας της.